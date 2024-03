Neues Branchenbuch: Acompio startet in Polen

Leipzig: Acompio, die bekannte Marke für Online-Branchenbücher, startet in Polen eine neue Plattform. Unter dem Namen Acompio.pl bietet die Plattform eine umfangreiche Liste von Unternehmen …

Mit Polen ist Acompio nun in über 35 Ländern weltweit vertreten und bietet den Nutzern eine umfassende Übersicht und Suche von lokalen Unternehmen. Egal ob es um Restaurants, Hotels, Handwerker oder Dienstleistungen geht – Acompio.pl macht die Suche einfach und schnell zugänglich.

„Wir freuen uns, den Start unseres neuen Branchenbuchs in Polen bekannt zu geben“, sagt Olaf Brenn, Geschäftsführer vom Betreiber Kapelan e-promote aus Leipzig. „Polen ist ein wichtiger Markt für uns und wir sind zuversichtlich, dass unsere Plattform den lokalen Nutzern bei ihrer Suche nach Unternehmen und Dienstleistungen helfen wird.“

Die Plattform ist einfach zu bedienen und bietet eine Vielzahl von Funktionen, um die Suche nach Unternehmen zu erleichtern. Nutzer können Unternehmen nach Kategorie, Keywords, Ort oder sogar Bewertungen suchen. Bewertungen von anderen Nutzern der Plattform helfen bei der Entscheidungsfindung und auch Gutscheine und Jobangebote bieten zusätzliche Vorteile für Nutzer.

Im Zuge des stetigen Ausbaus werden weitere Informationen zu Unternehmen aus den verschiedensten Quellen in das Branchenbuch integriert, wodurch eine noch detailliertere Übersicht und Informationsfülle entsteht. Dies bedeutet nicht nur eine Erweiterung des Angebots an Informationen, sondern auch eine Steigerung der Entscheidungsgrundlagen für Besucher.

Die Plattform Acompio ist ein zuverlässiger Partner für Unternehmen, die ihre Reichweite erhöhen sowie potenzielle Kunden zielgerichtet ansprechen möchten. Das Angebot an Werbemöglichkeiten und die hohe Sichtbarkeit auf der Plattform bieten perfekte Voraussetzungen für ein erfolgreiches Online-Marketing.

„Wir sind stolz darauf, unseren Kunden in Polen eine qualitativ hochwertige Plattform zu bieten, die es einfach macht, lokale Unternehmen und Dienstleistungen zu finden“, fügt Brenn hinzu. „Wir werden uns bemühen, Acompio.pl kontinuierlich zu verbessern und unseren Nutzern die bestmögliche Erfahrung zu bieten.“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Kapelan e-promote UG

Herr Olaf Brenn

Prager Str. 60

04317 Leipzig

Deutschland

fon ..: 0341/35599778

fax ..: 0341/35599779

web ..: https://www.kapelan-epromote.de

email : brenn@kapelan-epromote.de

Pressekontakt:

Kapelan e-promote UG

Herr Olaf Brenn

Prager Str. 60

04317 Leipzig

fon ..: 0341/35599778

web ..: https://www.kapelan-epromote.de

email : brenn@kapelan-epromote.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Gold, Uran und Kupfer für das Portfolio