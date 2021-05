Fit durch die Krise mit dem Yogasalon: Yoga, Pilates und Personal Training. Jetzt auch Business Online Yoga!

Deine Fitness kommt in Corona-Zeiten zu kurz? Ob maßgeschneidertes Personal Yoga, abwechslungsreiches Online-Yoga und -Pilates oder Business Online Yoga: Fit durch die Krise mit dem Yogasalon!

Sport in Corona-Zeiten ist eine schwierige Sache – Online Yoga, Personal Training und Business Online Yoga bieten Lösungen!

Durch die Kontaktbeschränkungen ist Sport meistens nur allein oder mit Personen des eigenen Haushalts möglich. Dadurch fehlt ein Anreiz von außen in Form eines festen wöchentlichen Termins, sodass in vielen Fällen der Sport leider ganz aufgegeben wird. Auch ist es natürlich viel schwieriger, in Eigenregie zu trainieren, es fehlt die Anleitung und Motivation durch einen erfahrenen Lehrer.

Der Yogasalon schafft hier Abhilfe: Wir haben ein ausgewogenes Angebot an verschiedenen Yoga- und Pilateskursen, das du online wahrnehmen kannst! Der Vorteil: Yoga und Pilates brauchen nicht viel Equipment – eine Matte genügt, notfalls tut’s auch der Wohnzimmerteppich! Und du brauchst nicht viel Platz dafür. Im Online Kurs hast du außerdem Anleitung durch den Lehrer, der dich auf dem Bildschirm sieht und dich korrigieren kann. Außerdem hast du ein Gemeinschaftserlebnis, weil du mit anderen in der Gruppe praktizierst! Zugegeben – das ist natürlich nicht dasselbe wie eine Präsenzstunde im Studio, aber wir vom Yogasalon Tübingen machen die Stunde für dich mit persönlicher Ansprache und viel Herzlichkeit zu einem Erlebnis, das dir durch diese isolierte und schwierige Zeit hilft! Nach der Stunde hast du immer noch Gelegenheit, mit der Lehrerin zu sprechen und Fragen zu stellen.

Wer lieber Präsenzunterricht möchte, hat mit dem Personal Yoga eine gute Möglichkeit, sicher, konform mit den Hygieneregeln und ganz individuell im Studio zu üben. Privatstunden bringen dich in deiner persönlichen Entwicklung voran und können individuell an dein Übungslevel angepasst werden. Ob du es nun gerne ruhiger angehen möchtest oder dich richtig auspowern willst – wir bieten für jede/n das Passende!

Online Yoga ist auch für Firmenkunden interessant: Wir bieten speziell auf Ihre Mitarbeiter zugeschnittene Formate – Termin und Dauer sind frei wählbar! Wenn die Belegschaft im Home Office sitzt und sich selten begegnet, dient die Yogapraxis dazu, die Mitarbeiter aus ihrer Isolation zu bringen und ein verbindendes Element zu schaffen. Neben dem Teambuilding achten wir auch auf die Mitarbeitergesundheit: Ein Tag am Bildschirm bringt viele unschöne Nebenwirkungen mit sich. Mit dem Business Online Yoga gleichen wir Rücken- und Nackenschmerzen, Müdigkeit und Stress aus. Ob Sie ein einzelnes Event oder einen regelmäßigen wöchentlichen Termin buchen wollen – kontaktieren Sie uns gerne, wir machen Ihnen ein maßgeschneidertes Angebot!

