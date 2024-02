Bei uns bleiben keine Daten zurück- das können wir garantieren

Datenträger sicher entsorgen? Ein Anruf genügt! Wir bieten rechtskonforme Festplattenvernichtung in Hessen.

Wer sich an unseren Fachbetrieb in Hessen wendet, geht kein Risiko für sein Unternehmen ein. Wir löschen alle Daten endgültig, darauf können Sie sich verlassen. Auch dann, wenn die Festplatten sehr alt sind oder defekt sein sollten, wir sind einfach der ideale Ansprechpartner. Denken Sie bitte daran, dass selbst defekte Festplatten von Profis wieder lesbar gemacht werden könnten! Wir kümmern uns um die Datenlöschung für Ihren Betrieb und um die anschließende Festplattenvernichtung in Hessen. Gerade die neuen Festplatten mit RAID System machen die Datenlöschung für Ihr Unternehmen recht schwer, aber für uns nicht! Es werden auf den neuesten Festplatten immer Daten gespeichert bleiben, die in falsche Hände geraten könnten und Ihrem Unternehmen schaden könnten. Wir als Partner an Ihrer Seite, kümmern uns um die rechtssichere Datenvernichtung mit der Datenträgervernichtung in Hessen. Wenn Sie sich vorab von uns beraten lassen möchten, ist dies kein Problem. Wir sind gerne für Sie da! Wenn Sie noch Fragen an uns haben sollten, kontaktieren Sie uns ruhig und lassen Sie sich von uns beraten. Wenn Sie einen Termin vereinbaren möchten, können Sie dies jederzeit tun, wir stehen Ihnen zur Seite. Wir agieren sehr schnell und bieten Ihnen einen zeitnahen Termin an, um sich der Probleme zu entledigen. Wir wissen, wie eilig es manchmal ist und sind darauf eingestellt!

Die Firma „PRS Jakubowski ®“ bietet seit 2006 Dienstleistungen rund um Computer, Notebook, PC, EDV, IT an.

