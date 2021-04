SHORT CUTS – Schwarzer Humor & sonderbare Kurzgeschichten

Haluk Erkan liefert den Lesern mit „SHORT CUTS“ spaßiges Lesevergnügen für zwischendurch.

Diese neue Sammlung voller kurzer, teilweise sehr kurzer Texte hat es in sich und spricht in erster Linie Liebhaber von schwarzem Humor an. Die Geschichten in diesem Buch sind mal nur eine viertel Seite lang, mal füllen sie ein paar Seiten. Somit eignen sich die Texte perfekt für die kleinen Pausen zwischendurch, in denen man gerne etwas lesen will, aber keine Zeit für lange Geschichten hat (selbst Kurzgeschichten können immerhin oft recht lang sein). Diese Sammlung bietet den Lesern knappe, auf den Punkt gebrachte Geschichten, die teils recht sonderbar sind, aber zugleich auch sehr unterhaltsam.

Der Autor des Buchs „SHORT CUTS“ ist Haluk Erkan, der Anfang der 60er in einer kleinen, verschlafenen, westanatolischen Stadt geboren. Seine Eltern zogen als Arbeitsemigranten nach Berlin und der Autor zog Ende der 70er nach, studierte an der FU Archäologie und Germanistik. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts wurde er zu einem lockeren Punk mit rotem Irokese und arbeitete an einem Punktressen, wo unzählige wilde Hunde herumtobten. Um sich der drohenden Ausbürgerung wegen des ausstehenden Militärdienstes zu ersparen, ging er nach langen Jahren in Berlin in die gute alte Heimat und stellte fest, dass er bereits ausgebürgert war. Wiedereinbürgert lebt er heute weiterhin in der Heimatstadt, Dank Covid zurückgezogen, arbeitet als Übersetzer und plant eine kleine Farm zu gründen.

„SHORT CUTS“ von Haluk Erkan ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-19254-6 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

