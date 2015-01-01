  • Glasschiebetüren in München: Individuelle Lösungen der Glaserei Marschall & Berger GmbH

    Marschall & Berger Ihre Glaserei in München fertigt und montiert Glasschiebetüren nach Maß – stilvoll, platzsparend und funktional, ergänzt durch umfassende Beratung und fachgerechte Umsetzung.

    Die Glaserei Marschall & Berger GmbH in München hat sich auf maßgeschneiderte Glasschiebetüren spezialisiert. Diese verbinden modernes Design mit praktischer Funktionalität. Besonders in Wohnungen, Büros oder Geschäftsräumen, in denen Licht eine zentrale Rolle spielt, setzen Glasschiebetüren klare Akzente. Sie sparen Platz, schaffen offene Übergänge und tragen zu einer freundlichen, großzügigen Raumwirkung bei.

    Vielfalt an Designs und Materialien

    Das Unternehmen bietet eine große Bandbreite an Gestaltungsmöglichkeiten. Kundinnen und Kunden können zwischen klarem, satiniertem oder dekorativ gestaltetem Glas wählen. Auch farbige Varianten oder Glas mit Mustern sind möglich. Ergänzt wird das Angebot durch hochwertige Schienen- und Beschlagsysteme, die Stabilität, leisen Laufkomfort und lange Haltbarkeit gewährleisten. Auf Wunsch werden Türen exakt auf vorhandene Raummaße zugeschnitten und harmonisch in bestehende Raumkonzepte integriert.

    Kombination von Technik und Handwerk

    Die Montage von Glasschiebetüren erfordert handwerkliche Präzision. Bei der Glaserei Marschall & Berger GmbH arbeiten erfahrene Fachkräfte, die moderne Technik mit traditioneller Handwerkskunst verbinden. Durch die Zusammenarbeit mit namhaften Herstellern entstehen Lösungen, die sowohl ästhetisch ansprechend als auch funktional langlebig sind. Neben Standardvarianten sind auch Sonderanfertigungen für außergewöhnliche Raumgrößen oder besondere architektonische Anforderungen möglich.

    Beratung, Service und Reparatur

    Ein wesentlicher Bestandteil des Angebots ist die umfassende Beratung. Kundinnen und Kunden erhalten bereits vorab detaillierte Informationen zu Machbarkeit, Kosten und Designoptionen. Darüber hinaus übernimmt die Glaserei auch Reparatur- und Serviceleistungen für bestehende Glasschiebetüren. Termintreue, transparente Preise und ein verlässlicher Ablauf stehen dabei stets im Mittelpunkt.

    Kontakt und Erreichbarkeit

    Die Glaserei Marschall & Berger GmbH befindet sich am Hohenschwangauplatz 11, 81549 München. Das Unternehmen ist telefonisch unter 089 – 896 754 150 0 oder per E-Mail an info@marschall-berger.de erreichbar. Öffnungszeiten sind Montag bis Donnerstag von 08:00 bis 14:00 Uhr sowie freitags von 08:00 bis 13:00 Uhr.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Glaserei Marschall & Berger GmbH
    Herr Michael Berger
    Hohenschwangauplatz 11
    81549 München
    Deutschland

    fon ..: 0896902721
    fax ..: 0896905391
    web ..: http://www.muenchen-glaserei.de/
    email : info@marschall-berger.de

    Wenn es um fachgerechte Arbeiten mit Glas geht, ist Marschall & Berger der richtige Ansprechpartner. Wir liefern und montieren Gläser und Ganzglaskonstruktionen sowie individuelle Maßanfertigungen, Neuverglasungen und Restaurierungen.

    Pressekontakt:

    RegioHelden GmbH
    Herr Alexander Graf
    Rotebühlstraße 50
    70178 Stuttgart

    fon ..: 0711 1285010
    web ..: http://www.regiohelden.de
    email : pressemitteilungen@regiohelden.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. A-Z Glaserei & Folientechnik GmbH: Über 15 Jahre Erfahrung bei Verglasung und Folientechnik
      Die A-Z Glaserei & Folientechnik GmbH aus Berlin bietet exzellenten Service bei Verglasung, Glasdesign und Folientechnik für private und gewerbliche Räume....

    2. Individuelle Solar- und PV-Anlagen in Dortmund & Umgebung – Der Solarteur sorgt für nachhaltige Lösungen
      Der Solarteur in Dortmund bietet individuelle Photovoltaikanlagen für Privat- und Gewerbekundinnen und -kunden - von der Planung über die Installation bis zur Wartung aus einer Hand....

    3. Individuelle Saunakabinen: Maßgeschneiderte Lösungen für jedes Raumkonzept
      Flexible Planung, hochwertige Materialien und präzise Umsetzung: Maßgefertigte Saunen im Fokus....

    4. Maßarbeit aus Glas: Die Glaserei Reher verbindet traditionelles Handwerk mit modernen Ansprüchen
      Seit über 25 Jahren steht die Glaserei Reher aus Wedel für hochwertige Glaslösungen in Hamburg und Umgebung. Hier trifft handwerkliche Präzision auf modernes Design....

    5. Die passende Glasfolie und Folientechnik für Immobilien mit A-Z Glaserei & Folientechnik in Berlin
      Wer in Berlin und Umgebung eine Firma für Flachglasveredelung sucht, ist mit der A-Z Glaserei & Folientechnik GmbH, die kreative Glasideen und professionelle Folientechnik umsetzt, gut beraten....

    6. Glaserei Kraft in Stuttgart bietet umfangreiche Angebote im Bereich Fenster und Fensterbau
      Die Glaserei Kraft aus Stuttgart bietet seit über 25 Jahren höchste Qualität rund um das Thema Fenster in allen Varianten, für private wie gewerbliche Kunden....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.