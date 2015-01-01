  • Work & Travel für Ärzte: Flexibel arbeiten und Deutschland entdecken

    doxx eröffnet Ärztinnen und Ärzten neue Möglichkeiten für berufliche Freiheit und persönliche Weiterentwicklung

    BildArbeiten, wo andere Urlaub machen, und gleichzeitig wertvolle Berufserfahrung sammeln: Mit dem Konzept „Work & Travel für Ärztinnen und Ärzte“ bietet die Personalagentur doxx Medizinerinnen und Medizinern die Möglichkeit, bundesweit flexible Einsätze in Kliniken, MVZs und medizinischen Einrichtungen zu übernehmen und dabei unterschiedliche Regionen Deutschlands kennenzulernen.

    Ob an der Nord- und Ostsee, in den Alpen oder in lebendigen Metropolregionen – Ärztinnen und Ärzte können selbst entscheiden, wo, wann und in welchem Umfang sie arbeiten möchten. Die Einsätze erfolgen im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung oder befristeter Anstellungen und lassen sich individuell an persönliche Lebenssituationen und Karriereziele anpassen.

    „Viele Ärztinnen und Ärzte wünschen sich heute mehr Selbstbestimmung, Flexibilität und eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. Mit unseren bundesweiten Einsatzmöglichkeiten schaffen wir genau diese Freiräume“, erklärt Carl Dominik Schaefer von doxx.

    Neben attraktiven Verdienstmöglichkeiten profitieren Mediziner von zahlreichen weiteren Vorteilen. Dazu gehören unter anderem die Organisation von Unterkünften, Reisekostenerstattungen, flexible Arbeitszeitmodelle sowie die Möglichkeit, bestimmte Schichten auszuschließen. Auch Teilzeiteinsätze sind möglich. Die Dauer der Einsätze bestimmen die Ärztinnen und Ärzte selbst.

    Darüber hinaus ermöglicht das Arbeiten in unterschiedlichen Einrichtungen wertvolle fachliche und persönliche Entwicklungsschritte. Neue Teams, verschiedene medizinische Schwerpunkte und regionale Besonderheiten erweitern den Erfahrungshorizont und fördern die berufliche Weiterentwicklung.

    Als etablierte Personalagentur der Medizin unterstützt doxx seit 2010 medizinisches Fachpersonal bei der Vermittlung flexibler Arbeitsmodelle und verfügt über ein deutschlandweites Netzwerk renommierter Kliniken, Praxen und medizinischer Versorgungszentren.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    doxx GmbH
    Herr Konrad Schumm
    Wilckensstraße 1A
    69120 Heidelberg
    Deutschland

    fon ..: 06221655910
    web ..: https://doxx.de/
    email : info@doxx.de

    doxx ist eine auf den Gesundheitssektor spezialisierte Personalagentur mit Sitz in Heidelberg. Das Unternehmen vermittelt Ärztinnen und Ärzte sowie weitere medizinische Fachkräfte in flexible Beschäftigungsmodelle und Festanstellungen. Mit einem bundesweiten Netzwerk unterstützt doxx medizinische Einrichtungen und Fachkräfte dabei, passgenaue Lösungen für moderne Arbeitswelten zu finden.

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    Pressekontakt:

    doxx GmbH
    Frau Janina Kresin
    Wilckensstraße 1A
    69120 Heidelberg

    fon ..: 06221655910


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