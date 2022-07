Bettschlange geflochten

Ein Bettzopf geflochten ist so konzipiert, dass er sich um die Innenseite des Kinderbettes wickelt und somit eine zusätzliche Schutzschicht bildet.

Wenn Eltern ihr Kleinkind schlafen legen, möchten sie sicherstellen, dass es so bequem und sicher wie möglich ist. Um das Babybett des Kindes sicher und bequem zu gestalten, lassen sie wahrscheinlich Decken und Kissen draußen und wickeln ihr Kleines in seinen Schlafsack. Eine geflochtene Bettschlange verhindert, dass sich der kleine Nachwuchs beim Schlafen an das Bettgitter stößt. Sie lässt sich aufgrund ihrer einzigartigen Weichheit leicht in die gewünschte Form bringen.

Ein Bettzopf geflochten ist so konzipiert, dass er sich um die Innenseite des Kinderbettes wickelt und somit eine zusätzliche Schutzschicht bildet. Die moderne Bettschlange geflochten schaut zudem sehr niedlich aus. Mit ihrer Hilfe schaffen Eltern für ihren Nachwuchs einen ruhigen Schlafplatz. Sie schützt vor den Stößen gegen den harten Bettrahmen. Eine „Handmade Bettschlange geflochten“ ist eine tolle Geschenkidee für Taufen und zu Weihnachten. Optisch passt unsere Bettschlange aus Samt oder Waffelpique in jedes Kinderzimmer.

Aus welchem Material wird eine Bettschlange erstellt?

Eine unserer Bettschlangen besteht aus Samt, einem Material, das sich weich anfühlt. Der Bettzopf verformt sich auch nach längerer Zeit nicht, sondern kehrt automatisch wieder in seine ursprüngliche Form zurück. Er punktet mit einem niedlichen und attraktiven Design und einer hohen Verarbeitungsqualität. Dank der seidig samtigen Textur und dem Fehlen schädlicher Stoffe bietet die Bettschlange geflochten aus Samt jedem Baby und Kleinkind den optimalen Komfort.

Unsere Bettschlange geflochten Waffelpique ist nicht ganz so weich, wie der Bettzopf aus Samt. Aber sie ist super praktisch und sehr schön anzusehen. Mit ihrer Hilfe lassen sich die kleinen Spalten im Gitterbett schließen. Eine Bettschlange geflochten Waffelpique ist daher ein tolles Geschenk für werdende Mütter bzw. Eltern. Wird sie nicht mehr zum Schlafen gebraucht, kann sie zum Kuscheln und Spielen verwendet werden. Genau wie eine weiche Bettschlange geflochten aus Samt bietet sie jedem Baby Geborgenheit und ein Gefühl von Sicherheit. Sie sind ein perfekter Kopfschutz für das kleine, zarte Babyköpfchen.

Warum lohnt es sich, eine Handmade Bettschlange anfertigen zu lassen?

* Die modernen handmade Bettschlangen sind erstklassig verarbeitet. Erzeugnisse aus Massenproduktionen können da nicht mithalten.

* Sie können sich die Farbe, Länge und die Anzahl der Strähnen selber aussuchen. Auf diese Weise ist es möglich, den Bettzopf passend zur neuen Babyausstattung zu wählen.

* Perfekte Verarbeitung: Es werden nur perfekten Materialien, frei von Schadstoffen verarbeitet. Die geflochtene Bettschlange wird zum Blickfang im Kinderzimmer.

Wie lang soll die Bettschlange geflochten sein?

Die Bettumrandung ist in verschiedenen Längen erhältlich. Sie können daher eine Länge wählen, die das Bett komplett umrandet. Viele Kunden entscheiden sich zum Beispiel für Produkte in der Größe zwischen 120 cm und 420 cm. Zu kurze und zu lange Erzeugnisse können für Ihr Kleines ungemütlich werden. Für jede Länge gibt es Bettschlangen aus drei oder vier Strähnen an.

Hier sind Beispiele für Bettzöpfe passend zu Babybetten:

Für das Kinderbett mit den Maßen: 60 × 120 Zentimeter

L-Form: 180 Zentimeter

U-Form: 300 Zentimeter

Komplettumrandung: 360 Zentimeter

Für das Kinderbett mit den Maßen: 70 × 140 Zentimeter

In L-Form: 200 Zentimeter

Für eine U-Form: 340 Zentimeter

Komplettumrandung: 420 Zentimeter

Die Standardbreite der geflochtenen Bettschlange beträgt zirka 20 Zentimeter.

Wie setzt sich der Preis einer guten Bettschlange zusammen?

Für einen Meter handgemachten Bettschlangen aus drei Strähnen aus Waffelpique oder Samt wird normalerweise ca. 35 Euro berechnet. Wünschen Sie einen Bettzopf aus vier Strähnen, dann zahlen Sie ca. 45 Euro für einen Meter.

