Perfekte Erinnerungen, verlorenes Leben: Nico Bergstreiser im Eridanus Verlag

Aus 276 Einsendungen ausgewählt: Autor und Adlerquell-Verlag-Gründer Nico Bergstreiser erscheint im Herbst mit seiner emotionalen Zukunfts-Kurzgeschichte „Echos“ in der Anthologie „Smartokratie“.

Wie viel Gegenwart opfern wir für die perfekte Erinnerung? Mit dieser hochaktuellen Fragestellung hat sich der Autor Nico Bergstreiser im bundesweiten Schreibwettbewerb des Eridanus Verlags gegen eine starke Konkurrenz durchgesetzt. Seine Kurzgeschichte _“Echos“_ gehört zu den lediglich 16 ausgewählten Werken, die aus insgesamt 276 Einsendungen für die Anthologie _“Smartokratie“_ nominiert wurden. Das Buch erscheint im Herbst dieses Jahres.

In der Anthologie _“Smartokratie“_ beleuchtet der Eridanus Verlag das Spannungsfeld zwischen technologischem Fortschritt, gesellschaftlicher Entwicklung und dem menschlichen Individuum. Bergstreisers Beitrag _“Echos“_ führt die Leserinnen und Leser in eine nahe Zukunft, in der eine gleichnamige Anwendung nicht nur Fotos oder Töne speichert, sondern multisensorische Emotionen, Gerüche und Stimmungen exakt konserviert. Der Protagonist Liam verliert sich zunehmend in einer Welt aus idealisierten Momenten der Vergangenheit, die er mithilfe der App immer wieder neu durchlebt. Die Kehrseite dieser Fixierung ist gravierend: Die ständige Jagd nach dem perfekten „Echo“ entfremdet ihn schleichend von seiner Freundin Maya und zieht ihn immer weiter aus dem echten Leben im Hier und Jetzt heraus.

Die Geschichte thematisiert eine sehr subtile Form der digitalen Diktatur. Es geht nicht um dystopische Klischees oder feindselige künstliche Intelligenzen, sondern um eine ganz reale psychologische Gefahr. Wenn der Drang entsteht, jeden Augenblick perfekt für die Zukunft festzuhalten, verpassen Menschen das Leben in genau dem Moment, in dem es eigentlich stattfindet.

Die Jury des Eridanus Verlags wählte aus den zahlreichen Einsendungen die eindringlichsten Beiträge aus, die sich auf originelle und kritische Weise mit der Digitalisierung unseres Daseins auseinandersetzen. Bergstreisers Erzählung überzeugte durch ihre emotionale Tiefe und eine bittersüße Pointe, die den paradoxen Umgang der modernen Gesellschaft mit Technologie treffend auf den Punkt bringt. Der Sammelband _“Smartokratie“_ wird ab Herbst 2026 über den Eridanus Verlag erhältlich sein.

Nico Bergstreiser ist nicht nur literarisch aktiv, sondern prägt die Buch- und Medienbranche auch als Unternehmer: Er ist Gründer des Adlerquell Verlags, wo er sich intensiv mit modernen Publikations- und Digitalisierungsstrategien auseinandersetzt.

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Adlerquell Verlag

Herr Nico Bergstreiser

Im Wohnpark 31

50127 Bergheim

Deutschland

fon ..: +4915679762646

web ..: https://adlerquell.de

email : bergstreiser@adlerquell.de

Nico Bergstreiser ist Unternehmer, Tech-Gründer und Bestseller-Autor aus dem Rhein-Erft-Kreis. Seine unternehmerischen Schwerpunkte liegen in den Bereichen Künstliche Intelligenz, digitale Geschäftsmodelle, Automatisierung und Vertrieb. Neben seiner Tätigkeit als Co-Founder und CMO eines B2B-Software-Startups ist er Gründer von IndustriAI Consulting und des Adlerquell Verlags.

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