Handmade Babynest mit Namen

Warum lohnt sich ein Handmade Babynest mit Namen? Was soll ich beim Kauf beachten?

Ein Babynest ist der perfekte Schlafplatz für die ersten Lebensmonate Ihres Kindes. Denn das kompakte Nestchen sorgt dafür, dass sich Ihr Kleines sicher und geborgen fühlt. Es handelt sich dabei um eine Art Körbchen aus einem weichen Stoff, mit einer ovalen Form und erhöhten Rändern. Ein personalisiertes Babynest mit Namen ist ein ideales Geschenk für junge Eltern. Denn es ist klein und leicht, dadurch lässt es sich einfach transportieren.

In der Folge können Eltern den Lieblingsschlafplatz ihres Säuglings überall hin mitnehmen. Dank der erhöhten Ränder fühlt sich der Säugling entspannt wie im Mutterleib. Am Rand des Nestchens befindet sich häufig eine Schnur, mit der Sie den Schlafplatz an die Größe Ihres Babys anpassen können.

Was soll ich beim Kauf beachten?

Entscheiden Sie sich für ein Babynest, dass aus schadstofffreien Materialien angefertigt wurde. In dem gemütlichen Plätzchen darf es keine (losen) Schnüre und Gurten geben, an denen sich Ihr Kind verletzen könnte. Achten Sie auf die Länge des Nestchens. Bei einer Innengröße von 30 cm x 30 cm kann Ihr Neugeborenes das Babynestchen zirka sieben Monate verwenden. Im Handel finden Eltern aber auch größere Modelle, in denen die Kleinen bis zu einem Alter von neun Monaten ein Nickerchen machen können.

Hochwertige Nestchen verfügen in der Regel über eine feste, stabile Matratze. Der Bezug (häufig 100 Prozent Baumwolle) sollte abnehmbar sein und sich in der Maschine waschen lassen. Babynester erhalten Sie in diversen Farben und Sie haben zudem die Wahl zwischen unzähligen Mustern.

Warum lohnt sich ein Handmade Babynest mit Namen?

Liebevoll angefertigte „Handmade Produkte“ haben etwas Edles und sind trotzdem alltagstauglich. Das gilt auch für ein „Handmade Babynest“. Bei einem Nestchen mit Namen, sehen alle gleich auf den ersten Blick, wie der kleine Erdenbürger heißt. Darum ist ein „Handmade Babynest“ etwas Besonderes. Dieses Babyzubehör können sich Eltern und Großeltern ganz nach den eigenen Wünschen und Vorstellungen anfertigen lassen. Es überrascht daher niemand, dass „Handmade Produkte“ so beliebt sind.

Denn ein „Handmade Babynest“ ist etwas ganz Besonderes, sowohl zum Verschenken als auch zum Erhalten. Die Artikel werden mit viel Liebe zum Detail hergestellt. Daher bleiben sie auch lange schön. Mit einzigartigen „Handmade Produkten“ werden Babys rundum verwöhnt.

Warum dauert die Herstellung von Handmade Produkten etwas länger?

1. Ein handgemachtes Babynest mit Namen hat Ihrem Säugling eine gemütliche und beruhigende Umgebung zu bieten. Ihr Kleines fühlt sich sicher und schläft gut, denn es werden nur schadstofffreie Materialien für die Anfertigung benutzt. Diese benötigten Stoffe sind allerdings nicht immer lagernd und müssen erst bestellt werden.

2. In der Regel gibt es immer so viele Bestellungen, dass wir als Hersteller bereits für mehrere Wochen im Voraus ausgebucht sind.

3. Sobald Ihre Bestellung eingegangen ist, muss unsere Schneiderin sich mit der Produktbeschreibung des Nestchens befassen. Danach müssen die Fragen mit der Produktionsleitung abgeklärt werden.

4. Für die Anfertigung der Muster und Stickereien mit Namen benötigen wir (modellabhängig) zwischen zwei und sechs Stunden. Sind alle Materialien vorhanden und steht uns zudem auch eine freie Schneiderin zur Verfügung, dauert es noch zwischen einem und drei Arbeitstage bis das Babynestchen fertiggestellt ist.

5. Danach muss das „Handmade Babynest“ noch verpackt und an den Endverbraucher versandt werden.

Fazit

Ein Babynest hat eine ovale Form und besitzt erhöhte Ränder. Daher wird sich Ihr Säugling in den ersten Lebensmonaten darin sicher und geborgen fühlen. Er fühlt sich wie im Mutterleib, da ihm das Nestchen während des Schlafens schützend umgibt. Ein Babynest können Sie nicht nur zu Hause verwenden, sondern auch im Auto auf der Fahrt zu den Großeltern. Ihr Kleines kann im gewohnten Bettchen, das ihm vertraut ist ruhen. Eltern, die das Besondere lieben, werden sich für ein handgemachtes Babynestchen mit Namen entscheiden, das nach den eigenen Wünschen und Vorstellungen angefertigt wurde.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Handmade-Produkte.de

Herr Alexandr Sceghiriov

Notkestr. 7

22607 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 40 88952159

web ..: https://handmade-produkte.de/

email : info@handmade-produkte.de

Wir sind ein junges Familienunternehmen mit zwei kleinen Kindern. Da wir in Handmade Produkte verliebt sind, wird bei uns die Babybettausstattung liebevoll in Handarbeit angefertigt. Unser Unternehmen hat eine eigene Textil- und Holzproduktion. Daher können wir den Kunden im Handmade online Shop Erzeugnisse aus verantwortungsbewussten feinen Stoffen anbieten.

Pressekontakt:

Handmade-Produkte.de

Herr Alexandr Sceghiriov

Notkestr. 7

22607 Hamburg

fon ..: 017622579978

email : info@handmade-produkte.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Folie statt Lack: Facelift fürs Boot Lieben, Leben, Leidenschaft …