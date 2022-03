Bettbeziehung.de Erfahrungen: Virtuelle Dates in der Corona-Pandemie

Wer mit Bettbeziehung.de Erfahrungen hat, der weiß, dass es kreative Ersatz-Möglichkeiten gibt, denn während der Pandemie sind physische Dates manchmal ein bisschen schwierig.

Seit zwei Jahren hat Covid-19 die Welt fest im Griff. Durch Lockdown-Phasen und ständige Selbstisolationen kann Dating allerdings manchmal ganz schön schwierig werden. Auf Plattformen wie Bettbeziehung.de findet man zwar schnell und von zu Hause aus einen passenden Kandidaten – aber was, wenn es ans erste Treffen geht? Zum Glück sind die User der Online-Dating-Plattform nicht auf den Kopf gefallen und haben sich ein Format überlegt, durch das Daten auch ohne persönlichen Kontakt zum Erfolg wird.

EIN TREFFEN OHNE SICH ZU TREFFEN

Die Nutzer von Bettbeziehung.de raten, in Pandemie-Zeiten auf virtuelles Dating zurückzugreifen. Das bedeutet, dass nicht nur der erste Flirt online stattfindet, sondern auch das erste Treffen. Die Erfahrungen zeigen, dass diese Dating-Variante zwar ungewöhnlich ist, aber deshalb nicht zwangsläufig schlechter. Im Gegenteil: Man profitiert davon, dass der Druck einer persönlichen Begegnung entfällt und lernt sein Gegenüber trotzdem besser kennen. Denn auch über die Webcam lässt sich eine schöne gemeinsame Zeit verbringen und herausfinden, ob man zueinander passt.

FÜNF REGELN FÜR DAS VIRTUELLE DATING

Ein paar grundlegende Aspekte gilt es laut Bettbeziehung Erfahrungen aber dennoch zu beachten:

1. So bequem ein Pyjama auch ist – auch für das virtuelle Date sollte man sich ein bisschen herausputzen

2. Das Gegenüber kann das Chaos im Hintergrund durchaus sehen. Eine gewisse Ordnung sollte man also vor dem Date herstellen, schließlich lädt man den potenziellen Partner ja quasi in die eigenen vier Wände ein.

3. Die Kameraposition ist entscheidend: Am besten stellt man das Notebook in einem Winkel ab, der sich vorteilhaft auswirkt.

4. Auch die Beleuchtung sollte so ausgerichtet sein, dass das Gegenüber auch wirklich einen richtigen Eindruck vom Gesicht des Datin-Partners bekommt

5. Im Idealfall sollte man nicht unvorbereitet ins Date gehen. Virtuelle Spiele und Notizen können dabei helfen, dass der Gesprächsstoff nicht ausgeht

WIE ONLINE-DATING ZUR SICHEREN SACHE WIRD

Natürlich ist auch beim Online-Dating Vorsicht geboten. Denn wer sich wirklich hinter einem Profil versteckt, kann natürlich zu Beginn niemand sagen. Grundsätzlich zeigen die Erfahrungen von Bettbeziehung.de, dass es ratsam ist, die Profile der Dating-Kandidaten ganz genau anzusehen. Ist es zum Beispiel mit einem Facebook- oder Instagram-Account verknüpft, kann man von einer realen Person ausgehen. Fehlen dagegen Fotos oder sind die Fotos zu perfekt, sollte man schon vorsichtiger sein. Ebenso sollten die Alarmglocken bei merkwürdigen Nachrichten schrillen, die einen zu Zahlungen oder Links auf andere Plattformen leiten wollen.

DIE VORTEILE DES ONLINE DATINGS

Online-Dating bei Bettbeziehung.de bringt viele Vorteile mit sich, denn auf diese Weise kann jeder locker und ungezwungen neue Kontakte knüpfen. So haben zum Beispiel auch schüchterne Menschen die Möglichkeit, virtuell einen passenden Flirt zu finden, wohingegen das Kennenlernen im Club sehr kompliziert werden kann. Vor allem aber eignet sich Online-Dating für jeden, egal, nach welcher Art von Beziehung man sucht.

