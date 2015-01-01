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Flexible Personalmodelle für Medizinische Versorgungszentren (MVZs) deutschlandweit
Mit seinem Angebot der Zeitarbeit in Medizinischen Versorgungszentren (MVZs) schafft die Personalagentur doxx GmbH neue Perspektiven für medizinische Fachkräfte und MVZs.
doxx baut Angebot in der medizinischen Zeitarbeit weiter aus.
Die Nachfrage nach flexiblen Beschäftigungsformen im Gesundheitswesen steigt kontinuierlich. Insbesondere medizinische Versorgungszentren, in denen verschiedene Fachrichtungen unter einem Dach zusammenarbeiten und eine koordinierte ambulante Versorgung gewährleisten, sind auf verlässliche Personalstrukturen angewiesen.
Flexible Arbeitsmodelle für Fachkräfte
Mit flexiblen Diensten ermöglicht doxx Ärztinnen und Ärzten, Pflegekräften sowie medizinischem Funktionspersonal eine selbstbestimmte Gestaltung ihres Berufsalltags. Fachkräfte können bundesweit Einsätze wählen und Arbeitszeiten flexibel an ihre individuellen Bedürfnisse anpassen. Zu den zentralen Vorteilen zählen planbare Tagdienste, eine faire und verlässliche Vergütung sowie die Möglichkeit, in Vollzeit, Teilzeit oder nebenberuflich tätig zu sein.
Darüber hinaus profitieren Beschäftigte von einem umfassenden Service: Die Vermittlung erfolgt kostenfrei, organisatorische und administrative Aufgaben werden übernommen, und zusätzliche Leistungen wie Fahrtkosten- und Verpflegungspauschalen sorgen für attraktive Rahmenbedingungen.
Entlastung für medizinische Versorgungszentren
Auch für MVZs bietet das Modell deutliche Vorteile. Einrichtungen erhalten schnellen Zugriff auf einen großen Pool qualifizierter Fachkräfte und können Personalengpässe flexibel ausgleichen. Gleichzeitig reduziert sich der administrative Aufwand, da doxx die Organisation, Vertragsabwicklung und Abrechnung übernimmt. Dies ermöglicht eine bessere Planbarkeit der Personalkosten und entlastet bestehende Teams nachhaltig.
Digitale Prozesse und passgenaues Matching
Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der effizienten und digitalen Abwicklung der Einsätze. Durch ein passgenaues Matching von Qualifikationen und Anforderungen sowie eine detaillierte Einsatzplanung sorgt doxx für eine reibungslose Integration der Fachkräfte in die Einrichtungen. Ziel ist es, die Patientenversorgung jederzeit sicherzustellen und gleichzeitig optimale Arbeitsbedingungen für das medizinische Personal zu schaffen.
Antwort auf strukturelle Herausforderungen im Gesundheitswesen
Mit seinem Angebot reagiert doxx auf zentrale Herausforderungen im Gesundheitswesen, darunter Fachkräftemangel, steigende Anforderungen an Flexibilität sowie der Wunsch nach besserer Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. Personalleasing bietet hier eine Lösung, die sowohl den Bedürfnissen der Einrichtungen als auch denen der Fachkräfte gerecht wird.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
doxx GmbH
Herr Konrad Schumm
Wilckensstraße 1A
69120 Heidelberg
Deutschland
fon ..: 06221655910
web ..: https://doxx.de/
email : info@doxx.de
Die doxx GmbH mit Sitz in Heidelberg ist eine spezialisierte Personalagentur für das Gesundheitswesen. Seit 2010 vermittelt das Unternehmen Ärztinnen und Ärzte sowie Pflege- und Fachkräfte und medizinisch-technisches Personal in Zeitarbeit und Festanstellung und verfügt über ein umfangreiches Netzwerk medizinischer Einrichtungen in ganz Deutschland.
Pressekontakt:
doxx GmbH
Frau Janina Kresin
Wilckensstraße 1A
69120 Heidelberg
fon ..: 06221655910
web ..: https://doxx.de/
email : marketing@doxx.deDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
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