Pittino Osteopathie & Physiotherapie Praxis in München erweitert ihr Angebot für eine ganzheitliche Behandlung. Erfahren Sie mehr über die positiven Auswirkungen auf Ihre Gesundheit und Wohlbefinden.

Osteopathie und Physiotherapie Praxis Pittino – Neues und erweitertes Angebot für ganzheitliche Behandlung

Die Praxis Pittino ist bekannt für ihre qualitativ hochwertigen Behandlungen im Bereich der Osteopathie und Physiotherapie. Nun erweitert die renommierte Praxis ihr Leistungsspektrum, um ihren Patientinnen und Patienten ganzheitliche Lösungen für ihre Gesundheitsprobleme anbieten zu können. Mit den neuen Angeboten Infusionstherapie, komplementärmedizinische Labordiagnostik, Mikronährstofftherapie und Ernährungsimmunologie setzt die sie neue Maßstäbe in der Behandlung von Beschwerden und verhilft ihren Patientinnen und Patienten zu einem optimalen Wohlbefinden.

Infusionstherapie – Innovative Behandlungsmethode

Die Infusionstherapie ist eine innovative Methode, um den Körper gezielt mit notwendigen Nährstoffen zu versorgen. Dabei werden Vitalstoffe, Spurenelemente und Vitamine direkt über einen intravenösen Zugang verabreicht. So gelangen die Nährstoffe schnell und effizient in den Organismus und können ihre Wirkung optimal entfalten. Die Osteopathie Praxis Pittino bietet nun diese fortschrittliche Therapie an, um ihren Patientinnen und Patienten bestmögliche Behandlungsergebnisse bei verschiedensten Beschwerden zu ermöglichen.

Komplementärmedizinische Labordiagnostik – Ganzheitlicher Ansatz

Um die Ursachen von Beschwerden noch besser zu erkennen und individuell abgestimmte Therapien zu ermöglichen, bietet die Praxis nun auch eine komplementärmedizinische Labordiagnostik an. Durch umfangreiche Untersuchungen können mögliche Ungleichgewichte im Körper aufgedeckt und darauf aufbauend eine gezielte Behandlung entwickelt werden. Dieser ganzheitliche Ansatz ermöglicht eine effektive und individuelle Therapie für jeden ihrer Patientinnen und Patienten.

Mikronährstoff-Therapie – Optimierung der Nährstoffversorgung

Eine ausgewogene und optimale Nährstoffversorgung spielt eine entscheidende Rolle für die Gesundheit. Die osteopathische Praxis Pittino bietet nun auch die Mikronährstofftherapie an, um eine individuelle Optimierung der Nährstoffversorgung zu ermöglichen. Basierend auf einer ausführlichen Anamnese und labordiagnostischen Befunden können spezifische Mikronährstoffe gezielt ergänzt werden, um den Körper in seinen Funktionen zu unterstützen und das Wohlbefinden zu steigern.

Ernährungsimmunologie – Zusammenhang von Ernährung und Immunsystem

Die Ernährungsimmunologie gewinnt immer mehr an Bedeutung, da eine ausgewogene Ernährung einen großen Einfluss auf das Immunsystem hat. Die Praxis Pittino bietet nun auch Beratungen und Therapien in diesem Bereich an. Durch eine individuelle Ernährungsanalyse und eine darauf abgestimmte Beratung können mögliche Zusammenhänge zwischen Ernährung und Immunsystem erkannt und gezielte Empfehlungen zur Verbesserung des Wohlbefindens gegeben werden.

Erfahren Sie mehr über das erweiterte Angebot der Osteopathie und Physiotherapie Praxis Pittino in München und wie es Ihre ganzheitliche Behandlung unterstützen kann. Vereinbaren Sie einen Termin, um Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden zu fördern und besuchen Sie die Website www.osteopathiepraxis-pittino.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Privatpraxis für Osteopathie und Physiotherapie

Frau Uta Pittino

Ohmstraße 1

90902 München

Deutschland

fon ..: 0049 (0) 17663440583

web ..: https://www.osteopathiepraxis-pittino.de/

email : info@osteopathiepraxis-pittino.de

Die Praxis Pittino ist eine renommierte Privatpraxis für Osteopathie und Physiotherapie in München. Mit einem erfahrenen Team qualifizierter Therapeutinnen und Therapeuten und einem ganzheitlichen Behandlungsansatz steht die Praxis für qualitativ hochwertige und individuelle Therapien zur Verbesserung der Gesundheit und des Wohlbefindens ihrer Patientinnen und Patienten.

Pressekontakt:

SEOfolgreich

Herr Christoph Specht

Brienner Straße 29

80333 München

fon ..: +4989200077840

web ..: https://www.seofolgreich.de/

email : hallo@seofolgreich.de

