Leuchtende Begleiter fürs Camping: Lampenwelt präsentiert mobile Lichtideen für unterwegs

Lampenwelt.de stellt Lichtideen rund ums Camping vor.

Schlitz, 02. Juli 2024 – Der Sommer lädt uns dazu ein, freie Zeit in der Natur zu verbringen: Was immer unsere Zeit hergibt – einen Tagesausflug in die Berge oder zum See, ein paar Tage mit dem Zelt oder dem Wohnwagen unterwegs sein oder ausgiebiges Glamping für Outdoor-Luxus pur – mit der richtigen Beleuchtung ist warmes Flair unser treuer Begleiter. Mobile Lichtideen mit warmen, dimmbaren LEDs lassen uns die Lagerfeuerromantik einfach immer im Gepäck haben – in unterschiedlichsten Facetten: zum Hinst­ellen, Tragen, Aufhängen, Festbinden oder magnetisch Anbringen. Aufgeladen über USB oder die Kraft der Sonne ist Wohlfühlambiente garantiert – Lampenwelt.de präsentiert:

Lichtideen rund ums Zelt

Zum Zelten sind Lichtideen mit Tragegriff einfach prädestiniert. Am Abend können sie beim gemütlichen Sitzen vor dem Zelt genutzt und vor dem Schlafengehen mit hineingenommen werden. Beim nächtlichen Gang zur Toilette sind sie immer zur Hand und leuchten den Weg. Für warmes Lichtambiente rund um Wohnwagen und Zelt eignen sich auch Akkuleuchten mit praktischem Seil zum Aufhängen. Für den Sonnenschirm sind Sets mit Magnetbefestigung eine Option.

Draußen unterwegs – mit dem richtigen Licht

Oft wird ein Tagesausflug so schön, dass auch bei hereinbrechender Dämmerung noch nicht ans Nachhausegehen gedacht werden kann. Mit dem richtigen Licht im Gepäck ist das auch nicht nötig! Und was gibt es Schöneres, als nach dem Sonnenuntergang die Weite des Meers und die Anmut der Bergrücken zu genießen? Dank stromsparender LED-Technik halten die mobilen Leuchten heute lange durch – für die perfekte Sommernacht im Freien.

Romantisches Strandcamping am Abend

Ein warmer Sommerabend am Wasser ist das Highlight eines jeden Urlaubs. Wer neben Decke und Proviant auch noch Solarlaterne oder Akkuleuchte dabeihat, kann gänzlich auf Chillmodus stellen. Die Facetten der Lichtideen sind vielfältig. Von kleinen, runden Lichtkugeln mit Bändchen zum Aufhängen bis zur Laterne mit Griff ist die Auswahl fürs Beachcamping groß.

Lichtflair für den Campingtisch

Zentrales Ereignis im allgemeinen Campingalltag ist das gemeinsame Essen im Freien. Für gemütliche Abende bis in die Puppen darf auch zu diesem Zweck das Lichtambiente nicht fehlen. Dimmbare Akkutischlampen geben rund um den Campingtisch den Ton an und machen das gemeinsame Mahl zum Wohlfühlerlebnis.

Edles Lichtambiente fürs Glamping

Wer es ein bisschen luxuriöser mag, wird sich mit dem Glamping – einer glamouröseren Form des Campings – gerne anfreunden. Auch hier geben Akkutischleuchten und Solarlaternen den Ton an – gerne auch beliebte Kultstücke des Leuchtendesigns. Auch Lichtideen, die auf Strom angewiesen sind, finden beim Glamping ihren Platz – denn dieser Luxus ist bei dieser edlen Facette des Campens sicher inkludiert.

Cozy Camping-Feeling

Ganz gleich, auf welche Art im Sommer die Abende unter freiem Himmel genossen werden: Die Gemütlichkeit steht im Fokus. Dafür bringen Akku- und Solarleuchten allesamt die nötigsten Grundeigenschaften mit: warmes Licht und die Möglichkeit zum Dimmen. So werden jeder Ausflug, Kurztrip und Urlaub zum unvergesslichen Erlebnis mit leuchtenden Erinnerungen.

Weitere Pressefotos auf Anfrage

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Lampenwelt.de

Frau Tina Ducke

Rabanusstraße 14-16

36037 Fulda

Deutschland

fon ..: 0661-296 962-1168

web ..: https://www.lampenwelt.de/

email : presse@lampenwelt.de

Über Lampenwelt:

Lampenwelt hat sich in 20 Jahren zum größten und erfolgreichsten Online-Pure-Player für Licht und Beleuchtung in Europa entwickelt. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in 27 Ländern über unterschiedliche Domains, darunter international z. B. über lights.co.uk in Großbritannien oder luminaire.fr in Frankreich. Lampenwelt steht für herausragenden Kundenservice, bietet ein Sortiment aus über 400 Marken und mehr als 50.000 Produkten und überzeugt durch hervorragende Delivery Experience. Geschäftskunden unterstützt Lampenwelt zudem durch professionelle Services im Bereich der Lichtplanung. Das Unternehmen ist Teil der LUQOM GROUP, Europas führendem Online-Spezialisten für Leuchten und Smart-Home-Produkte mit mehr als 95 E-Commerce Shops in 34 Ländern.

Pressekontakt:

Lampenwelt

Frau Tina Ducke

Rabanusstraße 14-16

36037 Fulda

fon ..: 06612969621168

email : presse@lampenwelt.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

PECURIA gewinnt compassio als Partner für bevorzugtes Belegungsrecht Privatpraxis WM erweitert Räumlichkeiten und Team in München – Neue Expertise und Aussichten