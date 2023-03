Bi PHiT motiviert zur Teilnahme am Wings for Life World Run 2023

Bi PHiT nimmt am Wings for Life World Run 2023 teil und hat ein Team erstellt. Für alle, die sich dem Team anschließen, wird am 19. und 26. April eine kostenlose Laufschule angeboten.

Werden Sie Mitglied des Bi PHiT-Teams und nehmen Sie am Wings for Life World Run 2023 teil

Bi PHiT ist stolz darauf, seine Teilnahme am Wings for Life World Run 2023 anzukündigen. Im Rahmen dieser besonderen Veranstaltung hat Bi PHiT ein Team erstellt, das Menschen dazu motivieren soll, zu laufen und ihre Ziele zu erreichen.

„Wir freuen uns, an diesem globalen Ereignis teilzunehmen, und wir wollen sicherstellen, dass unsere Teammitglieder alle Werkzeuge haben, die sie brauchen, um gesund und wohlbehalten Ihre persönlichen Ziele zu erreichen zu sein“, sagte der Geschäftsführer von Bi PHiT, Diego Bichler.

Deshalb bietet Bi PHiT eine kostenlose Laufschule für alle, die sich dem Team anschließen. Die Trainingseinheiten finden am 19. April 2023 und erneut am 26. April 2023 statt. Während dieser Trainingseinheiten bringen Ihnen erfahrene Trainer die Grundlagen des Laufens bei – von Technik und Form bis hin zu Ernährung und Tempo. Mit diesem Wissen haben Sie das nötige Rüstzeug, um sich auf den großen Tag des Rennens vorzubereiten.

Wenn Sie also auf der Suche nach einer Möglichkeit sind, aktiv zu bleiben und gleichzeitig einen guten Zweck zu unterstützen, schließen Sie sich dem Bi PHiT-Team an und melden Sie sich für den Wings For Life World Run 2023 an! Mit der kostenlosen Laufschule von Bi PHiT hast du alles, was du brauchst, um dich auf dieses großartige Lauferlebnis vorzubereiten.

Bei Bi PHiT glauben wir, dass Fitness und Gesundheit zwei der wichtigsten Aspekte eines glücklichen und erfüllten Lebens sind. Deshalb bieten wir professionelles 1-zu-1-Personentraining, das auf Ihre individuellen Bedürfnisse und Ziele zugeschnitten ist. Unser funktionelles Training soll Ihnen helfen, eine optimale Gesundheit und Fitness zu erreichen, ganz gleich, wie alt Sie sind oder wie es um Ihre Fitness bestellt ist. Wir möchten Ihnen helfen, sich körperlich und geistig optimal zu fühlen, damit Sie das Leben in vollen Zügen genießen können.

