Bewerbungsschluss Karrieretag Familienunternehmen bei der SMS group

Jetzt noch bis zum 14. Oktober 2024 bewerben und mehr als 50 führende

Familienunternehmen kennenlernen!

Karrieresuchende haben noch bis zum 14. Oktober 2024 die Chance, sich um eine Teilnahme am 33. Karrieretag Familienunternehmen zu bewerben. Am 8. November findet das Format, das in diesem Jahr unter dem Motto „Nachhaltigkeit durch Innovation“ steht, auf dem neuen SMS Campus in Mönchengladbach statt. Rund 600 akkreditierte Kandidatinnen und Kandidaten können vor Ort direkt mit den Inhaberinnen und Inhabern sowie Mitarbeiterverantwortlichen von über 50 führenden Familienunternehmen über konkrete Stellenangebote und individuelle Karriereperspektiven sprechen. Bekannte Familienunternehmen wie ABUS, HARIBO, OBI oder die Vaillant Group gehen hier ebenso auf die Suche nach Führungsnachwuchs wie „Hidden Champions“ und Marktführer wie BREMER oder Viega.

Familienunternehmen machen 90 Prozent der Unternehmen in Deutschland aus und stellen rund zwei Drittel der Arbeitsplätze. Laut einer aktuellen Studie des Allensbach-Instituts und der Stiftung Familienunternehmen wird ihnen häufiger als Unternehmen allgemein attestiert, dass sie gut geführt sind, langfristig denken, fair mit ihren Mitarbeitenden umgehen, Verantwortung für die Gesellschaft übernehmen und äußerst wichtig für die deutsche Wirtschaft sind.

Das verdeutlicht auch der diesjährige Ausrichter des Karrieretags Familienunternehmen, die SMS group, die ihren Unternehmenssitz auf dem neu eröffneten SMS Campus zur Verfügung stellt: „Verbindung von Generationen durch Tradition und Innovation machen den Erfolg von Familienunternehmen aus. SMS ist in der vierten Generation in Familienbesitz und ein Unternehmen mit Menschen, die seit vielen Jahren und teilweise mehreren Generationen bei uns arbeiten. Als Technologiepartner der globalen Stahlindustrie wollen wir die grüne Transformation gestalten. Werte wie fürsorglicher und respektvoller Umgang sind für uns Verpflichtung. Dieses Verständnis drückt sich auch auf unserem neuen SMS Campus in Mönchengladbach aus. Wir freuen uns, Sie dort zum Karrieretag Familienunternehmen begrüßen zu dürfen.“, so Jochen Burg, Vorsitzender der Geschäftsführung der SMS group. Der Karrieretag Familienunternehmen gilt als die wichtigste Recruiting- und Kontaktveranstaltung für Familienunternehmen und ist als Plattform für Unternehmen konzipiert, um gezielt Lösungen für den Fachkräftemangel in Form direkter Austauschmöglichkeiten anzubieten.

Weitere Informationen und Bewerbung auf: www.karrieretag-familienunternehmen.de

Der „Karrieretag Familienunternehmen“ ist eine gemeinsame Initiative führender Familienunternehmer und Familienunternehmerinnen, des Entrepreneurs Club und der Stiftung Familienunternehmen. Inhaber und Inhaberinnen, Personalentscheider und Personalentscheiderinnen lernen hochqualifizierte Fach- und Führungskräfte kennen. Schirmherr ist der Bundeswirtschaftsminister.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Karrieretag Familienunternehmen

Frau Claudia Garrels

Ismaninger Straße 115

81675 München

Deutschland

fon ..: 089416146550

web ..: https://www.karrieretag-familienunternehmen.de/

email : presse@entrepreneursclub.eu

Der „Karrieretag Familienunternehmen“ ist eine gemeinsame Initiative führender FamilienunternehmerInnen, des Entrepreneurs Club und der Stiftung Familienunternehmen. InhaberInnen und PersonalentscheiderInnen lernen hochqualifizierte Fach- und Führungskräfte kennen. Schirmherr ist der Bundeswirtschaftsminister.

Pressekontakt:

Karrieretag Familienunternehmen

Frau Claudia Garrels

Ismaninger Straße 115

81675 München

fon ..: 089416146550

email : presse@entrepreneursclub.eu

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Petro Art Production präsentiert auf der Zürcher Kunstmesse europäische Meisterwerke. Twisted Rose – NEUE Single „Paradise“