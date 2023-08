BerlinKreativ Messe 2023 und Kuchenmesse Berlin – Ein Paradies für Kreative und Bastelfreunde

Die BerlinKreativ Messe 2023 und die Kuchenmesse Berlin laden vom 6. bis 8. Oktober alle Kreativen, Bastelfreunde und Backbegeisterten zu einem unvergesslichen Erlebnis in die Arena Berlin ein

Mit über 130 Ausstellern, einer Vielzahl von Workshops und zahlreichen Neuheiten verspricht die Messe ein wahres Paradies für Kreative zu sein.

„Wir freuen uns sehr, die BerlinKreativ Messe 2023 ankündigen zu dürfen“, sagt der Veranstalter Marvin Okken (Okken GmbH, Bonn). „Es wird eine inspirierende und aufregende Veranstaltung, die Kreativität und Innovation fördert. Wir laden alle herzlich ein, an diesem einzigartigen Event teilzunehmen und die neuesten Trends und Produkte der Kreativbranche zu entdecken.“

Die BerlinKreativ Messe bietet den Besuchern ein breites Spektrum an Produkten aus den verschiedensten Bereichen. Von Wolle, Stoffen, Sticken und Scrapbooking bis hin zu Perlen, Stempeln, Papieren und Kurzwaren – hier findet jeder das passende Material für sein nächstes Projekt. Die Messe bietet die perfekte Gelegenheit zum Stöbern, Kaufen und Mitmachen.

Im Rahmen der BerlinKreativ findet auch die Kuchenmesse Berlin statt. Hier können Besucher ausgefallene Backideen entdecken, zuckersüßes Zubehör erwerben und das Who-is-Who aus der Kuchen-Szene treffen. Neben prominenten Gästen wie Patrick Dörner und Raheem Haidar gibt es einen großen Tortenwettbewerb, Workshops, Autogramm-Stunden und eine Aktionsbühne mit interessanten Vorträgen.

Die Messe öffnet an allen drei Tagen von 10 bis 18 Uhr (am Sonntag bis 17 Uhr) ihre Pforten. Die Eintrittspreise betragen für Erwachsene 10,- EUR, für Schüler, Studenten und Behinderte 8,- EUR und Kinder bis 7 Jahre haben freien Eintritt. Tickets können sowohl online als auch an der Tageskasse erworben werden. Besucher haben die Möglichkeit, von einem vergünstigten Vorverkauf bis zum 30. September 2023 zu profitieren.

Die BerlinKreativ Messe findet in der Arena Berlin, Eichenstraße 4, 12435 Berlin statt. Der Veranstaltungsort bietet eine ideale Lage und ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar.

Weitere Informationen zur BerlinKreativ Messe 2023 finden Sie auf der offiziellen Webseite unter: https://berlinkreativmesse.de/

Über die BerlinKreativ Messe:

Die BerlinKreativ Messe ist eine jährlich stattfindende Veranstaltung, die sich an Bastel- und Hobbybegeisterte richtet. Mit einer breiten Palette von Ausstellern, Workshops und Neuheiten bietet die Messe eine Plattform für Kreative, um ihre Leidenschaft auszuleben und neue Inspirationen zu finden. Die BerlinKreativ Messe ist ein Muss für alle, die ihre kreative Seite entdecken und weiterentwickeln möchten.

