Sardinien – Ein Traum wird wahr – Erzählungen vom Leben auf einer paradiesischen Insel

Carlotta Renzo erzählt in „Sardinien – Ein Traum wird wahr“ von den Erfahrungen und Erlebnissen auf dem Weg zur Verwirklichung ihres Traums.

Für Carlotta Renzo hatten Freiheit und Unabhängigkeit schon immer einen großen Stellenwert im Leben. Ihre Leidenschaft für fremde Sprachen und ausgedehnte Reisen, ihr Ehrgeiz, ihr Mut und genügend Zähigkeit waren die Voraussetzung, um ihre privaten und beruflichen Ziele zu erreichen. Dabei eröffneten sich immer wieder neue Chancen und Perspektiven, sowohl in Deutschland als auch im europäischen Ausland oder in Asien und Russland. Besonders die Länder am Mittelmeer faszinierten sie, und viele Urlaube führten daher nach Griechenland, Italien, Südfrankreich und zuletzt auch Sardinien. Vom ersten Aufenthalt an hatte es ihr diese Insel und ihre raue, aber einzigartige Landschaft angetan, und der Gedanke, irgendwann hier zu leben, ließ sie nicht mehr los.

Ein glücklicher Zufall machte dies, wie die Leser in „Sardinien – Ein Traum wird wahr“ von Carlotta Renzo erfahren, schneller möglich als erwartet: sie konnte sich zusammen mit ihrem Mann einen lang gehegten Traum erfüllen und ein ganz neues Leben beginnen – in einem milden, mediterranen Klima und nahe am Meer schien der Traum vollkommen. Es folgten aufregende Jahre voller Überraschungen und interessanter Begegnungen – Freundschaften entstanden, aber auch Enttäuschungen blieben nicht aus. Trotz vieler Hindernisse und unvorhersehbarer Probleme war Aufgeben niemals eine Option!

„Sardinien – Ein Traum wird wahr" von Carlotta Renzo ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-25558-6 zu bestellen.

