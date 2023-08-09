  • Silberproduzent meldet zweistelligen Anstieg des Quartalsumsatzes

    Silvercorp Metals meldet für Q2 GJ2026 83,3 Mio. US-$ Umsatz (+23 %) bei stabiler Silberproduktion (1,7 Mio. Unzen). Fortschritte bei Wachstumsprojekten El Domo, Kuanping und Condor.

    BildSilvercorp Metals (TSX/NYSE American: SVM / WKN A0EAS0) hat die operativen Kennzahlen für das am 30. September 2025 beendete zweite Quartal des Geschäftsjahres 2026 vorgelegt. Demnach erzielte Silvercorp einen vorläufigen Umsatz von rund 83,3 Mio. US-Dollar – ein Plus von 23 % gegenüber dem Vorjahresquartal – bei weitgehend stabiler Silberförderung. Gleichzeitig meldet das Unternehmen Fortschritte bei mehreren Projekten, darunter dem im Bau befindlichen El-Domo-Minenkomplex. Die vollständigen Quartalszahlen will Silvercorp am Donnerstag, den 6. November 2025, nach Börsenschluss veröffentlichen.

    Im Berichtszeitraum förderte Silvercorp 1,7 Mio. Unzen Silber, was einem leichten Anstieg von 0,2 % gegenüber Q2 GJ2025 entspricht. Auf Basis von Silber- und Goldäquivalenten summierte sich die Produktion auf 1,84 Mio. Unzen (+5 %). Die Bleiauförderung lag mit 14,2 Mio. Pfund um 8 % höher, während die Zinkproduktion mit 5,6 Mio. Pfund um 3 % zurückging.

    Silvercorp Metals – Umsatz steigt zweistellig, Wachstumsprojekte kommen voran!

