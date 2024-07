Privatpraxis WM erweitert Räumlichkeiten und Team in München – Neue Expertise und Aussichten

Neue, modernisierte Praxisräume auf der sechsten Etage. Mit frischem Teamzuwachs und erweiterter Fachkompetenz freut sich die Privatpraxis WM auf ihre Patienten.

Erweiterte Räumlichkeiten und Teamzuwachs

Die Privatpraxis WM freut sich über eine räumliche und personelle Expansion in der Sonnenstraße 4. Die neuen Praxisräume auf der sechsten Etage sind nicht nur vollständig modernisiert und klimatisiert, sondern bieten auch einen beeindruckenden Ausblick über die pulsierende Münchner Innenstadt. Dies ergänzt perfekt die bereits bestehenden Räumlichkeiten im fünften Stock und schafft eine inspirierende Umgebung für Patienten und Personal.

Neue Gesichter, bewährte Expertise

Die Privatpraxis stellt außerdem neue Mitglieder des Teams vor, die das Angebot deutlich bereichern. Alexandra Köbele und Maximilian Heck verstärkten das Team bereits seit Mai, gefolgt von Thomas Peddinghaus, Miriam Englmeier und Teresa Hubwieser im Juni. Ab Juli wird zudem noch Frau Dr. Roza das Praxisteam ergänzen. Diese Fachkräfte bringen frische Perspektiven und vertiefte Fachkenntnisse in das moderne und dynamische Praxisteam. Vor allem in den Bereichen Kinder- und Jugendpsychotherapie (nach dem Heilpraktikergesetz) sowie Paartherapie wird es neue Ansätze geben.

Sprachenvielfalt und kulturelle Kompetenz

Neben der fachlichen Expertise wird großen Wert auf kulturelle Vielfalt gelegt. Die Privatpraxis WM bietet nun auch Beratungen in Spanisch, Englisch und Französisch an. So wird ermöglicht, eine noch breitere Patientenschaft zu erreichen und individuell auf die Bedürfnisse von internationalen Klienten einzugehen.

Besuchen Sie die Privatpraxis und erleben Sie den Unterschied

Erfahren Sie mehr über das erweiterte Angebot der Privatpraxis WM. Das Team ist darauf spezialisiert, maßgeschneiderte Unterstützung für Ihre persönlichen Anforderungen zu entwickeln. Besuchen Sie die Webseite für weitere Informationen und Terminvereinbarungen:

https://www.privatpraxis-wm.de/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Privatpraxis W&M GbR

Frau Stefanie Winke

Sonnenstraße 4

80331 München

Deutschland

fon ..: 089 94402444

web ..: https://www.privatpraxis-wm.de/

email : kontakt@privatpraxis-wm.de

Die Privatpraxis WM in München ist Ihr kompetenter Ansprechpartner für individuelle psychotherapeutische Betreuung nach dem Heilpraktikergesetz. Mit einem breiten Spektrum an therapeutischen Ansätzen und einem mehrsprachigen Team aus erfahrenen Spezialisten bietet sie maßgeschneiderte Lösungen für eine Vielzahl von psychischen Herausforderungen.

Pressekontakt:

Privatpraxis W&M GbR

Frau Stefanie Winke

Sonnenstraße 4

80331 München

fon ..: 089 94402444

web ..: https://www.privatpraxis-wm.de/

email : kontakt@privatpraxis-wm.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Leuchtende Begleiter fürs Camping: Lampenwelt präsentiert mobile Lichtideen für unterwegs Kalibrierlabor als Treffpunkt der Expertenwelt