  • N8i offiziell als Marke eingetragen: Tägliche Vorlese-Inhalte für Familien

    Das Geschichtenportal N8i bietet Familien täglich neue Vorlesegeschichten für Kinder und schützt mit der Markenregistrierung seinen Namen sowie die Weiterentwicklung des Angebots.

    BildDie Marke N8i wurde erfolgreich beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eingetragen (Nr. 3020252343829). Die Veröffentlichung erfolgt am 17. Oktober 2025.

    Tägliche Geschichten für Kleinkinder und Kinder im Vorschulalter werden künftig unter dem gesicherten Markennamen veröffentlicht. Mit der Markenregistrierung schützt N8i seinen Namen und stärkt damit die Identität und Wiedererkennung des Angebots.

    N8i ist ein Online-Angebot, das im August 2025 gestartet wurde. Der Name N8i ist als Wortspiel zu verstehen und erinnert an ,Nachti‘, was auf den abendlichen Vorlesecharakter der Inhalte hinweist. Das Projekt stellt täglich neue Vorlese-Inhalte bereit. Eltern und Betreuungspersonen können so regelmäßig auf aktuelle Geschichten zugreifen, ohne selbst nach geeigneten Texten suchen zu müssen. Die tägliche Bereitstellung erleichtert eine kontinuierliche Nutzung und unterstützt regelmäßige Vorlesezeiten im Familienalltag.

    Die Inhalte sind altersgerecht, kurz, leicht verständlich und abwechslungsreich gestaltet, sodass sie grundlegende pädagogische Prinzipien berücksichtigen und Kinder spielerisch beim Sprach- und Vorstellungsvermögen fördern. Langfristig plant N8i, das Angebot kontinuierlich zu erweitern und neue, interaktive Geschichtenformate zu entwickeln.

    Die Inhalte sind unter www.n8i.de verfügbar.

    „Die Markenregistrierung schützt unsere Inhalte und sichert die langfristige Weiterentwicklung des Angebots. Sie ermöglicht zudem eine eindeutige Zuordnung der Marke zu N8i“, erklärt Florian Horn, Inhaber von N8i.

    Mit der Markeneintragung will N8i Familien über die Zeit begleiten und als verlässliche Quelle für regelmäßig aktualisierte Vorlese-Geschichten dienen. Weitere Informationen sind online abrufbar.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    N8i Gute Nacht Geschichten
    Herr Florian Horn
    Hölderlinweg 13
    72144 Dußlingen
    Deutschland

    fon ..: 0175-6663099
    web ..: https://www.n8i.de
    email : openpr@n8fahrt.de

    N8i ist ein Online-Angebot, das im August 2025 ins Leben gerufen wurde. Es bietet täglich neue Vorlese-Geschichten für Eltern und Betreuungspersonen von Kleinkindern und Kindern im Vorschulalter.

    Die Geschichten sind altersgerecht, kurz und abwechslungsreich gestaltet und berücksichtigen grundlegende pädagogische Prinzipien. Ziel des Projekts ist es, Familien einen einfachen und regelmäßigen Zugang zu kindgerechten Inhalten zu ermöglichen.

    Weitere Informationen finden Sie unter https://www.n8i.de

    Pressekontakt:

    N8i Gute Nacht Geschichten
    Herr Florian Horn
    Hölderlinweg 13
    72144 Dußlingen

    fon ..: 0175-6663099
    email : openpr@n8fahrt.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. davidkrauseofficial jetzt offiziell als Marke eingetragen
      Berlin, den 16.02.2021. Seit dem 28.1.2021 ist es offiziell, davidkrauseofficial ist als Marke eingetragen....

    2. 15. Mai ist internationaler Tag der Familien – So finden Familien das passende Hilfsangebot
      - Offizieller Gedenktag der Vereinten Nationen - Familien nehmen Hilfsangebote tw. aus Angst vor Verurteilung und Scham nicht an - Tipps zum Finden des passenden Angebots...

    3. Familien Finanz Kompass – Ein Fahrplan zu finanzieller Sicherheit für Familien
      Jasmina Dreißel-Ottnad erklärt in "Familien Finanz Kompass", wie man ein Leben ohne finanzielle Sorgen führen kann....

    4. Droppelwurm Drops – ein magisches Vorlese-Malbuch
      Birgit Gleffe lädt Kinder mit "Droppelwurm Drops" in die fabelhafte Welt eines charmanten Protagonisten ein....

    5. Miep – Wunderschönes Vorlese-Mitmachbuch für Kinder von 3 bis 6 Jahren
      Celine van der Hoofd und Jürgen Klatte laden Kinder mit der Seemöwe "Miep" auf eine Entdeckungsreise der besonderen Art ein....

    6. IVW: Schlager.de offiziell unter den Top-25 Newsportalen Deutschlands 
      Mit knapp 11 Millionen Visits gehört Schlager.de zu den erfolgreichsten Online-Medien in der DACH-Region....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.