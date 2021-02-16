N8i offiziell als Marke eingetragen: Tägliche Vorlese-Inhalte für Familien

Das Geschichtenportal N8i bietet Familien täglich neue Vorlesegeschichten für Kinder und schützt mit der Markenregistrierung seinen Namen sowie die Weiterentwicklung des Angebots.

Die Marke N8i wurde erfolgreich beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eingetragen (Nr. 3020252343829). Die Veröffentlichung erfolgt am 17. Oktober 2025.

Tägliche Geschichten für Kleinkinder und Kinder im Vorschulalter werden künftig unter dem gesicherten Markennamen veröffentlicht. Mit der Markenregistrierung schützt N8i seinen Namen und stärkt damit die Identität und Wiedererkennung des Angebots.

N8i ist ein Online-Angebot, das im August 2025 gestartet wurde. Der Name N8i ist als Wortspiel zu verstehen und erinnert an ,Nachti‘, was auf den abendlichen Vorlesecharakter der Inhalte hinweist. Das Projekt stellt täglich neue Vorlese-Inhalte bereit. Eltern und Betreuungspersonen können so regelmäßig auf aktuelle Geschichten zugreifen, ohne selbst nach geeigneten Texten suchen zu müssen. Die tägliche Bereitstellung erleichtert eine kontinuierliche Nutzung und unterstützt regelmäßige Vorlesezeiten im Familienalltag.

Die Inhalte sind altersgerecht, kurz, leicht verständlich und abwechslungsreich gestaltet, sodass sie grundlegende pädagogische Prinzipien berücksichtigen und Kinder spielerisch beim Sprach- und Vorstellungsvermögen fördern. Langfristig plant N8i, das Angebot kontinuierlich zu erweitern und neue, interaktive Geschichtenformate zu entwickeln.

Die Inhalte sind unter www.n8i.de verfügbar.

„Die Markenregistrierung schützt unsere Inhalte und sichert die langfristige Weiterentwicklung des Angebots. Sie ermöglicht zudem eine eindeutige Zuordnung der Marke zu N8i“, erklärt Florian Horn, Inhaber von N8i.

Mit der Markeneintragung will N8i Familien über die Zeit begleiten und als verlässliche Quelle für regelmäßig aktualisierte Vorlese-Geschichten dienen. Weitere Informationen sind online abrufbar.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

N8i Gute Nacht Geschichten

Herr Florian Horn

Hölderlinweg 13

72144 Dußlingen

Deutschland

fon ..: 0175-6663099

web ..: https://www.n8i.de

email : openpr@n8fahrt.de

N8i ist ein Online-Angebot, das im August 2025 ins Leben gerufen wurde. Es bietet täglich neue Vorlese-Geschichten für Eltern und Betreuungspersonen von Kleinkindern und Kindern im Vorschulalter.

Die Geschichten sind altersgerecht, kurz und abwechslungsreich gestaltet und berücksichtigen grundlegende pädagogische Prinzipien. Ziel des Projekts ist es, Familien einen einfachen und regelmäßigen Zugang zu kindgerechten Inhalten zu ermöglichen.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.n8i.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert.

