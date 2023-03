„Netter Versuch, Schicksal“: Autorin Christina Diehl sagt Tabuthema „unerfüllter Kinderwunsch“ den Kampf an!

In ihrem autobiographischen Buch „Netter Versuch, Schicksal“ erzählt Christina Diehl eindrucksvoll, wie sie einen neuen Sinn im Leben fand – auch ohne Kind!

Gesunde Kinder zur Welt bringen und eine Familie gründen – das wünschen sich viele! Doch wo einigen dem Familienglück nichts im Weg zu stehen scheint, versinken andere in tiefer Trauer: Denn es will einfach nicht klappen mit der Schwangerschaft, die Verzweiflung aufgrund eines unerfüllten Kinderwunsches scheint grenzenlos. Und das Schlimmste: Darüber zu sprechen, fällt Betroffenen schwer – zu groß ist die Angst vor der vermeintlichen Gewissheit, versagt zu haben. Doch was viele nicht wissen: Das Leben bietet Lösungen, auch solche Krisen erfolgreich zu überwinden und vollkommenes Glück zu erlangen – man muss nur wissen, wie!

Die Kölner Autorin Christina Diehl (48) weiß: Es gibt viele Möglichkeiten, den unerfüllten Kinderwunsch zu überwinden und dem Leben einen Sinn zu geben. Denn sie hat am eigenen Leib erfahren, was es heißt, die tiefsten Täler zu durchschreiten, aus denen es kein Entkommen zu geben scheint. Sie ist Mitte 30, als sie und ihr Partner sich Kinder wünschen. Doch der Traum von einer jungen Familie wird zum Albtraum: Fünf Jahre hoffen sie auf Nachwuchs, aber alle sechs Schwangerschaften enden mit einer Fehlgeburt. Trotz ihrer großen Lebensfreude fällt Christina Diehl in ein seelisches Loch – dunkle Leere und Trauer bestimmen ihren Alltag. Um über den Schmerz ihrer Fehlgeburten hinwegzukommen, wächst ihr Wunsch, sich mit anderen Betroffenen auszutauschen – doch sie stößt nur auf Schweigen! Als sie überrascht feststellt, wie viele Frauen sogar aus ihrem Freundeskreis ähnliche Schicksale erfahren mussten, wird ihr die Tragweite des Tabuthemas immer bewusster.

Christina Diehl beschließt, ihrem Schicksal entgegenzutreten: In ihrem autobiographischen Buch Netter Versuch, Schicksal – Wie ich die innere Leere nach meinen Fehlgeburten wieder füllen konnte_ _erzählt sie eindrucksvoll, wie sie mit ihrem Verlust umzugehen lernte, den Turnaround schaffte und einen neuen Sinn im Leben fand – auch ohne Kind! Und wie selbst der schlimmste Rückschlag zum Startschuss für einen rundum glücklichen Neuanfang werden kann.

Christina Diehl hat es geschafft: Sie hat nicht nur die eigene seelische Dunkelheit überwunden, sondern hilft als „Plan B-Coach“ Betroffenen erfolgreich aus ihrer Lebenskrise. Dazu tritt sie sie in Talks und mit Speaker-Aufritten an die Öffentlichkeit und holt das Thema „Unerfüllter Kinderwunsch“ aus der Tabuzone.

Ihr Engagement zeigt Wirkung: Das öffentliche Interesse wächst weiter und immer mehr Betroffene melden sich zu Wort. Viele sind froh, sich mit Ihrem Schicksal nicht mehr alleine fühlen zu müssen und sehen in ihrem ganz persönlichen „Plan B“ ein leuchtendes Licht am Ende des Tunnels. Denn das persönliche Lebens-Glück ist nie verschwunden, es muss nur sichtbar werden!

