Bibel 21 – Der Sinn des Lebens – Ein etwas anderer christlicher Ratgeber

Martin Fiedler macht Christen Themen aus der Bibel in „Bibel 21 – Der Sinn des Lebens“ besser zugänglich.

Der Autor Martin Fiedler liefert in Bibel 21 kompakt und fundiert eine für die heutige Zeit greifbare Alternative zur traditionellen Bibel und schafft den Ansatz zum Verständnis für den Sinn des Lebens und dessen Hintergründe. In diesem Zusammenhang zeigt er auf, wie mittlerweile Fakten den Glauben überstrahlen und die Realität Jesus Christus belegen. Das Buch Bibel 21 ist faszinierend und magisch zu gleich. Jeder Mensch, dem die traditionelle Bibel nicht zeitgemäß erscheint oder dem das Thema Glaube in der modernen Welt auch Schwierigkeiten bereitet, kann durch eine ganz andere Perspektive leicht verständlich den Zugang zum wichtigsten Thema der Welt auf eine Art und Weise verinnerlichen, wie niemals zuvor.

Das Buch „Bibel 21 – Der Sinn des Lebens“ von Martin Fiedler ist ein christlicher Ratgeber, der nicht predigt, sondern wichtige Themen aus der Bibel auf eine freundlichere Weise verständlich macht. Der im Jahr 1966 in Kaiserslautern geborene Autor Martin ist nach dem erfolgreichen Abschluss seines Betriebswirtschaftsstudiums 1993 in Mainz seit vielen Jahren beruflich im gehobenen Retail-Management tätig. Unter anderem hat er bereits bei dem Verlag Springer-Gabler Bücher wie „Anleitung zum Erfolg“ und „Erfolgreiche Mitarbeiterführung und Steuerung im Retail-Business“ veröffentlicht.

„Bibel 21 – Der Sinn des Lebens“ von Martin Fiedler ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-39425-4 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

