Eins mit mir – Yoga für Erwachsene

Arzu Ablasser vereinfacht den Lesern in „Eins mit mir“ den Einstieg in das Yoga.

Mirabai ist seit mehr als 20 Jahren Yogalehrerin. Yoga ist für sie jedoch viel mehr als nur ein Beruf. Sie teilt mit den Lesern, dass es für sie eine Lebenseinstellung und ein Weg zu mehr Selbsterkenntnis ist – und sie möchte diesen Weg gerne mit den Lesern teilen. Der menschliche Körper trägt den Geist und die Seele durch das Leben, und je besser und gesünder dieser Körper ist, umso mehr kann man das Leben genießen, und umso mehr Möglichkeiten stehen einem Menschen zur Verfügung. Alle Menschen befinden sich laut der Autorin auf einer Reise durch verschiedene Inkarnationen hin zum Licht und zur Einheit. Ihr Buch richtet sich an alle, die einfach und unkompliziert einen Zugang zum Yoga suchen und es für sich ausprobieren möchten. Es spielt dabei keine Rolle, ob man schon regelmäßig Yoga praktizierst oder einmal hinein schnuppern möchte.

Die Leser finden in „Eins mit mir“ von Arzu Ablasser alle Informationen, um sofort loszulegen und mit Yoga die Verbindung zu ihrem Körper zu stärken und eine neue Einheit mit sich selbst zu finden. Die Leser erhalten eine kurze Einführung in das Yoga, u.a. in die verschiedenen Arten, die es gibt, und einige historische Hintergründe. Das Buch enthält einige einfache Asanas sowie eine sehr beliebte Übungsreihe (den Sonnengruß), den die Autorin den Lesern im Detail vorstellt.

„Eins mit mir“ von Arzu Ablasser ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-32237-0 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Zum Paradies mögen Engel dich geleiten – Historischer Familienroman