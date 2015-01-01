Glasschiebetüren in München: Individuelle Lösungen der Glaserei Marschall & Berger GmbH

Marschall & Berger Ihre Glaserei in München fertigt und montiert Glasschiebetüren nach Maß – stilvoll, platzsparend und funktional, ergänzt durch umfassende Beratung und fachgerechte Umsetzung.

Die Glaserei Marschall & Berger GmbH in München hat sich auf maßgeschneiderte Glasschiebetüren spezialisiert. Diese verbinden modernes Design mit praktischer Funktionalität. Besonders in Wohnungen, Büros oder Geschäftsräumen, in denen Licht eine zentrale Rolle spielt, setzen Glasschiebetüren klare Akzente. Sie sparen Platz, schaffen offene Übergänge und tragen zu einer freundlichen, großzügigen Raumwirkung bei.

Vielfalt an Designs und Materialien

Das Unternehmen bietet eine große Bandbreite an Gestaltungsmöglichkeiten. Kundinnen und Kunden können zwischen klarem, satiniertem oder dekorativ gestaltetem Glas wählen. Auch farbige Varianten oder Glas mit Mustern sind möglich. Ergänzt wird das Angebot durch hochwertige Schienen- und Beschlagsysteme, die Stabilität, leisen Laufkomfort und lange Haltbarkeit gewährleisten. Auf Wunsch werden Türen exakt auf vorhandene Raummaße zugeschnitten und harmonisch in bestehende Raumkonzepte integriert.

Kombination von Technik und Handwerk

Die Montage von Glasschiebetüren erfordert handwerkliche Präzision. Bei der Glaserei Marschall & Berger GmbH arbeiten erfahrene Fachkräfte, die moderne Technik mit traditioneller Handwerkskunst verbinden. Durch die Zusammenarbeit mit namhaften Herstellern entstehen Lösungen, die sowohl ästhetisch ansprechend als auch funktional langlebig sind. Neben Standardvarianten sind auch Sonderanfertigungen für außergewöhnliche Raumgrößen oder besondere architektonische Anforderungen möglich.

Beratung, Service und Reparatur

Ein wesentlicher Bestandteil des Angebots ist die umfassende Beratung. Kundinnen und Kunden erhalten bereits vorab detaillierte Informationen zu Machbarkeit, Kosten und Designoptionen. Darüber hinaus übernimmt die Glaserei auch Reparatur- und Serviceleistungen für bestehende Glasschiebetüren. Termintreue, transparente Preise und ein verlässlicher Ablauf stehen dabei stets im Mittelpunkt.

Kontakt und Erreichbarkeit

Die Glaserei Marschall & Berger GmbH befindet sich am Hohenschwangauplatz 11, 81549 München. Das Unternehmen ist telefonisch unter 089 – 896 754 150 0 oder per E-Mail an info@marschall-berger.de erreichbar. Öffnungszeiten sind Montag bis Donnerstag von 08:00 bis 14:00 Uhr sowie freitags von 08:00 bis 13:00 Uhr.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Glaserei Marschall & Berger GmbH

Herr Michael Berger

Hohenschwangauplatz 11

81549 München

Deutschland

fon ..: 0896902721

fax ..: 0896905391

web ..: http://www.muenchen-glaserei.de/

email : info@marschall-berger.de

Wenn es um fachgerechte Arbeiten mit Glas geht, ist Marschall & Berger der richtige Ansprechpartner. Wir liefern und montieren Gläser und Ganzglaskonstruktionen sowie individuelle Maßanfertigungen, Neuverglasungen und Restaurierungen.

Pressekontakt:

RegioHelden GmbH

Herr Alexander Graf

Rotebühlstraße 50

70178 Stuttgart

fon ..: 0711 1285010

web ..: http://www.regiohelden.de

email : pressemitteilungen@regiohelden.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

BedJet – US-Marktführer für Schlaftemperatur-Technologie startet in Deutschland, Österreich und der Schweiz Natürliche Aufputschmittel Sport