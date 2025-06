BioLite präsentiert die Site Lights – Modulare Solar-Beleuchtung für Camping & Outdoor

Mit den Site Lights hebt BioLite die Outdoor-Beleuchtung auf das nächste Level: modular, solarbetrieben und für jeden Einsatz bereit. Ob Camping, Events oder Insellösungen.

DEUTSCHLAND – MÜNCHEN (20. Juni 2025) BioLite, Pionier für innovative Off-Grid-Energielösungen, stellt die Site Lights vor: ein modulares, solarbetriebenes Licht-Set aus 6 einzelnen Leuchten, wetterfesten Erdstaken und einer tragbaren Ladestation. Das kompakte System liefert beeindruckende 20 Stunden Licht pro Leuchte, ideal für Camping, Gartenparty und mobile Einsatzorte. Ab sofort erhältlich bei my-brand.shop und im europäischen BioLite-Shop .

Leistungsstark, flexibel und intuitiv

Starke Leistung: Jede Leuchte erzeugt bis zu 20 Stunden Licht im niedrigen Modus und 6 Stunden im hohen – bei witterungsfestem IPX4-Schutz.

Modulares Design: Mit 6 LEDs bringst du Licht über bis zu 90qm.

Vielseitige Nutzung: Die Lampen lassen sich an Kordeln hängen oder mit Heringen als Bodenlichter nutzen – dank magnetischer Clips, verstellbarer Helligkeit per Twist-Schalter und modularer Einsetzbarkeit in Sekunden.

Tragbare Ladestation: Das Ladecase bietet Platz für die 6 Leuchten, lädt sie drahtlos – und kann mehrere Ladezyklen mit Sonnen- oder USB-C-Ladung durchführen.

Robuste Heringe: 6 ABS-Heringe mit dreiseitiger Form für sicheren Halt – selbst im harten Outdooreinsatz.

Ein Leuchtendes Update für die Luci-Produktlinie

Mitte 2024 übernahm BioLite die Marke MPOWERD und integrierte so die bekannten Luci-Solarleuchten in das eigenen Sortiment. Mit den Site Lights bietet BioLite nun eine Erweiterung zum bestehenden Sortiment, das bereits die beliebten Luci-Einzellichter und Lichterketten umfasst. Outdoor-Profis loben die Kombination aus Portabilität, modularer Nutzbarkeit und effizienter Lichtverteilung.

Nachhaltigkeit mit sozialer Wirkung

BioLite zielt darauf ab, bis Ende 2025 20 Mio. Menschen weltweit Zugang zu sauberer Energie zu verschaffen – und dabei 3 Mio. t CO? einzusparen. Die Site Lights setzen dieses Versprechen um: Solarbetrieben, wiederverwendbar und umweltfreundlich. Zusätzlich unterstützt BioLite das „Give Energy Fund“-Programm, das für jede verkaufte Einheit Licht und Strom an Menschen in Energie-unterversorgten Regionen bringt.

Ideal für Outdoor & Alltag

Die Solar Site Lights sind flexible Allrounder, die sich für verschiedene Einsatzszenarien eignen:

Camping und Overlanding: Zeltplätze sicher und gemütlich erleuchten

Garten- und Terrassenbeleuchtung: Schnell aufzubauen für Outdoor-Abende

Notfälle & Stromausfall: Autonom und zuverlässig

VanLife & Caravan: Robust und wetterresistent zur Beleuchtung unterwegs

Vertrieb und Preis

Die BioLite Site Lights ist in Deutschland & Österreich ab sofort exklusiv bei https://my-brand.shop sowie ab Juli im ausgewählten Sport- und Outdoor-Fachhandel erhältlich.

_Unverbindliche Preisempfehlung: 99,95 EUR (inkl. MwSt.)_

Pressematerialien und Bilder

Für weitere Informationen und Pressebilder wenden Sie sich an: marketing@my-brand.shop

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

bizness enabler GmbH

Herr Oliver Cadniani

Oberanger 6

80331 München

Deutschland

fon ..: 089-25545700

web ..: http://my-brand.shop

email : marketing@my-brand.shop

Über BioLite

BioLite ist ein soziales Unternehmen, das fortschrittliche Energieprodukte für netzunabhängige Gemeinden weltweit entwickelt, herstellt und vertreibt. Das unabhängige Energieunternehmen hat bereits über 15 Millionen Nutzer mit innovativen Strom-, Beleuchtungs- und Kochlösungen in ländlichen Gemeinden ohne Zugang zu moderner Energie aus dem Netz versorgt. Das Unternehmen hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter das „Best of What’s New“ von „Popular Science“, die „Innovation by Design Awards“ von „Fast Company“, das „Most Promising Social Enterprise“ von „BusinessWeek“, und eine Nominierung für die „Outdoor Retailer’s Inspiration Awards“. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Brooklyn, N.Y., wurde 2009 von Jonathan Cedar und Alec Drummond gegründet. Erfahren Sie mehr über BioLite unter BioLiteEnergy.com.

Über my-brand.shop

Die bizness enabler GmbH ist ein unabhängiges Distributions- und Vertriebsunternehmen für Premium- und Lifestylemarken und betreibt den Markenshop my-brand.shop. Mit jahrelanger Erfahrung als Importeur von Design- und Premiummarken, hat sich bizness enabler GmbH zu einem führenden Anbieter im Premiumsegment für Lifestyle- und Outdoor-Zubehör entwickelt. Als premiumfokussierter Anbieter bietet die bizness enabler GmbH über den Endkunden Markenshop https://my-brand.shop/ eine selektive Auswahl an bekannten und sehr hochwertigen Marken für Verbraucher an. Besonderes Augenmerk wird dabei auf die optimale Verbindung von Design, Qualität und Technik gelegt.

Pressekontakt:

bizness enabler GmbH

Herr Oliver Cadniani

Oberanger 6

80331 München

fon ..: 089-25545700

email : marketing@my-brand.shop

