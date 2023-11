Privatpraxis RADIOLOGIE-EINS in Berlin-Zehlendorf

Hochmoderne MRT-Diagnostik mit neusten Technologien sowie präzise Knochendichtemessungen und Fettmessungen bietet die privatärztliche Praxis RADIOLOGIE-EINS in Berlin-Zehlendorf.

Die privatärztliche Praxis RADIOLOGIE-EINS in Berlin-Zehlendorf bietet Patientinnen und Patienten hochmoderne MRT-Diagnostik sowie Knochendichtemessungen und Fettmessung. Die Praxis besticht mit modernster Technik, erstklassigen Diagnosemöglichkeiten und einer freundlichen, offenen Atmosphäre. Patientinnen und Patienten werden eine kurze Wartezeit sowie eine ausführliche Anamnese und Untersuchung gewährleistet. Nach individuellen Bedürfnissen werden präzise diagnostische Bilder von hoch qualifizierten Ärztinnen und Ärzten angefertigt.

3-Tesla-MRT

Das moderne 3-Tesla-MRT-Gerät ermöglicht eine hohe Bildqualität und präziseste Untersuchungsergebnissen. Auch Angstpatientinnen und -patienten fühlen sich in der Privatpraxis bei MRT-Untersuchungen bestens aufgehoben. Gescannt werden beispielsweise der Kopf, die Lendenwirbelsäule, Halswirbelsäule, Brustwirbelsäule, Gelenke und Extremitäten.

Knochendichtemessung und Fettmessung

Neben der hochmodernen MRT-Untersuchung bietet Ihre Radiologie in Berlin-Zehlendorf auch moderne Knochendichtemessungen und Fettmessung an. Bei der Knochendichtemessung wird ermittelt, wie stabil ein bestimmter Knochen ist und ob ein Risiko für Knochenschwund bzw. Osteoporose bestehen könnte. Bei bestehender Osteoporose dient die Messung zur Verlaufsbeobachtung und wird in der Regel alle zwei Jahre vorgenommen. Die Behandlung ist vollkommen schmerzfrei und in weniger als einer halben Stunde erledigt.

Hochmoderne Bildgebung in Zehlendorf

Die Privatpraxis RADIOLOGIE-EINS in Berlin-Zehlendorf steht für hochmoderne und hochqualitative MRT-Aufnahmen sowie Knochendichtemessungen und Fettmessungen. In der Clayallee 225A in 14195 Berlin sind von Montag bis Freitag von 07:30 bis 18:30 Uhr sowie samstags von 09:00 bis 12:00 Uhr die Praxistüren geöffnet. Termine können unter +49 30 810 037 33 vereinbart werden.

