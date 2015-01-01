Wie der 18-jährige Tech-Entrepreneur Nico Bergstreiser die digitale B2B-Welt revolutioniert

Mit 18 Jahren ist Nico Bergstreiser bereits Unternehmer, Tech-Gründer und Bestseller-Autor. Sein Fokus: Künstliche Intelligenz, digitale Geschäftsmodelle und moderne Vertriebsstrategien.

Während viele Unternehmen noch nach konkreten Wegen suchen, Künstliche Intelligenz und digitale Technologien sinnvoll in ihre Geschäftsmodelle zu integrieren, arbeitet der 18-jährige Unternehmer und zweifache Bestseller-Autor Nico Bergstreiser bereits an eigenen Lösungen in genau diesem Bereich.

Bergstreiser verbindet Erfahrungen aus Vertrieb, Unternehmertum, Technologie und Publishing. Sein Fokus liegt dabei insbesondere auf Künstlicher Intelligenz, automatisierten Vertriebsprozessen und der Entwicklung digitaler Geschäftsmodelle.

Seine beiden veröffentlichten Bücher erreichten über mehrere Wochen Top-5-Platzierungen in verschiedenen Sachbuchkategorien auf unterschiedlichen Buchplattformen. Damit konnte sich Bergstreiser bereits in jungen Jahren als Autor erfolgreich am Markt etablieren.

Vom Vertrieb zum eigenen Unternehmertum

Die Grundlage für seine heutigen Projekte legte Bergstreiser unter anderem im Vertrieb. Dort sammelte er praktische Erfahrungen in den Bereichen Kaltakquise, Kommunikation und Einwandbehandlung. Diese Kenntnisse nutzt er heute beim Aufbau und der Weiterentwicklung seiner eigenen Unternehmen.

Auch Disziplin spielt in seinem persönlichen und beruflichen Werdegang eine zentrale Rolle. Durch seine Erfahrungen im Bodybuilding entwickelte Bergstreiser eine Arbeitsweise, die stark von Konsequenz und langfristigem Fokus geprägt ist.

Diese Erfahrungen flossen auch in seine Bücher ein. Sein erstes Werk, „Rede weniger. Mach mehr!“, beschäftigt sich mit Selbstdisziplin, Fokus und der Umsetzung persönlicher Ziele.

Sein zweites Buch, „Skalierung durch Rhetorik“, konzentriert sich auf die Bedeutung von Kommunikation und Rhetorik im Vertrieb und Unternehmertum. Darin behandelt Bergstreiser unter anderem psychologische Verkaufsstrategien, Kommunikationstechniken und praktische Ansätze für erfolgreiche Geschäftsgespräche.

IndustriAI Consulting: Künstliche Intelligenz für den Mittelstand

Mit IndustriAI Consulting ist Bergstreiser zudem im Bereich der KI- und Prozessautomatisierung aktiv. Die B2B-Dienstleistungsagentur unterstützt kleine und mittlere Unternehmen dabei, digitale und KI-gestützte Lösungen in ihre bestehenden Prozesse zu integrieren.

Das Angebot umfasst unter anderem KI-gestützte Telefonassistenten, Chatbots und automatisierte Workflows für verschiedene Unternehmensbereiche.

„Künstliche Intelligenz darf für Unternehmen kein abstrakter Begriff bleiben“, erklärt Nico Bergstreiser. „Entscheidend ist, dass Technologien einen konkreten Nutzen schaffen. Unternehmen sollten durch Automatisierung Zeit sparen, Prozesse effizienter gestalten und sich stärker auf ihre eigentlichen Kernaufgaben konzentrieren können.“

Der Ansatz von IndustriAI Consulting ist dabei praxisorientiert: Statt ausschließlich theoretische Strategien zu entwickeln, sollen konkrete digitale Lösungen geschaffen und in bestehende Unternehmensabläufe integriert werden.

DPP-Flash: Software für die Anforderungen des Digitalen Produktpasses

Seine Aktivitäten im Technologiebereich erweitert Bergstreiser außerdem als Co-Founder und Chief Marketing Officer von DPP-Flash. Das B2B-Software-Startup entwickelt Lösungen für Unternehmen, die sich mit den kommenden Anforderungen rund um den Digitalen Produktpass der Europäischen Union beschäftigen.

Mit der schrittweisen Einführung entsprechender regulatorischer Vorgaben müssen Unternehmen künftig umfangreiche Produkt- und Lieferkettendaten strukturiert erfassen und digital bereitstellen.

DPP-Flash entwickelt hierfür eine KI-gestützte SaaS-Plattform, die Unternehmen bei der Verarbeitung und Strukturierung komplexer Produktdaten unterstützen soll. Ziel ist es, die Erstellung und Verwaltung digitaler Produktpässe effizienter und einfacher in bestehende Unternehmensprozesse zu integrieren.

„Der Digitale Produktpass wird von vielen Unternehmen zunächst als zusätzliche regulatorische Herausforderung wahrgenommen“, sagt Bergstreiser. „Wir sehen darin gleichzeitig die Chance, Produktdaten besser zu strukturieren und langfristig mehr Transparenz in Lieferketten zu schaffen.“

Im Rahmen einer Pilotphase arbeitet DPP-Flash daran, Unternehmen frühzeitig auf die kommenden Anforderungen vorzubereiten.

Der Adlerquell Verlag verbindet Publishing mit digitalen Geschäftsmodellen

Neben seinen Aktivitäten im Technologiebereich hat Nico Bergstreiser mit dem Adlerquell Verlag außerdem ein eigenes Publishing-Unternehmen gegründet.

Der Verlag setzt auf moderne digitale Prozesse und eine effiziente Veröffentlichung von Fachinhalten. Dabei verbindet Bergstreiser seine Erfahrungen als Autor mit seinen Kenntnissen in den Bereichen Marketing, Vertrieb und digitale Skalierung.

Seine eigenen Erfahrungen bilden dabei die Grundlage für das Konzept. Mit seinen Büchern konnte Bergstreiser bereits über mehrere Wochen Top-5-Platzierungen in verschiedenen Sachbuchkategorien erreichen.

Eine junge Generation von Unternehmern

Mit seinen verschiedenen Projekten verbindet Nico Bergstreiser mehrere Bereiche, die zunehmend zusammenwachsen: Künstliche Intelligenz, Automatisierung, Vertrieb, Publishing und digitale Geschäftsmodelle.

Dabei verfolgt der 18-jährige Unternehmer einen pragmatischen Ansatz. Ideen sollen nicht nur entwickelt, sondern möglichst schnell getestet und umgesetzt werden.

„Ich glaube nicht, dass man jahrelang warten muss, bevor man mit dem Aufbau eines Unternehmens beginnt“, sagt Bergstreiser. „Natürlich braucht man Erfahrung. Aber Erfahrung entsteht auch dadurch, dass man Verantwortung übernimmt, Dinge ausprobiert und bereit ist, aus Fehlern zu lernen.“

Mit seinen Aktivitäten als Unternehmer, Tech-Gründer und Bestseller-Autor steht Nico Bergstreiser exemplarisch für eine neue Generation junger Gründer, die klassische Karrierewege hinterfragt und digitale Technologien nutzt, um eigene Geschäftsmodelle aufzubauen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Adlerquell Verlag

Herr Nico Bergstreiser

Im Wohnpark 31

50127 Bergheim

Deutschland

fon ..: +4915679762646

web ..: https://adlerquell.de

email : bergstreiser@adlerquell.de

Nico Bergstreiser ist Unternehmer, Tech-Gründer und Bestseller-Autor aus dem Rhein-Erft-Kreis. Seine unternehmerischen Schwerpunkte liegen in den Bereichen Künstliche Intelligenz, digitale Geschäftsmodelle, Automatisierung und Vertrieb. Neben seiner Tätigkeit als Co-Founder und CMO eines B2B-Software-Startups ist er Gründer von IndustriAI Consulting und des Adlerquell Verlags.

Pressekontakt:

Adlerquell Verlag

Herr Nico Bergstreiser

Im Wohnpark 31

50127 Bergheim

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