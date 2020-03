BEHNCKE GmbH

Stimmiges Pooldesign – Immer eine Idee voraus

Sie träumen vom eigenen Swimmingpool im Garten? BEHNCKE GmbH aus Putzbrunn bietet Ihnen das komplette Schwimmbadzubehör aus einer Hand.

Seit mehr als 70 Jahren ist die BEHNCKE GmbH ein international agierendes Unternehmen für Schwimmbad-Technik. Mit Stammsitz in Putzbrunn bei München befindet sich das Familien-unternehmen mittlerweile in der dritten Generation. Gefertigt wird an zwei Standorten in Deutschland, und zwar in Putzbrunn (Präzisionsverarbeitung von hochwertigen Edelstahl-komponenten) und in Bühne/Sachsen-Anhalt (Filterbehälter-Fertigung und -anlagen aus glasfaserverstärktem Kunststoff)

Ein fachkompetentes und engagiertes Team von mehr als 120 Mitarbeitern ist täglich mit Engagement und Fleiß für das Unternehmen im Einsatz.

Wasseraufbereitung mit aquavision®

Das Beste was BEHNCKE für Ihren Pool geben kann ist das aquavision® Poolmanagement System. Hochpräzise Technik sorgt für kristallklares Wasser und leichte Handhabung. Innovative Filtertechnologien sorgen für ein gutes Schwimmgefühl. Die Einbauteile werden in Deutschland (Putzbrunn) gefertigt und helfen bei der optimalen Beckendurchströmung. Auch in Sachen Design setzt BEHNCKE echte Highlights. Eine präzise Steuerungstechnologie macht die tägliche Pool-Handhabung bequem, sicher und ressourcenschonend. Das Pool-managementsystem setzt auf Physik, um den Chemieeinsatz so gut wie möglich zu reduzieren.

Kunden auf der gesamten Welt schätzen BEHNCKE-Produkte für ihre hohe Verarbeitungs-qualität, ihre besondere Langlebigkeit und exzellente Energieeffizienz.

Nicht umsonst wird BEHNCKE 2018 mit dem renommierten German Innovation Award in der Kategorie „Excellence in Business to Business“ ausgezeichnet.

Mit Maytronics aus Israel hat BEHNCKE einen der weltweit führenden Hersteller im Bereich der Poolreinigungsroboter als starken Partner für sich gewinnen können. Heute ist die BEHNCKE GmbH Distributor der Firma Maytronics in Deutschland, vermarktet die Produkte von Maytronics und stellt im Servicecenter in Putzbrunn auch den Support der Reiniger sicher.

Abgerundet wird das Portfolio durch die BEHNCKE-Service-Techniker. Diese Fachleute stellen den perfekten Service vor Ort beim Endkunden sicher und unterstützen somit die Fachhändler, denn auch die besten Produkte brauchen professionellen Support.

Besuchen Sie auch den Online-Shop des Familienunternehmens unter www.behncke-onlineshop.com.

Hier können Gewerbetreibende Schwimmbad- und Wärmetechnik „Made in Germany“ bestellen. Mehr Information über das Unternehmen finden Sie auf www.behncke.com.

Auch zu sehen ist die BEHNCKE GmbH auf dem TV-Sender „WELT“ in der Zeit vom 30. März bis zum 3. April 2020 um ca. 19:55 Uhr – kurz vor den Nachrichten!

