Nachfolgeregelung bei der BÄR GmbH: Aus einer Traditions-Schuhmanufaktur entstehen zwei eigenständige Marken

Die beiden Marken BÄR und Joe Nimble wollen sich künftig als unabhängige Gesellschaften optimal für die Zukunft und weiteres Wachstum aufstellen und ihren jeweiligen USP weiterentwickeln.

Bietigheim-Bissingen / Ludwigsburg, 16.10.24 – Eigenständig stark: Die Brüder Sebastian und Christof Bär haben im Rahmen ihrer Nachfolgeplanung beschlossen, die beiden erfolgreichen Marken BÄR für Bequemschuhe und Joe Nimble für Laufschuhe, die bislang gemeinsam unter dem Dach der BÄR GmbH geführt wurden, rückwirkend zum 1.7.2024 in separate Gesellschaften aufzuteilen. Diese strategische Entscheidung trägt den unterschiedlichen Zielgruppen und Geschäftsmodellen der beiden Marken Rechnung.

Die BÄR GmbH mit Sitz in Bietigheim-Bissingen, seit 1982 Pionier für Schuhe mit 100 Prozent Zehenfreiheit, wird sich unter der Leitung von Christof Bär weiterhin auf die Herstellung und den Vertrieb hochwertiger Bequemschuhe für den Alltag konzentrieren, die durch Zehenfreiheit, Nullabsatz und Flexibilität das unvergleichliche Bär-Gefühl vermitteln. Die neue Joe Nimble GmbH hingegen, geführt von Sebastian Bär mit Sitz in Ludwigsburg, transportiert die Idee der Zehenfreiheit in den Laufschuhmarkt. Durch den Fokus auf die Stärkung der Großzehe sollen die Joe-Nimble-Schuhe passionierte Läufer dabei unterstützen, ihren Lieblingssport ein Leben lang möglichst schmerz- und verletzungsfrei auszuführen.

Die unterschiedlichen Zielgruppen und Geschäftskonzepte der beiden Marken stellen unterschiedliche Anforderungen – unter anderem an die Unternehmens-IT und das Fulfillment. „Die Aufteilung der Geschäftsbereiche in eigene Gesellschaften ermöglicht es jedem von uns, die Unternehmensprozesse und die IT-Infrastruktur auf unsere individuellen Bedürfnisse zuzuschneiden. Und das ist die beste Basis für zukünftiges Wachstum“, erklärt Christof Bär. Und Sebastian Bär ergänzt: „Seit dem Launch über eine Crowdfunding-Kampagne 2020 ist Joe Nimble auf einen Umsatz von fünf Millionen Euro gewachsen, der sich auf D2C und B2B aufteilt und von einem mittlerweile zehnköpfigen Team gemanagt wird. Als eigenständiges Unternehmen können wir nun noch gezielter auf die Anforderungen von Läufern eingehen, unseren USP weiter zu schärfen, die Customer Experience unserer digitalen Präsenz optimieren sowie die Zusammenarbeit mit dem Fachhandel weiter ausbauen.“

Trotz der Neuerungen lebt die Tradition der Schuhmanufaktur Bär in beiden Unternehmen weiter – fest in Familienhand und bereit für die Zukunft.

Über Bär:

Das Traditionsunternehmen BÄR GmbH ist seit 1982 eine der weltweit führenden Manufakturen für Schuhe, die gesundes und bequemes Gehen unterstützen. Der in zweiter Generation geführte Familienbetrieb setzt auf hochwertige Materialien, innovatives Design, handwerkliche Spitzenqualität und Nachhaltigkeit. Unter der Geschäftsführung von Christof Bär und Werner Ruf beschäftigt die BÄR GmbH an den Standorten Bietigheim-Bissingen, Ludwigsburg und in Indien über 500 Mitarbeiter.

www.baer-schuhe.de

Über Joe Nimble:

Joe Nimble ist Pionier auf dem Gebiet „Toefreedom“. Seit rund zehn Jahren verfolgt Firmengründer Sebastian Bär dabei eine Mission: Läufer sollen ihren Sport dauerhaft schmerzfrei und effizient ausüben können. Zusammen mit Lee Saxby und weiteren weltweit anerkannten Experten für Lauftechnik und Biomechanik hat Sebastian Bär ein revolutionäres Schuhdesign für natürliche Zehenfreiheit und maximale Stabilität entwickelt. Das Sortiment ist komplett auf den Bereich Performance (Road, Trail, Gym und Recovery) ausgerichtet. Für sein Engagement in Sachen Fußgesundheit wurde Joe Nimble unter anderem mit dem Red Dot Award, dem German Design Award Special Mention sowie als Top Innovator ausgezeichnet. Der Laufschuh „Ultreya“ wurde 2022 und der „Addict Pro-R“ 2024 als Best Debut von der Runner’s World prämiert.

Joe Nimble ist eine Ausgliederung aus der Traditions-Schuhmanufaktur BÄR GmbH, Pionier für natürliches und bequemes Laufen.

Weitere Informationen zu Joe Nimble finden Sie hier:

