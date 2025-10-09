  • BedJet – US-Marktführer für Schlaftemperatur-Technologie startet in Deutschland, Österreich und der Schweiz

    Verfügbarkeit und Kundenzufriedenheit im Fokus

    BildBedJet, das US-amerikanische Sleep-Tech-Unternehmen und Erfinder des weltweit ersten Kühl-, Wärme- und Schweiß-Trocknungs-Systems speziell für Betten, bringt seine vielfach ausgezeichnete Technologie nun auch in die deutschsprachige D/A/CH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz). Nach dem großen Erfolg in den USA mit über 350.000 verkauften Geräten und 8.000 5-Sterne-Bewertungen bietet BedJet nun eine vollständig lokalisierte Kundenerfahrung für Verbraucher im deutschsprachigen Raum.

    Seit seiner Markteinführung hat BedJet die Art und Weise, wie Menschen schlafen, revolutioniert. Hunderttausende zufriedene US-Kunden machen BedJet heute zum Synonym für Komfort, Kontrolle und gesünderen Schlaf.

    Für den D/A/CH-Markt ist nun eine eigene deutschsprachige Website (https://bedjet.com/de-de) mit lokalisierten Zahlungsoptionen eingerichtet, die speziell auf die Vorlieben der Verbraucher in Deutschland, Österreich und der Schweiz zugeschnitten sind. Um größtmögliche Sicherheit beim Kauf zu gewährleisten, bietet BedJet kostenlosen Versand auf alle Geräte, eine 60-Tage-Risikofrei-Testphase sowie kostenlose Rücksendungen. Der Versand erfolgt aus dem Lager in Holland ohne extra Zölle oder Gebühren.

    „Nach den Rekord-Hitzewellen dieses Sommers in Europa war das Bewusstsein für die Bedeutung der Schlaftemperatur noch nie so groß“, sagt Mark Aramli, Gründer & CEO von BedJet. „Wir freuen uns sehr, unsere bewährte Schlaftemperatur-Technologie nun auch deutschsprachigen Kunden anbieten zu können – und das genau zum richtigen Zeitpunkt. Unsere Mission ist es, Menschen zu einem besseren Schlaf zu verhelfen, indem wir Temperatur- und Schwitzprobleme in der Nacht lösen. Der Markteintritt in Deutschland, Österreich und der Schweiz ist der nächste logische Schritt nach unserem Erfolg in den USA.“

    BedJet Produkte sind exklusiv online unter https://bedjet.com/de-de erhältlich. Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz profitieren von:

    – Kostenlosem Versand bei allen Bestellungen
    – 60-Tage-Risikofrei-Testphase
    – Kostenlosem Rückversand

    Mit tausenden 5-Sterne-Bewertungen und einem starken Erfolgskurs in den USA ist BedJet überzeugt, auch in Europa die gleiche Kundenzufriedenheit bieten zu können.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    BedJet
    Herr Oliver Bootmann
    Connell Highway 17 JT
    RI 02840 Newport, Rhode Island
    USA

    fon ..: –
    web ..: https://bedjet.com/de-de
    email : oliverbootmann@bedjet.com

    .

    Pressekontakt:

    BedJet
    Herr Oliver Bootmann
    Connell Highway 17 JT
    RI 02840 Newport, Rhode Island

    fon ..: –
    web ..: https://bedjet.com/de-de
    email : oliverbootmann@bedjet.com


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

