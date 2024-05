Business-Branchenbuch.de revolutioniert die Branche: Keine Werbung mehr für Fokus auf gelistete Unternehmen

Business-Branchenbuch.de, eines der aufstrebenden Branchenverzeichnisse in Deutschland hat eine wegweisende Entscheidung getroffen, die die Art und Weise wie Unternehmen präsentiert werden, verändert.

Diese strategische Entscheidung wurde getroffen, um den Fokus ausschließlich auf die gelisteten Unternehmen zu legen und den Nutzern eine ungestörte Erfahrung zu bieten. Durch die Eliminierung von Werbung werden Nutzer nicht mehr durch störende Inhalte abgelenkt, sondern können sich voll und ganz auf die Angebote und Informationen der Unternehmen konzentrieren. Damit fokussiert sich das Branchenbuch auch auf seine Positionierung im Markt als umfassende Informationsquelle über Unternehmen. Nach der Integration von Jobangeboten und Gutscheinen über eigene Aggregatoren hat Business-branchenbuch.de seine Palette deutlich erweitert.

Eine der wichtigen Verbesserungen ist auch die damit verbundene Reduzierung der Ladezeiten. Ohne die Notwendigkeit Werbeanzeigen zu laden, können Nutzer nun schneller und effizienter durch das Branchenbuch navigieren, was zu einer insgesamt verbesserten Nutzererfahrung führt.

„Wir bei Business-Branchenbuch.de sind stets bestrebt, unseren Nutzern die bestmögliche Erfahrung zu bieten und den Unternehmen eine optimale Präsentationsplattform zu bieten“, sagte Geschäftsführer Olaf Brenn. „Die Abschaffung von Werbung auf unserer Plattform ist ein weiterer Schritt in diese Richtung und unterstreicht unser Engagement für Qualität und Benutzerfreundlichkeit. Die Entscheidung betrifft auch das Netzwerk an Branchenbüchern weltweit, mit denen unser Unternehmen in über 30 Ländern aktiv ist.“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Kapelan e-promote UG

Herr Olaf Brenn

Prager Str. 60

04317 Leipzig

Deutschland

fon ..: 0341/35599778

fax ..: 0341/35599779

web ..: https://www.kapelan-epromote.de

email : brenn@kapelan-epromote.de

Kapelan e-promote betreibt globale Branchenbücher und weitere eigene Portale und verbindet damit Leistungen für die Vermarktung und Optimierung von Websites.

