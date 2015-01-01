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Beruf und Familie in der Medizin besser vereinbaren – Zeitarbeit schafft neue Freiräume
Flexible Arbeitsmodelle ermöglichen Ärztinnen, Ärzten sowie Pflege- und Fachkräften mehr Selbstbestimmung im Berufsalltag und erleichtern die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Schichtdienst, Wochenendarbeit und kurzfristige Dienstplanänderungen gehören für viele Beschäftigte im Gesundheitswesen zum Alltag. Gleichzeitig steigen die Anforderungen, Familie, Kinderbetreuung und Beruf miteinander zu vereinbaren. Flexible Arbeitsmodelle in der Zeitarbeit bieten hier eine attraktive Alternative und schaffen mehr Planbarkeit im Berufsleben.
Als Personalagentur für die Medizin unterstützt doxx Ärztinnen, Ärzte sowie Pflege- und Fachkräfte dabei, Arbeitszeiten und Einsatzorte individuell an ihre persönliche Lebenssituation anzupassen. Statt starrer Dienstpläne stehen die Wünsche der Mitarbeitenden im Mittelpunkt – sei es Teilzeit, bestimmte Schichtmodelle oder regionale Einsätze.
„Jede Lebenssituation ist anders. Deshalb setzen wir auf flexible Arbeitsmodelle, die sich an den Bedürfnissen unserer medizinischen Fachkräfte orientieren und nicht umgekehrt“, erklärt Franziska Topp, Sales Coordinator bei doxx.
Individuelle Arbeitszeitmodelle statt Standardlösungen
Ob 80-Prozent-Stelle, saisonale Arbeitszeitmodelle oder ein schrittweiser Wiedereinstieg nach der Elternzeit – moderne Zeitarbeit eröffnet vielfältige Möglichkeiten. Auch individuelle Wünsche wie der Verzicht auf Nachtdienste, freie Schulferien oder ein begrenzter Einsatzradius können bei der Stellensuche berücksichtigt werden.
Gerade für Eltern, Alleinerziehende oder medizinische Fachkräfte mit besonderen familiären Verpflichtungen entsteht dadurch ein Arbeitsmodell, das mehr Freiraum für das Privatleben bietet und gleichzeitig den Beruf in der Medizin weiterhin attraktiv macht. Auch während der Ferien.
Mehr Planbarkeit stärkt Beschäftigte und Einrichtungen
Flexible Arbeitsmodelle wirken sich nicht nur positiv auf die Zufriedenheit der Mitarbeitenden aus. Wer Beruf und Privatleben besser miteinander vereinbaren kann, bleibt häufig langfristig im Gesundheitswesen tätig. Das trägt dazu bei, Fachkräfte zu binden und die medizinische Versorgung nachhaltig zu sichern.
Mit bundesweiten Stellenangeboten und persönlicher Beratung unterstützt doxx medizinisches Personal dabei, den passenden Einsatz zu finden – abgestimmt auf individuelle Wünsche, Qualifikationen und Lebensphasen.
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doxx GmbH
Herr Konrad Schumm
Wilckensstraße 1A Wilckensst
Heidelberg 69120
Deutschland
fon ..: 06221655910
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email : marketing@doxx.de
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