Lachen und Weinen – Mein Dank an das Leben – Gedichte und Geschichten aus vier Jahrzehnten

In ihrem neuen Buch „Lachen und Weinen – Mein Dank an das Leben“ hat die Autorin Petra Hahn-Wiechert ihre Erinnerungen sowie lustige und traurige Episoden ihres Lebens verschriftlicht.

Das Buch enthält eine Sammlung von Gedichten, die die Autorin im Laufe von 40 Jahren verfasste. Zudem hat sie in ihrem neuen Buch einige Kurzgeschichten zusammengetragen. Dabei deckt sie eine große Bandbreite an Themen ab, die nicht nur ihr Leben, sondern wahrscheinlich auch das vieler Leserinnen und Leser prägten und immer noch prägen. Zu diesen Themen gehören Liebe, Freude, Freundschaft und Hoffnung jedoch auch weniger positive Aspekte wie Trauer und Verlust. In ihrem autobiografisch geprägten Buch bringt Petra Hahn-Wiechert aber nicht nur ihre Liebe zu ihren Mitmenschen, sondern auch zu Tieren, insbesondere zu ihrem Hund Max, zum Ausdruck. Und auch das Jahr 2020 mit der beginnenden Corona-Krise hat die Autorin zu einigen Texten inspiriert, so dass die Autorin ihre Texte nutzt, um eigene Erfahrungen und Erlebnisse zu verarbeiten.

„Lachen und Weinen – Mein Dank an das Leben“ von Petra Hahn-Wiechert ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-41049-7 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

