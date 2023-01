Bekleidungsbranche erwartet Umsatzwachstum von 1,5 Prozent für 2023

Ergebnisse des fashionconsult FORECAST für das erste Quartal 2023 – Reale Daten und Schätzungen auf Basis von 790 Millionen Unternehmensumsatz – Neue Studie im Einzelhandel

Unter dem Titel „Die Normalität ist zurück!“ haben Unternehmensberater Leo

Faltmann und sein Team von fashionconsult den Branchenreport zur

Entwicklung im Mode- und Schuh-Einzelhandel für das erste Quartal 2023

vorgestellt. Basisdaten lieferten die Auswertung realer Unternehmensplanungen

der fashionconsult-Mandanten sowie eine Umfrage unter 108 mittelständischen

Handelsunternehmen. Dadurch basiert die Umfrage auf validen Daten mit einem

Umsatzvolumen von 790 Millionen Euro.

In der Umfrage wurden sowohl harte Fakten wie Umsatzentwicklung,

Kostenprognosen und Orderverhalten als auch Soft Facts wie Investitionsbereitschaft,

Arbeitgebermarke und die Optimierung von Betriebskosten und Wareneinsatz

abgefragt. Das Ergebnis der Studie zeigt, dass insgesamt ein Umsatzwachstum von

1,5 Prozent erwartet wird.

Kostentreiber Energie

Der größte Kostentreiber wird die erwartete Steigerung der Energiekosten um

17 Prozent sein. Dies ist jedoch eine erhebliche Entspannung zur letzten Umfrage im

Oktober, als die Händler noch Steigerungen von über 200 Prozent befürchtet hatten.

Die Energie-Preisbremse und deutlich sinkende Marktpreise haben die Befürchtungen

aus dem Herbst nicht bestätigt.

fashionconsult FORECAST nutzt Schwarmintelligenz

Der fashionconsult FORECAST gibt quartalsweise einen Ausblick auf die zukünftigen

Entwicklungen im deutschen Mode-Einzelhandel. Dabei setzt fashionconsult auf

aktuelle Handelsdaten. Grundlage dafür ist die fc DATABASE, eine Auswertung realer

Unternehmensplanungen. Ergänzt werden diese durch eine nach Umsatzgrößen

geclusterte Umfrage unter Mode-Unternehmen im Einzelhandel. Die „Schwarmintelligenz“

vieler Unternehmer soll dabei helfen, Benchmarks für die Unternehmensplanung

und strategische Entwicklung für Mode-Einzelhandels-Unternehmen zu erstellen.

Deutschlandweit einziger Branchen-Report mit realen Daten

Der fashionconsult FORECAST präsentiert das Ergebnis für das Jahr 2023 in einer

konkreten BWA-Struktur. Eine solche Vorschau ist nicht nur in der Branche exklusiv:

Da Umfragen sich in der Regel auf Vergangenheitswerte oder Erwartungen für die

Zukunft beziehen, ist der fashionconsult FORECAST der deutschlandweit einzige

Branchen-Report, der auf realen Daten beruht.

Interessenten können den Branchenreport bei fashionconsult anfragen.

Wöchentliches Webmeeting der Branche

Seit März 2020 gibt es das fashionconsult Corona Webmeeting, das nun nur noch

fashionconsult Webmeeting heißt. Bis zu 130 bundesweit tätige Händler und geladene

Experten diskutieren im wöchentlichen Meeting Lösungsansätze, vereinbaren

gemeinsame Initiativen, helfen mit Expertenwissen und ganz konkreten

Handlungsempfehlungen. Ein zentrales Thema ist die ÜBH III (Warenwertabschreibung

und Änderungsantrag). Teilnehmen können alle Interessenten der Branche:

Wann? jeden Donnerstag, 9 bis 10 Uhr

Wie? MS Teams Meeting

Links zum fashionconsult Webmeeting:

+ Am kostenlosen Corona Webmeeting teilnehmen:

+ Aufzeichnungen der Corona Webmeetings ansehen

