Neues Branchenbuch in der Slowakei: Acompio expandiert mit umfassendem Angebot an Unternehmensinformationen

Mit der Einführung des neuen Branchenbuches in der Slowakei setzt die Plattform Acompio ihre erfolgreiche Expansion fort. Unter der Webadresse slovakia.acompio.com geht ab sofort online

Neben den Hauptmärkten in Deutschland mit dem Portal www.business-branchenbuch.de/ verzeichnen gerade die englischsprachigen Portale eine rege Nachfrage.

Das Branchenbuch listet eine beeindruckende Anzahl von Unternehmen in mehr als 5000 Kategorien und bietet darüber hinaus weitere interaktive Funktionen. Besucher können nicht nur Unternehmen recherchieren, sondern auch Bewertungen abgeben, Gutscheine einlösen, Jobangebote durchsuchen und vieles mehr. Damit schafft Acompio eine moderne Schnittstelle zwischen Unternehmen und Kunden, die weit über ein einfaches Unternehmensverzeichnis hinausgeht.

Ein besonderer Fokus liegt auf dem Ausbau der angebotenen Funktionen. In naher Zukunft wird das Branchenbuch um weitere wertvolle Informationen zu den gelisteten Unternehmen angereichert. Diese werden aus unterschiedlichen Quellen zusammengeführt, um den Nutzern ein noch umfassenderes und detaillierteres Bild zu vermitteln. So erhalten die Besucher Zugriff auf tiefere Einblicke, was die Grundlage für fundierte Entscheidungen schafft – sei es bei der Auswahl eines Dienstleisters, bei Geschäftskooperationen oder bei der Suche nach neuen Arbeitsmöglichkeiten.

„Wir freuen uns sehr, den Start unseres slowakischen Branchenbuches bekanntzugeben und den Unternehmen in der Slowakei eine Plattform zu bieten, auf der sie sich noch besser präsentieren können“, sagt Olaf Brenn, Sprecher von Acompio. „Unser Ziel ist es, mit der kontinuierlichen Erweiterung der Funktionen und Informationen den Mehrwert für unsere Nutzer und Partner weiter zu steigern.“

Acompio hat sich bereits in über 40 Ländern etabliert und bietet Unternehmen die Möglichkeit, von einer großen Reichweite und einem ständig wachsenden Funktionsumfang zu profitieren. Mit der Expansion in die Slowakei wird nun ein weiteres Kapitel aufgeschlagen, das den Wachstumskurs der Plattform konsequent fortsetzt.

Für Unternehmen bietet das Branchenbuch nicht nur eine Möglichkeit zur Präsentation, sondern auch zur aktiven Kundenbindung und -gewinnung. Durch Funktionen wie Bewertungen, Gutscheine und Jobangebote können sie auf einfache Weise mit ihren Zielgruppen in Kontakt treten und ihre Dienstleistungen sichtbar und greifbar machen.

Für weitere Informationen besuchen Sie: https://slovakia.acompio.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Kapelan e-promote UG

Herr Olaf Brenn

Prager Str. 60

04317 Leipzig

Deutschland

fon ..: 0341/35599778

fax ..: 0341/35599779

web ..: https://www.kapelan-epromote.de

email : brenn@kapelan-epromote.de

Über Acompio:

Acompio ist eine innovative Plattform für Unternehmensverzeichnisse, die in mehreren Ländern aktiv ist. Die Marke bietet Unternehmen die Möglichkeit, sich online optimal zu präsentieren und Kunden zu gewinnen. Acompio bietet nicht nur detaillierte Unternehmensprofile, sondern erweitert sein Angebot kontinuierlich um interaktive Funktionen wie Bewertungen, Gutscheine, Jobangebote und mehr, um den Nutzern ein umfassendes Erlebnis zu bieten.



Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

