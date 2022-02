Lieben, Leben, Leidenschaft …

Lesetipp von Frauen

… dafür stehen unsere Frauenbücher. So entführt uns ein ungarisches Trio in seine ganz persönliche Familiengeschichte. Cornelia Rückriegel unternimmt einen spannendes Ausflug auf die grüne Insel und Marianna Posselt ist wieder mal „außer der Zeit“…

[red_bold]3 Frauen und mehr…[/]

von Lucie Weber, Paula Lenz, Marika Kovacs

Drei weibliche Mitglieder aus zwei Generationen haben sich auf die Suche nach dem perfekten Rezept gemacht: Abenteuer, Liebe und die „richtige“ Figur. Dieses Buch begleitet Lucie, Paula und Marika durch ihre Reise geprägt von Umbrüchen, Misserfolgen, Leidenschaft, Liebe und vielen positiven und negativen menschlichen Erfahrungen. Von Dresden aus geht es ins heiße bunte Ungarn, dann trennen sich die Wege. Die eine verschlägt die Liebe in die bayrische Weißwurst-Metropole, die andere in eine werdende Hauptstadt Berlin, gerade rechtzeitig um die Wirren der Wende-Ära hautnah zu erleben.

Zum Buch: https://www.leseschau.de/163

ISBN: 9783947110841

[red_bold]Annie – Der Turm auf den Klippen[/]

von Cornelia Rückriegel

Wie gewohnt entführt der Roman uns auf die Smaragdinsel Irland, wo wir mit Annie und ihrem irischen Clan mitfiebern, mitleiden und mitlachen. Spannend, einfühlsam, mitreißend… eben ein echter Annie-Roman!

Das Leben auf der Halbinsel Dingle an der irischen Westküste klingt in harmonischem Grundakkord. Annie und der irische Clan erleben Höhen und Tiefen, bis sie plötzlich völlig unverhofft in eine Situation geraten, die mit erschreckender Deutlichkeit aufzeigt, wie schmal der Grat zwischen Leben und Tod sein kann.

Zum Buch: https://www.leseschau.de/157

ISBN: 9783947110094

[red_bold]Friedlindes Katastrophen[/]

von Marianna Posselt

Slapstick als Lesevergnügen! Der Alltag hat so seine Tücken. Friedlinde kann davon ein Lied singen. Was ihr passiert oder passieren könnte, ist uns allen schon mal widerfahren oder hätte so sein können.

Mit „Friedlindes Katastrophen“ gelang Marianna Posselt ein Slapstick zum Lesen. Es geht um komische Situationen mit ernstem Hintergrund. Alles ist wie aus dem Leben gegriffen. Friedlinde, das sind Sie und ich!

„Eine Freundin und ich unterhielten uns über eine Geschichte von Paul Watzlawick, in der es um Self-Fulfilling Prophecy geht. Man stellt sich vor, was eintreten könnte, und das tritt dann tatsächlich ein. Da kam mir der Gedanke, das umzudrehen. Jemand stellt sich alle Möglichkeiten vor, die geschehen könnten. Jedoch trifft keine davon ein, sondern es kommt am Ende ganz anders. So ward Friedlinde geboren“, erklärt die Autorin.

Zum Buch: https://www.leseschau.de/115

ISBN: 9783947110308

[red_bold]Doppeltes Doppelleben[/]

von Luna Schwan

Einfach mal in die Rolle einer Anderen schlüpfen, das wünscht sich jede Frau. Die Zwillinge Marie und Kate nutzen diese Möglichkeit und treiben ein verbotenes Spiel. Ihr Geheimnis bestimmt ihr ganzes Leben. Marie liebt Jon. Marie liebt aber auch Clara. Jon wiederum liebt Marie und auch Kate. Dass Jon Kate liebt, weiß er aber nicht. Weil er denkt, dass Kate Marie ist. Auch David liebt Marie und Kate, bis das Unglück passiert.

Zum Buch: https://www.leseschau.de/2

ISBN: 9783947110995

Eure

www.Leseschau.de

