BioLite stellt Range Headlamps vor – USB-C Schnellladung trifft robustes Design für Outdoor-Abenteuer

Licht, das mitzieht – zuverlässig, schnell, überall.

DEUTSCHLAND – MÜNCHEN (08. Oktober 2025) BioLite, spezialisiert auf netzunabhängige Energie- und Beleuchtungslösungen, erweitert sein Portfolio mit der neuen Range Headlamp Series. Die Serie umfasst drei Modelle – Range 300, Range 400 und Range 500 – die modernste Technik in kompaktem Format bieten. Mit schneller USB-C-Aufladung, wasserdichter Konstruktion (IP67), durchdachtem Bedienkonzept und solider Leistung setzt BioLite neue Maßstäbe im Bereich der Stirnlampen für Outdoor, Trailrunning, Notfall und Reisen.

Die Range Headlamp Serie im Überblick

Beim Launch der neuen Leuchten betont BioLite, dass die Range-Modelle speziell entwickelt wurden, um Outdoor-Enthusiasten, Pendlern, Nachtwanderern und Notfallnutzern eine zuverlässige Lichtquelle zu bieten – ohne Abhängigkeit von Einwegbatterien.

Alle Modelle verfügen über:

USB-C Schnellladung – in nur 8 Minuten Laden erhält man etwa eine Stunde Leuchtdauer

IP67 Wasserschutz – vollständig staub- und wasserdicht bis 1 Meter Tiefe für 30 Minuten

Reservemodus – automatische Reduktion auf Energie sparenden Lichtmodus, um Notlicht zu gewährleisten (bei niedrigem Akkustand)

Neigbare Bauweise / Tilt-Funktion – um den Lichtwinkel während Bewegung flexibel anzupassen

3 Jahre Garantie – BioLite bietet auf alle Range-Modelle eine dreijährige Garantie

Technik & Performance

Die Range-Serie repräsentiert die technologische Weiterentwicklung von BioLites Lichtlösungen. Kundenwünsche nach schneller Aufladung und längerer Laufzeit wurden im Design berücksichtigt.

Schnellladen & Effizienz

Dank USB-C-Power-Delivery-Technologie wird eine hohe Ladegeschwindigkeit erzielt. Bereits 8 Minuten Ladezeit ermöglichen eine Stunde aktive Nutzung. Dieses Merkmal spricht gerade bei Touren mit begrenztem Energieangebot besonders an.

Robustheit & Outdoor-Fähigkeit

Die Leuchten sind vollständig staubdicht und wasserfest (IP67), also bestens geeignet für Regen, Schweiß oder feuchte Umgebungen. Die Mechanik ist so ausgelegt, dass auch starkes Rütteln oder Stöße überlebt werden.

Bedienkomfort

Range 300: Ein einziger Knopf, dimmbares weißes Licht mit stufenloser Regelung

Range 400 / 500: Zwei Tasten, zusätzliche Modi (rotes Licht für Nachtsicht oder Signalisierung, Memory-Funktion merkt sich zuletzt verwendeten Modus

Laufzeiten & Reichweiten

Range 300: bis zu 100 Stunden im Niedrigmodus, 4 Stunden im Hochmodus, Reichweite ~75 Meter

Range 400: bis zu 200 Stunden im Niedrigmodus, 6 Stunden im Hochmodus, Reichweite ~90 Meter

Range 500: bis zu 200 Stunden im Niedrigmodus, 6 Stunden im Hochmodus, Reichweite ~100 Meter

Warum diese Serie? Vorteile für Nutzer

Wandel von AA-Batterien zu intelligenter Energie

Die Range-Serie eliminiert den Bedarf an Einwegbatterien. Stattdessen lädt man schnell nach, wann immer Strom zur Verfügung steht – sei es per Solarpanel, Powerbank oder Steckdose.

Flexibilität & Vielseitigkeit

Ob beim Trailrunning, bei Campingtouren, Notfallausrüstung oder innerstädtischem Einsatz – die Range Headlamps passen sich jeder Anwendung an.

Zuverlässigkeit, wenn es darauf ankommt

Reserve-Modus, Robuste Bauweise und intelligentes Batteriemanagement sorgen dafür, dass man nicht plötzlich im Dunkeln steht.

Nachhaltigkeit & soziale Wirkung

Jedes verkaufte BioLite-Produkt unterstützt das „Give Energy“-Programm, das Menschen in Regionen ohne zuverlässige Strominfrastruktur mit Licht und Ladung versorgt.

Jonathan Cedar, CEO von BioLite:

_“Wir wussten, dass Outdoor-Nutzer leistungsstarke, kompakte Stirnlampen wollen “ aber oft mit dem Problem konfrontiert sind, dass ihre Lichtquellen zu langsam laden oder zu schwer sind. Die Range-Serie schließt diese Lücke: leistungsstark, schnell ladbar und zuverlässig, ganz ohne Einwegbatterien.“_

Ausblick & Bedeutung der Reihe

Mit der Range Headlamp Serie setzt BioLite ein starkes Statement: Beleuchtung soll mehr sein als nur Leuchten – sie soll intelligent, schnell ladbar und robust sein. Die drei Modelle decken vom Einstieg bis zur Profi-Anwendung ein breites Spektrum ab und sollen sowohl Enthusiasten als auch Gelegenheitsnutzer überzeugen.

In Kombination mit Solarpanels, Powerstations oder BioLite’s anderen Produkten ergibt sich ein komplettes Ökosystem für mobiles Energie- und Lichtmanagement – ideal für Outdoor-Enthusiasten, Vanlife, Expeditionsreisen oder Notfallausrüstung.

Die neue Serie verdeutlicht, wie auch bei Outdoor-Technologie Innovation und Alltagsnutzen ineinanderfließen können.

Vertrieb und Preis

Die BioLite Range Serie ist in Deutschland & Österreich ab sofort exklusiv bei https://my-brand.shop sowie ab November im ausgewählten Sport- und Outdoor-Fachhandel erhältlich.

_Unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.):_

_Range 300: 49,95 EUR_

_Range 400: 59,95 EUR_

_Range 500: 69,95 EUR_

Pressematerialien und Bilder

Für weitere Informationen und Pressebilder wenden Sie sich an: marketing@my-brand.shop

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

bizness enabler GmbH

Herr Oliver Candiani

Oberanger 6

80331 München

Deutschland

fon ..: 089-25545700

web ..: https://my-brand.shop

email : marketing@my-brand.shop

Über BioLite

BioLite ist ein soziales Unternehmen, das fortschrittliche Energieprodukte für netzunabhängige Gemeinden weltweit entwickelt, herstellt und vertreibt. Das unabhängige Energieunternehmen hat bereits über 15 Millionen Nutzer mit innovativen Strom-, Beleuchtungs- und Kochlösungen in ländlichen Gemeinden ohne Zugang zu moderner Energie aus dem Netz versorgt. Das Unternehmen hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter das „Best of What’s New“ von „Popular Science“, die „Innovation by Design Awards“ von „Fast Company“, das „Most Promising Social Enterprise“ von „BusinessWeek“, und eine Nominierung für die „Outdoor Retailer’s Inspiration Awards“. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Brooklyn, N.Y., wurde 2009 von Jonathan Cedar und Alec Drummond gegründet. Erfahren Sie mehr über BioLite unter BioLiteEnergy.com.

Über my-brand.shop

Die bizness enabler GmbH ist ein unabhängiges Distributions- und Vertriebsunternehmen für Premium- und Lifestylemarken und betreibt den Markenshop my-brand.shop. Mit jahrelanger Erfahrung als Importeur von Design- und Premiummarken, hat sich bizness enabler GmbH zu einem führenden Anbieter im Premiumsegment für Lifestyle- und Outdoor-Zubehör entwickelt. Als premiumfokussierter Anbieter bietet die bizness enabler GmbH über den Endkunden Markenshop https://my-brand.shop/ eine selektive Auswahl an bekannten und sehr hochwertigen Marken für Verbraucher an. Besonderes Augenmerk wird dabei auf die optimale Verbindung von Design, Qualität und Technik gelegt.

Pressekontakt:

bizness enabler GmbH

Herr Oliver Candiani

Oberanger 6

80331 München

fon ..: 089-25545700

email : marketing@my-brand.shop

