  • Bio Eierlikör Honig setzt auf natürlichen Genuss und Handwerk

    Der neue BIO Honig Eierlikör aus der Bio Manufaktur Spitz kombiniert Bio-Eigelb, aromatischen Honig und handwerkliche Herstellung zu einem cremigen Genussmoment für entspannte Abende und Genussrunden.

    BildNovember 2025
    Die Bio Manufaktur Spitz stellt ihren neuen Bio Eierlikör Honig vor. Das handwerklich hergestellte Produkt kombiniert frische Bio Eier mit aromatischem Honig und 15 Prozent Alkohol. Die Manufaktur aus dem Naturpark Rhein Westerwald folgt damit dem wachsenden Wunsch vieler Menschen nach natürlichen Zutaten und bewusstem Genuss. Die cremige Rezeptur überrascht durch eine feine Balance zwischen Süße und Aroma.

    Natürliche Herkunft und klare Werte
    Der Likör enthält ausschließlich Zutaten aus ökologischem Anbau. Die verwendeten Eier stammen von freilaufenden Hühnern. Die Herstellung verzichtet auf Gentechnik, Laktose und Stabilisatoren. Die kurze Zutatenliste entspricht dem aktuellen Trend hin zu klaren, nachvollziehbaren Produkten. Viele Verbraucher(innen) achten verstärkt auf Transparenz, Qualität und umweltfreundliche Erzeugung.

    Handwerk statt Massenproduktion
    Die Produktion findet in kleinen Chargen statt. Das Team verarbeitet die Zutaten frisch und kontrolliert jede Stufe des Prozesses. Diese Arbeitsweise verhindert große Geschmacksunterschiede und sorgt für eine gleichmäßige Konsistenz. Der Honig verleiht dem Likör seine natürliche Süße und einen warmen Duft.

    Bewusster Genuss und passende Anlässe
    Der neue Likör richtet sich an Menschen, die Wert auf Genussmomente im Alltag legen. Oft für eine kleine Auszeit im Alltag. Dazu gehören gemeinsame Abende mit Freundinnen, ein ruhiger Moment nach einem langen Arbeitstag oder kleine Feiern. Der Eierlikör kann pur serviert werden. Er eignet sich auch für Desserts oder als feine Zugabe im Kaffee.

    Stimmen aus dem Unternehmen
    „Wir wollten einen Eierlikör entwickeln, der natürliche Zutaten und handwerkliche Sorgfalt in den Mittelpunkt stellt“, erklärt Heinz Spitz, Gründer der Bio Manufaktur Spitz. „Unser Honig Eierlikör ist keine Massenware, sondern ein echtes Genussprodukt für Menschen, die sich Zeit nehmen, Qualität zu schmecken.“

    Vertriebsleiterin Silvia Kretz betont die Bedeutung der Trends: „Viele Kundinnen und Kunden suchen Produkte mit Charakter. Sie achten auf Zutaten, Herkunft und ein klares Aroma. Unser Bio Eierlikör Honig trifft genau diesen Wunsch nach Authentizität.“

    Aktuelle Entwicklungen im Spirituosenmarkt
    Der Markt für Spirituosen verändert sich. Viele Menschen trinken seltener, achten aber stärker auf Qualität. Produkte mit geringerer Alkoholstärke gewinnen an Bedeutung. Der neue Eierlikör entspricht diesen Entwicklungen. Sein Alkoholgehalt von 15 Prozent liegt unter dem vieler klassischer Liköre. Der Fokus auf natürlichen Zutaten passt zum Trend hin zu regionalen und transparenten Erzeugnissen.

    Weitere Informationen finden Sie unter:

    www.spitz.bio

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Bio Manufaktur Spitz
    Herr Heinz Spitz
    Hans-Streif-Straße 2
    53560 Vettelschoss
    Deutschland

    fon ..: 02645 9747273
    fax ..: 02645 9747275
    web ..: https://www.spitz.bio
    email : spitz@spitz.bio

    Bio Manufaktur Spitz – Familienunternehmen im Herzen des Naturparks Rhein Westerwald. Seit über 20 Jahren liefert sie handgemachte, vegane Bio Liköre und Spirituosen. Das Sortiment verbindet traditionelle Rezepturen mit modernen Genussideen und richtet sich an Menschen, die Wert auf Qualität, Natürlichkeit und regionale Herstellung legen.

