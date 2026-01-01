  • BEEZER® IceBall – Die Eis-Revolution aus dem Hause ritterwerk

    Mit dem neuen BEEZER® IceBall bringt ritterwerk das perfekte Eis in jede Küche, Bar oder Event-Location: Kristallklar und massiv.

    BildIn nur 90 Minuten entstehen beeindruckende Ice Balls mit 63 mm Durchmesser, die nicht nur optisch überzeugen, sondern auch funktional neue Maßstäbe setzen: Sie schmelzen besonders langsam und sorgen so für langanhaltenden Genuss – ganz ohne Verwässerung des Drinks.

    Der BEEZER® IceBall steht für Qualität, Innovation und verkörpert die typische ritter-DNA: präzise Technik, intuitives Design und nachhaltige Funktionalität. Ausgestattet mit einem leistungsstarken, energiesparenden R290-Kompressor, einem 1,8-Liter-Wassertank sowie einer Speicherkapazität für bis zu neun Ice Balls ist das Gerät jederzeit bereit – sei es für den anspruchsvollen Cocktail-Abend oder den reinen Genussmoment.

    Ein weiteres Highlight: Die automatische Selbstreinigung sorgt für hygienischen Betrieb bei minimalem Pflegeaufwand – ideal für den täglichen Gebrauch. Die intuitive Bedienung und clevere Wasserstandswarnung machen die Nutzung besonders komfortabel.

    Der IceBall von BEEZER® bringt Eis auf ein neues Level – kristallklar, massiv, außergewöhnlich.

    Technische Daten:

    * Leistungsaufnahme: 130 W
    * Spannung & Frequenz: 220 – 240 V / 50 Hz
    * Eisproduktion pro Zyklus: 3 Stück (je Ø 63 mm)
    * Max. Eisspeicherkapazität: 9 Stück (je 100 g)
    * Wassertankvolumen: 1,8 Liter
    * Eiszykluszeit: 75 Min. Eisproduktion+ 15 Min. Enteisung
    * Kältemittel: R290
    * Maße: Breite 29,5 cm × Tiefe 46,5 cm × Höhe 43,0 cm
    * Gewicht: 18,0 kg

    Technische Änderungen vorbehalten.

    Über BEEZER®

    BEEZER® ist eine Marke von ritterwerk und steht seit 2023 für stilvolle Kühltechnik mit Erlebnisfaktor. Was mit dem „wahrscheinlich schnellsten Getränkekühler der Welt“ begann, ist heute eine eigenständige Produktwelt für außergewöhnliche Kälteerlebnisse. Mit dem IceBall präsentiert BEEZER® 2026 das zweite Gerät im Sortiment – für perfekte Erfrischung, immer und überall.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    ritterwerk GmbH
    Frau Victoria Keller
    Industriestr. 13
    82194 Gröbenzell
    Deutschland

    fon ..: 081424401639
    web ..: https://www.ritterwerk.de
    email : victoria.keller@ritterwerk.de

    Küchengeräte für höchste Ansprüche seit 1905
    Über 100 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von Küchengeräten gibt uns die Souveränität auch in der Zukunft die richtigen Entwicklungen für unsere Kunden voranzutreiben: offen für Neues, aber der Tradition verpflichtet. Auf uns und unsere Produkte können Sie sich verlassen. Wir liefern seit jeher gleichbleibende Qualität und sind immer persönlich ansprechbar für unsere Kunden und Partner. Wertschätzung treibt uns an. Wir schätzen unsere Kunden und Partner und entwickeln Produkte, die ihren Anforderungen an Qualität, Leistung und Design entsprechen. Was wir tun, tun wir mit voller Kraft und vollem Einsatz – von der Entwicklung bis zur Herstellung. Wie auch unsere Produkte: kraftvoll und leistungsstark.

    souverän – zuverlässig – wertschätzend – kraftvoll

    Weitere Informationen unter: www.ritterwerk.de

