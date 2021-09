Bella Calabria – Spannender Roman über Kalabrien

Barbara Collet thematisiert in „Bella Calabria“ die Mafia und auch die Rolle der katholischen Kirche als antisemitischen Faktor in Kalabrien.

Antonio ist der Prior einer Karmeliter Bruderschaft in Südkalabrien und der Protagonist dieses neuen Romans. Er entdeckt dank seiner archäologischen Hobby-Recherchen das lang gehütete Geheimnis seiner Familie. Mit seinem Freund David, einem Spezialisten für phönizische Kultur, stößt er auf einen sensationellen Fund, der – besonders im Zusammenhang mit der zufälligen Freilegung einer der ältesten Synagogen des Landes – eine politische Dimension gewinnt: Kalabrien sei griechisch, so lautet die offizielle Lesart der staatlichen Institution. Antonio sieht sich daraufhin mit den Intrigen des Denkmalschutzes und einem von Rom entsandten Vertreter des Opus Dei konfrontiert. Der römische Priester soll das Terrain sondieren. Und so beobachtet der Spanier katholische Prozesse mit Argusaugen. Im Blick hat der Orden auch ein Kloster im Aspromonte, das sich als Zwischenstation für Schwarzgelder eignet.

Hier findet der römische Abgesandte im Verlauf des spannenden Romans „Bella Calabria“ von Barbara Collet zwar einen Ansatz, der ihm zur Machtübernahme verhelfen könnte, allerdings hat er nicht mit der Präsenz der ‚Ndrangheta gerechnet. Die Autorin arbeitete in Deutschland, Frankreich, Kalabrien und in Ägypten an diversen Lehrinstituten, an einer Zeitung, als Kulturmanagerin und auch als Mitglied einer Ausgrabung. Während des Aufstands 2011 in Ägypten schrieb sie diverse Beiträge für die italienische Zeitung La Repubblica Veneta (Augenzeugenberichte und satirische Beiträge). Ihr Debütroman, „Tango in Alexandria“, beruht auf ethnologischen Beobachtungen und ist auch via tredition bestellbar.

„Bella Calabria" von Barbara Collet ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-37142-2 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

