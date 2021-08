Berufsbekleidung für den professionellen Auftritt auf berufsbekleidung-lehmann.de

Neuss, den 30.08.2021. Das online Portal berufsbekleidung-lehmann.de bietet Berufsbekleidung für viele handwerkliche Berufe, Medizin und Gastronomie an.

Durch die Kooperation mit namhaften Herstellern der professionellen Berufsbekleidung kann das Sortiment der Jacken, Shirts, Hemden und Hosen in breiter Auswahl vorgehalten werden.

Bestellte Arbeitskleidung wird schnell geliefert

Über die Website berufsbekleidung-lehmann.de bekommt man die Bestellungen direkt in die Firma geliefert. Von der Kochjacke bis zum Arbeitsschuh gibt es unzählige Größen und Modelle für jeden Anspruch. Die ausgezeichnete Qualität und die saubere Verarbeitung der Modelle machen sie zu beliebten Produkten, die immer wieder gern gekauft werden. Man kann für die Belegschaft in großer Anzahl Kleidung bestellen oder einzelne Posten liefern lassen.

Teamkleidung mit individueller Stickerei

Teamkleidung wird sehr gern bezogen aus dem Sortiment der Website berufsbekleidung-lehmann.de. Dabei ist es hilfreich, dass man diese auch individuell kennzeichnen lassen kann durch die Stickerei, die auf der Website einfach bestellt wird. So sind die Einzelteile gut erkennbar und man verwechselt die Kleidung nicht. Für Vereine, Schülergruppen oder für Sportclubs kann man die universell einsetzbaren T-Shirts ordern und mit einer Stickerei verzieren.

Arbeitsschuhe in bester Qualität

Über die Website berufsbekleidung-lehmann.de sind auch hochwertige Arbeitsschuhe zu beziehen. Die Schuhe für die Handwerker haben eine Metallschutzkappe damit die Zehen gut geschützt sind bei der Arbeit im Freien oder in der Werkhalle. Stahlkappen bieten auch bei schwerer Arbeit den sicheren Schutz für die Füße. Berufsbekleidung und Arbeitsschuhe findet man bei Lars Lehmann in allen Variationen.

Arbeitskleidung in Bestform

Die Arbeitskleidung bestimmt den ersten Eindruck der Kunden. Mit den neuen Kollektionen an Jacken, Hosen und Shirts kann Berufsbekleidung Lehmann überall begeistern. Die hochwertigen Teile bestellt man bei dem Händler aus Neuss.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Berufsbekleidung Lehmann

Herr L. Lehmann

Paracelsusstr. 1

41464 Neuss

Deutschland

fon ..: 02131-3862058

web ..: https://www.berufsbekleidung-lehmann.de

email : info@berufsbekleidung-lehmann.de

Durch die Zusammenarbeit mit namhaften Herstellern sind wir in der Lage, Ihnen ein umfangreiches Sortiment an hochwertiger Berufsbekleidung für die Bereiche Medizin, Gastronomie und Handwerk zu bieten. Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

