Die Badezimmerwannenbrause – Lyrik mit Humor und Ironie

Hermann Niemann beschreibt in „Die Badezimmerwannenbrause“ Alltagssituationen in unterhaltsamer Gedichtform.

In diesem sehr humorvollen Buch geht es rund um Alltagssituationen, Erlebnisse und Fantasien, die von dem Autor in Gedichtform gepackt werden. Das Buch ist in die Bereiche „Amüsantes aus dem Alltag“, „Amüsantes aus dem Tierreich“ und „Amüsante Märchen“ eingeteilt. Wer am Ende eines langen Tages Lust zum Lesen hat und sich nach ein wenig Humor sehnt, aber keine Zeit oder Lust auf das Lesen eines langen Romans hat, der findet in dieser Sammlung genau das, nach dem er sucht, denn man kann die Sammlung einfach aufschlagen, ein wenig schmökern und sie nach wenigen Minuten wieder aus der Hand legen. So erfahren die Leser u.a. was passiert, wenn man unter verschiedenen früchtetragenden Bäumen schlummert und wie das Leben eines modernen Hundes aussieht.

Die Gedichte in der kurzweiligen Sammlung „Die Badezimmerwannenbrause“ hat der Autor Hermann Niemann nach seinem Ruhestand verfasst. Er wurde im Jahre 1954 als Sohn eines Maurers in NRW geboren und wuchs mit seinen sechs Schwestern in einem Dorf in der Nähe von Münster auf. Nach einer Zeichnerlehre und der Fachhochschulreife ging er im Alter von 19 Jahren nach Berlin. Sein dortiges Studium an der Fachhochschule brach er ab. Nach Umschulung und Meisterprüfung ging er nach Offenbach und arbeitete er als Tischlermeister. Danach ging er für zwei Jahre mit seiner Frau und seiner Tochter nach Portugal, um dort zu arbeiten. Daraufhin war er lange Jahre im Vertrieb und Außendienst tätig. Die letzten Jahre verdiente er sich seinen Lebensunterhalt als Fern- und Busfahrer.

„Die Badezimmerwannenbrause“ von Hermann Niemann ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-20618-2 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Bodos 44 Hacks für Online-Meetings – Anregungen und Hilfestellungen für Online-Konferenzen