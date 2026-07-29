„Beat the System Without Losing Yourself“ beschreibt den Übergang: Überlebenskampf zu einem inneren Manifest.

Vom Obdachlosen zum Experten: Stefan von Hofens Weg ist ein Manifest der Resilienz. Mit „Beat the System“ bietet er Strategien für den Pivot in der Krise – radikal, ehrlich und praxiserprobt.

Der strategische Aufhänger: Internationaler Erfolg trifft auf digitalen Launch

Am heutigen 29. Juli 2026 markiert die Veröffentlichung des E-Books „Beat the System Without Losing Yourself“ auf Amazon Kindle einen entscheidenden Wendepunkt in der medialen Positionierung von Stefan von Hofen. Nachdem der Autor in der britischen Presse bereits als „Geheimtipp“ für außergewöhnliche Lebensläufe galt, vollzieht er nun den strategischen Schritt vom autobiografischen Erzähler zum global agierenden Experten für Resilienz. Dieser Wechsel ist weit mehr als eine bloße Genre-Erweiterung; es ist die gezielte Überführung einer dramatischen Lebensgeschichte in ein anwendbares Sachbuch-Format, das die Mechanismen der Selbstbehauptung in einer volatilen Weltwirtschaft dechiffriert.

Hinter dieser literarischen Transformation steht eine biografische Radikalität, deren ungeschönte Wahrheit als notwendiges Fundament für den nun folgenden Wissenstransfer dient.

Die Anatomie der Resilienz: Eine Odyssee über drei Kontinente

Der Lebensweg von Stefan von Hofen (bürgerlich: Stefan Schenkelberg) ist eine Fallstudie extremer Amplituden. Seine Historie ist keine theoretische Abhandlung über das Scheitern, sondern eine physisch erfahrene Validierung dessen, was es bedeutet, alles zu verlieren – außer der inneren Substanz.

Sein Weg lässt sich in drei kritische Phasen unterteilen, die die Basis seiner heutigen Expertise bilden:

* Der Aufstieg: In den 1990er-Jahren agierte Schenkelberg im Epizentrum des Immobilienbooms. Mit Provisionen von über 400.000 DM verkörperte er den wirtschaftlichen Erfolg par excellence.

* Der Nullpunkt: Nach dem Kollaps seines geschäftlichen Netzwerks folgte die existenzielle Flucht in die USA. Dort stieß er in Washington D.C. auf eine „Mauer des Schweigens“ – ein diplomatisches und institutionelles Vakuum, das ihn schließlich in die Obdachlosigkeit führte. Vom Penthouse landete er in einem Stockbett des „New Hope“-Shelters in Costa Mesa, Kalifornien, geteilt mit 15 Fremden. In dieser Zeit bildete seine Partnerin Godivana, eine Künstlerin und ehemalige DDR-Flüchtling, das emotionale Rückgrat. Ihre eigene Erfahrung – die Flucht aus der DDR und das Zurücklassen ihres Trabants in Prag – verschmolz mit seiner Odyssee zu einer unerschütterlichen „Survivor-Mentalität“.

* Die Neuerfindung: Die Rückkehr nach Oberbayern markierte den strategischen Pivot. Mit dem Konzept des „Mobile Tasting Experience Rocker“ transformierte er seine Erfahrungen in ein agiles Geschäftsmodell, das stationären Kostendruck durch Mobilität und Innovationskraft ersetzte.

Dieser Verlust von materiellem Reichtum führte zur Entdeckung einer unzerstörbaren Integrität, die nun als strategischer Leitfaden für Führungskräfte dient.

Das neue Werk: „Beat the System Without Losing Yourself“ als strategischer Guide

In der heutigen Wirtschaftswelt, die oft einem institutionellen Vakuum gleicht, positioniert sich „Beat the System Without Losing Yourself“ als unverzichtbarer Guide für Professionals und Entrepreneure. Das Buch dechiffriert die „Mauer des Schweigens“ als Metapher für den systemischen Druck, dem Individuen in Krisenzeiten ausgesetzt sind.

Die Kernbotschaften des Buches:

* Radikale Resilienz: Die Fähigkeit, Krisen nicht nur operativ zu überstehen, sondern sie als Energiequelle für den strategischen Pivot zu nutzen.

* Integrität im System: Wie man unter ökonomischem Druck seine Werte bewahrt. Ein konkreter Beweis für Schenkelbergs Integrität ist die transparente Abwicklung von Altschulden in Höhe von 8.200 Euro, die er trotz existenzieller Not in symbolischen Raten von 50 Euro monatlich tilgt – ein Detail, das Gläubiger und Geschäftspartner gleichermaßen von seiner Verlässlichkeit überzeugte.

* Der Entrepreneurial Spirit: Die Erkenntnis, dass Scheitern kein finaler Zustand, sondern ein notwendiger Zwischenschritt in einem kontinuierlichen Lernprozess ist.

Wertebasiertes Unternehmertum: Das Vermächtnis von Rainers Bavarian

Das literarische Werk ist untrennbar mit Schenkelbergs unternehmerischer Praxis bei „Rainers Bavarian“ verknüpft. Das Unternehmen ist eine Hommage an seinen Bruder Rainer, der aufgrund eines angeborenen Herzfehlers (Trikuspidalatresie) und einer anschließenden Sauerstoffunterversorgung während einer Operation am offenen Herzen schwere Hirnschäden erlitt.

Die Mission von „Rainers Bavarian“ umfasst:

* Der Mobile Tasting Experience Rocker: Diese 3,10 Meter hohe mobile Einheit im Litfaßsäulen-Design (Design: Axel Jäckel) wird ab dem 3. August 2026 von Ingolstadt nach Seeon-Seebruck rollen. Sie dient künftig nicht nur als kulinarischer Hub, sondern auch als rollende Bühne für „Kulinarische Lesereisen“.

* Das 10%-Versprechen: Ein fester Anteil aller Sponsoreneinnahmen des Buchprojekts fließt in die Neugeborenenforschung, um die Vision einer eigenen Stiftung zu realisieren.

* Expertise und Sichtbarkeit: Schenkelbergs Erfolg im Hermann Scherer Gold Programm und der Gewinn des International Speaker Slams (gegen 150 Teilnehmer aus 21 Nationen) unterstreichen seine Fähigkeit, komplexe Resilienz-Strategien medial wirksam zu vermitteln.

Fazit und Pressekontakt: Einladung zum Dialog

Stefan von Hofen steht für einen neuen Typus des Unternehmers: nahbar, krisenerprobt und radikal transparent. Er lädt Pressevertreter ein, am Diskurs über resiliente Unternehmensführung und wertebasiertes Wachstum teilzunehmen. Seine internationale Expertise, geschärft auf drei Kontinenten, ist nun bereit für den deutschsprachigen Markt.

PRESSEKONTAKT

Name:

Stefan Schenkelberg (Pseudonym: Stefan von Hofen)

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Rainers Bavarian Feinkost & Mehr „Mobile Tasting Experience“

Herr Stefan Schenkelberg

Bürgerwaldstr. 1

83278 Traunstein

Deutschland

fon ..: 017676283180

web ..: https://www.linkedin.com/in/schenkelberg

email : hallo@rainersbavarian.info

Die Globalen Jahre: Entrepreneurship zwischen Irland und London

Der Wechsel nach Limerick und später in die Weltmetropole London markiert Schenkelbergs Aufstieg zum globalen Akteur. Die strategische Entscheidung, von der Leitung einer spezialisierten Online-Übersetzungsagentur (Schenkelberg Global Solutions Ltd) zur Führung der Schenkelbergs London Bar und des Gourmet Express Mobile Catering zu wechseln, zeugt von einer außergewöhnlichen Anpassungsfähigkeit.

An der Seite seiner Frau Regina Schenkelberg, einer versierten Konditorin, steuerte er als „Husband and Wife Team“ komplexe Logistikketten in einem hochkompetitiven Markt. Dieser Kontrast – das Management hochpräziser Linguisten einerseits und die raue, logistisch anspruchsvolle Welt der Gastronomie andererseits – bildet die Basis seiner heutigen Beratungskompetenz. Er beherrscht sowohl die intellektuelle Feinmechanik der Strategie als auch die „Boots-on-the-Ground“-Mentalität, die notwendig ist, um unter extremem Druck Ergebnisse zu liefern. Diese internationale Schule der Agilität bereitete den Boden für seine Rückkehr nach Bayern und die dort folgende Prüfung seiner Resilienz.

Pressekontakt:

Rainers Bavarian Feinkost & Mehr „Mobile Tasting Experience“ Inhaber Stefan Schenkelberg

Stefan Schenkelberg

Bürgerwaldstr. 1

Traunstein 83278

fon ..: 017676283180

email : stefanschenkelberg@yahoo.com

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