SCALIDO: Red Dot Sieger jetzt auch mit schwarzer Oberfläche

Einführung neuer Farblinie für die D3 Waschtischarmatur L und weiterer Produkte

Nach der Auszeichnung mit dem Red Dot Award 2023 präsentiert SCALIDO die D3 Waschtischarmatur L jetzt auch in mattschwarzer Optik. Die Gewinnerarmatur ist eine von vielen Armaturen und Accessoires, die ab diesem Frühjahr mit ihrer zusätzlichen Farbauswahl noch mehr Gestaltungsfreiraum bei der Badplanung bieten. Passend dazu erscheint die aktuelle Auflage des SCALIDO Katalogs Anfang Mai – mit allen Neuheiten im Gepäck.

Produktvielfalt mit System

Neben der prämierten D3 Waschtischarmatur L sind zukünftig auch zahlreiche weitere Armaturen für Waschtisch, Dusche und Wanne sowie Accessoires in Mattschwarz erhältlich. „Mit dieser farblichen Erweiterung in allen Badbereichen bleiben wir unserem Markenversprechen einer modularen und gleichzeitig vielfältigen Einrichtung treu“, erklärt Thomas Müller von SCALIDO. Ziel sei es, dass Endkundinnen und -kunden mit ihren spezifischen räumlichen und ästhetischen Anforderungen bei nur einer Badmarke fündig werden und das Fachhandwerk dadurch zeitintensive Arbeitsschritte einspart. Mit der Auswahl zwischen den Oberflächen in Schwarz und Chrom bei Armaturen und Accessoires baut SCALIDO diesen Anspruch weiter aus.

Größeres Sortiment und neuer Katalog

Zusätzlich zur Einführung der neuen Farblinie vergrößert SCALIDO das Sortiment um Produktbesonderheiten wie die Back-to-Wall-Badewanne. Alle Neuheiten finden sich auch im bald erscheinenden SCALIDO Katalog 2024 wieder: „Der neue Katalog verbindet vielfältige Produktinspirationen mit einer eingängigen Produktübersicht, die für Endkundinnen und -kunden den Einstieg in die Badgestaltung und für das Fachhandwerk die Beratungsleistung erleichtert,“ ergänzt Müller (Zur Onlineversion: https://www.scalido.de/de/service/katalog/). Das erweiterte Produktportfolio ist ab Frühjahr 2024 in über 200 autorisierten SCALIDO Ausstellungen zu sehen und beim SHK-Fachgroßhandel erhältlich.

Über SCALIDO

Die Exklusivmarke des Fachhandwerks umfasst alle Badprodukte vom Waschplatz- über den WC- bis zum Dusch- und Wannenbereich. Das breite Sortiment folgt einem modularen System: Die gesamte Auswahl ist je nach Lebens- und Einrichtungsstil individuell miteinander kombinierbar und ergibt ein stimmiges Gesamtbild. SCALIDO ermöglicht eine ganzheitliche Badgestaltung mit nur einer Marke, um Endkundinnen und -kunden sowie dem Fachhandwerk die Badplanung zu vereinfachen.

