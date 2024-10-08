BioLite bringt die Luci Solar Laternen nach Europa – Nachhaltige Beleuchtung für Outdoor, Notfall & Alltag

Seit 2006 entwickelt BioLite sinnstiftende Energielösungen für Outdoor- und Entwicklungsanwendungen. Mit der Luci-Integration stärkt BioLite sein Portfolio im Bereich Licht & Strom.

DEUTSCHLAND – MÜNCHEN (09. September 2025) BioLite, Vorreiter für Off-Grid-Energieprodukte, erweitert seine Produktpalette mit der Luci Solar Lanterns Serie – eine elegante, ultraleichte und wiederaufladbare Solar-Beleuchtungslösung. Die beliebten, aufblasbaren Luci-Laternen, die bisher unter der Marke MPOWERD bekannt waren, sind nun vollständig in die BioLite-Familie integriert und ab sofort in Europa erhältlich. Die Serie überzeugt durch hohe Funktionalität, umweltfreundliches Design und soziale Wirkung – und setzt damit neue Maßstäbe für nachhaltige Lichtlösungen im Outdoor- und Notfallbereich.

Eine Ikone im neuen Licht: Luci gehört jetzt zu BioLite

Mit der Übernahme von MPOWERD im Juni 2024 hat BioLite einen Meilenstein im Portfolio erreicht – die Luci Solar Lanterns markieren den Einstieg in solarbetriebene Beleuchtungslösungen für den Outdoor-Bereich. Die bekannten Luci-Modelle und Solarlichtleisten sind nun nahtlos in das BioLite-Sortiment integriert.

Die Luci Serie: vielseitig, robust und nachhaltig

Die Luci-Produktlinie umfasst eine Vielzahl innovativer Modelle – jedes mit klarem Outdoor-Fokus:

Luci Charge 150: Aufblasbare Solar-Laterne mit bis zu 150 Lumen, integrierter 2.000 mAh Li-Ion-Batterie, IP67-Wasserdichte und bis zu 50 Stunden Leuchtdauer, lädt auch per USB-C.

Luci Charge 360: Bietet bis zu 360 Lumen, als leistungsstarke Lichtquelle mit Mobilladefunktion – ideal für längere Outdoor-Abenteuer.

Luci Original (Clear, Matte, Color): Klassisch kompakt, aufblasbar, IP67-wasserdicht und in verschiedenen Varianten – von klarweißem Licht bis zu neun RGB-Farbmodi.

Luci Candle: Sicherheit ohne Flamme – stimmungsvolle LED-Kerzenlicht-Alternative mit solarer Energie.

Luci Emergency: Kompaktste Notfall-Laterne, inklusive Blink-SOS-Modus, ideal für Notfall-Kits oder unterwegs.

Soziale Mission im Fokus: Energie für alle

BioLite verfolgt eine starke soziale Mission: Für jedes verkaufte Produkt erhält eine Person ohne strombasierte Lichtversorgung Zugriff auf sichere Beleuchtung und Ladeoptionen. Weltweit hat BioLite so bereits über 15 Millionen Menschen in energiearmen Regionen erreicht.

Umwelt & Sicherheit – mobil, recyclingfähig, robust

Die Luci-Laternen vereinen cleveres Design mit maximaler Belastbarkeit:

Ultraleicht und platzsparend – lässt sich auf wenige Zentimeter zusammenklappen und wiegt meist unter 180 g.

Wasserdicht & druckfest – IP67-Zertifizierung und kann bis zu 80kg aushalten.

Solar und USB-C Ladeoption – unabhängig vom Stromnetz.

Längste Laufzeiten – bis zu 110 Stunden im niedrigen Modus (Charge 360).

Vertrieb und Preis

Die BioLite Luci Laternen sind in Deutschland & Österreich ab sofort exklusiv bei https://my-brand.shop sowie ab Oktober im ausgewählten Sport- und Outdoor-Fachhandel erhältlich.

_Unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.):_

_Luci Charge 360: 69,95 EUR_

_Luci Charge 150: 59,95 EUR_

_Luci Original (Clear/Matte/Color): 34,95 EUR_

_Luci Candle/Emergency: 24,95 EUR_

Pressematerialien und Bilder

Für weitere Informationen und Pressebilder wenden Sie sich an: marketing@my-brand.shop

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

bizness enabler GmbH

Herr Oliver Candiani

Oberanger 6

80331 München

Deutschland

fon ..: 089-25545700

web ..: https://my-brand.shop

email : marketing@my-brand.shop

Über BioLite

BioLite ist ein soziales Unternehmen, das fortschrittliche Energieprodukte für netzunabhängige Gemeinden weltweit entwickelt, herstellt und vertreibt. Das unabhängige Energieunternehmen hat bereits über 15 Millionen Nutzer mit innovativen Strom-, Beleuchtungs- und Kochlösungen in ländlichen Gemeinden ohne Zugang zu moderner Energie aus dem Netz versorgt. Das Unternehmen hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter das „Best of What’s New“ von „Popular Science“, die „Innovation by Design Awards“ von „Fast Company“, das „Most Promising Social Enterprise“ von „BusinessWeek“, und eine Nominierung für die „Outdoor Retailer’s Inspiration Awards“. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Brooklyn, N.Y., wurde 2009 von Jonathan Cedar und Alec Drummond gegründet. Erfahren Sie mehr über BioLite unter BioLiteEnergy.com.

Über my-brand.shop

Die bizness enabler GmbH ist ein unabhängiges Distributions- und Vertriebsunternehmen für Premium- und Lifestylemarken und betreibt den Markenshop my-brand.shop. Mit jahrelanger Erfahrung als Importeur von Design- und Premiummarken, hat sich bizness enabler GmbH zu einem führenden Anbieter im Premiumsegment für Lifestyle- und Outdoor-Zubehör entwickelt. Als premiumfokussierter Anbieter bietet die bizness enabler GmbH über den Endkunden Markenshop https://my-brand.shop/ eine selektive Auswahl an bekannten und sehr hochwertigen Marken für Verbraucher an. Besonderes Augenmerk wird dabei auf die optimale Verbindung von Design, Qualität und Technik gelegt.

Pressekontakt:

bizness enabler GmbH

Herr Oliver Candiani

Oberanger 6

80331 München

fon ..: 089-25545700

email : marketing@my-brand.shop

