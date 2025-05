Big Bang für den Big Toe: Joe Nimble erweitert Sortiment und positioniert sich als „Big Toe Company

Die schwäbische Laufschuhmarke Joe Nimble erweitert ihr Sortiment und positioniert sich ab sofort als „Big Toe Company“.

Neben Laufschuhen, die den Großzeh durch eine breite Zehenbox und den patentierten Toe Pilot unterstützen, gibt es jetzt auch Laufsocken mit Zehenfreiheit, einen innovativen Zehenspreizer für den Großzeh und ein gezieltes Zehen-Übungsprogramm vom international renommierten Lauftechnik-Trainer Lee Saxby. Das Ziel: Mehr Stabilität, Kraftübertragung und ein schmerzfreies Lauferlebnis.

Ludwigsburg, 20. Mai 2025. Dass dem Großzeh beim Laufen eine Schlüsselfunktion zukommt, wird von der Laufschuhindustrie bislang geflissentlich ignoriert. Dabei ist inzwischen wissenschaftlich belegt, dass Läuferinnen und Läufer bis zu 85 Prozent der Vortriebskraft in der Abstoßphase mit ihrem Großzeh generieren.[1] Die Lücke, die die Industrie hier lässt, will Joe Nimble füllen und positioniert sich daher ab sofort gezielt als „Big Toe Company“ – und das nicht nur mit Laufschuhen, sondern mit einem ganzheitlichen Angebot, das die Fußstruktur von Läuferinnen und Läufern nachhaltig verbessert und ihnen so mehr Kraft verleiht.

„Der Großzeh ist der größte Knochen im Fuß und besitzt eine vier Mal höhere Dichte als andere Fußknochen“, erklärt Sebastian Bär. „Die vier zentralen Fußmuskeln setzen direkt an dem Großzeh an, was seine entscheidende Rolle bei der Stabilität und Kraftübertragung verdeutlicht. Eine unnatürliche Positionierung, verursacht durch enge Schuhe und falsche Socken, schränkt diese Funktion ein und erhöht das Verletzungsrisiko.“

Big Toe Socke und Big Toe Spacer: Einfache Handhabung mit großer Wirkung

Ende Mai bringt Joe Nimble mit der Big Toe Socke erstmals eine Laufsocke auf den Markt, die die Laufschuhe der Brand perfekt ergänzen. Denn auch sie engt den Großzeh nicht ein, sondern bietet ihm die Möglichkeit, sich gerade nach vorne auszurichten. Anders als klassische Zehensocken, bei denen jeder Zeh oft mühsam einzeln in seine Kammer geschoben werden muss, lässt sich die Big Toe Socke so einfach anziehen wie eine normale Socke, nur der Großzeh bekommt einen separaten Bereich, der das unbewusste Zusammendrücken der Zehen verhindert.

Ergänzend bringt Joe Nimble auch einen sogenannten „Big Toe Spacer“ auf den Markt, eine Art Zahnspange für die Zehen aus hautfreundlichem, weichem Silikon. Diese Zehenspange wird mit einer weichen Schlaufe sicher am Großzeh befestigt und sorgt durch einen sanften Abstandhalter zwischen Großzeh und Nachbarzeh dafür, dass der Großzeh auch bei sportlicher Belastung in seiner optimalen Position bleibt. „Andere Zehenspreizer stellen den Komfort in den Vordergrund und setzen an allen fünf Zehen an“, erklärt Joe-Nimble-Gründer und CEO Sebastian Bär. Doch sei es sowohl strukturell als auch muskulär schwierig, auf die vier kleineren Zehen Einfluss zu nehmen. Vor allem auf den kleinsten Zeh habe man quasi keinen Einfluss. „Der Großzeh bietet den größten Hebel für eine Verbesserung der Fußstruktur und vor allem der Funktionalität. Deswegen konzentrieren wir uns ausschließlich auf den Einflussfaktor, der am schnellsten die besten Resultate erzielt, statt ein bisschen an vielem zu arbeiten.“

Gezieltes Trainingsprogramm und messbare Fortschritte

Der Big Toe Spacer kann beim Sport, aber auch im Alltag getragen werden. „Der größte Effekt wird erzielt, wenn die Schwerkraft wirkt, also wenn der Fuß in der Bewegung belastet wird“, erklärt Bär. „Es bringt leider nichts, die Spacer anzuziehen und sich auf das Sofa zu legen.“ Darüber hinaus müssen auch die Schuhe beim Tragen des Spacers ausreichend Platz für den Großzeh bieten. Socke und Spacer können aber auch ohne Schuhe zusammengetragen werden, beispielsweise im Rahmen eines Athletiktrainings im Fitness-Studio. Um den Fuß zu kräftigen, wird Joe Nimble zum Launch der Produkte Ende Mai auch ein gezieltes Trainingsprogramm launchen, das vom international renommierten Lauftechnik-Trainer Lee Saxby entwickelt wurde.

Komplettiert wird das neue 360-Grad-Angebot von einem weiteren Highlight: dem Big Toe PowerPro, einem gezielten Trainingsgerät für den Großzeh, das derzeit über eine Crowdfunding-Kampagne auf Indiegogo finanziert wird und zusätzliche Trainingsimpulse für mehr Stabilität und Kraftentfaltung liefert.

Ihren individuellen Trainingsfortschritt können Läuferinnen und Läufer zudem auch selbst messen. Denn zusammen mit Footprint Technologies hat Joe Nimble eine Web Applikation entwickelt, mit der sich nicht nur die ideale Schuhgröße ermitteln, sondern auch seinen Hallux-Winkel messen kann. „Wir sind weltweit die ersten, die Läuferinnen und Läufern so zentrale Informationen kostenlos und jederzeit anwendbar zur Verfügung stellen“, sagt Bär. „Damit sollten Sportler im Idealfall alle drei Monate eine neue Messung durchführen, um die Entwicklung zu beobachten.“

Nachhaltige Fußgesundheit braucht Zeit

Gleichzeitig mahnt Sebastian Bär zu Geduld: „Die Fußstruktur verbessert sich natürlich leider nicht über Nacht, sondern dauert bei kontinuierlicher Nutzung mehrere Monate“, sagt er. „Aber die gute Nachricht ist: Läuferinnen und Läufer können etwas gegen Fehlstellungen und die degenerierte Muskulatur ihrer Füße tun. Wir als ‚Big Toe Company‘ sind die Ersten in der Laufschuhindustrie, die ihnen dabei helfen – und das ganzheitlich.“

Alle Produktinformationen auf einen Blick:

Big Toe Socke

Uni-Größen: S / M / L

UVP: 19,90 Euro

EVT: Ende Mai 2025

Big Toe Spacer

Einheitsgröße

UVP: 9,90 Euro

EVT: Ende Mai 2025

Im Bundle sind Socke und Spacer für 24,90 Euro erhältlich.

[1] International Journal of Athletic Therapy and Training, 2020 / Running FASTER: Changing Running Technique to Reduce Stress Injuries; Donald F. Kessler, MEd, ATC; Naval Special Warfare Center, United States Navy.

Über Joe Nimble:

Joe Nimble ist Pionier auf dem Gebiet „Toefreedom“. Seit rund zehn Jahren verfolgt Firmengründer Sebastian Bär dabei eine Mission: Läufer sollen ihren Sport dauerhaft schmerzfrei und effizient ausüben können. Zusammen mit Lee Saxby und weiteren weltweit anerkannten Experten für Lauftechnik und Biomechanik hat Sebastian Bär ein revolutionäres Schuhdesign für natürliche Zehenfreiheit und maximale Stabilität entwickelt. Das Sortiment ist komplett auf den Bereich Performance (Road, Trail, Gym und Recovery) ausgerichtet. Für sein Engagement in Sachen Fußgesundheit wurde Joe Nimble unter anderem mit dem Red Dot Award, dem German Design Award Special Mention sowie als Top Innovator ausgezeichnet. Der Laufschuh „Ultreya“ wurde 2022 und der „Addict Pro-R“ 2024 als Best Debut von der Runner’s World prämiert.

Joe Nimble ist eine Ausgliederung aus der Traditions-Schuhmanufaktur BÄR GmbH, Pionier für natürliches und bequemes Laufen.

Weitere Informationen zu Joe Nimble finden Sie hier:

Joe Nimble im Netz: https://joe-nimble.com

Joe Nimble auf Facebook: www.facebook.com/joenimbleDE

Joe Nimble auf Instagram: www.instagram.com/joenimble

Joe Nimble auf YouTube: https://bit.ly/2Q1EJVV

