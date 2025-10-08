-
BioLite stellt Range Headlamps vor – USB-C Schnellladung trifft robustes Design für Outdoor-Abenteuer
Licht, das mitzieht – zuverlässig, schnell, überall.
DEUTSCHLAND – MÜNCHEN (08. Oktober 2025) BioLite, spezialisiert auf netzunabhängige Energie- und Beleuchtungslösungen, erweitert sein Portfolio mit der neuen Range Headlamp Series. Die Serie umfasst drei Modelle – Range 300, Range 400 und Range 500 – die modernste Technik in kompaktem Format bieten. Mit schneller USB-C-Aufladung, wasserdichter Konstruktion (IP67), durchdachtem Bedienkonzept und solider Leistung setzt BioLite neue Maßstäbe im Bereich der Stirnlampen für Outdoor, Trailrunning, Notfall und Reisen.
Die Range Headlamp Serie im Überblick
Beim Launch der neuen Leuchten betont BioLite, dass die Range-Modelle speziell entwickelt wurden, um Outdoor-Enthusiasten, Pendlern, Nachtwanderern und Notfallnutzern eine zuverlässige Lichtquelle zu bieten – ohne Abhängigkeit von Einwegbatterien.
Alle Modelle verfügen über:
USB-C Schnellladung – in nur 8 Minuten Laden erhält man etwa eine Stunde Leuchtdauer
IP67 Wasserschutz – vollständig staub- und wasserdicht bis 1 Meter Tiefe für 30 Minuten
Reservemodus – automatische Reduktion auf Energie sparenden Lichtmodus, um Notlicht zu gewährleisten (bei niedrigem Akkustand)
Neigbare Bauweise / Tilt-Funktion – um den Lichtwinkel während Bewegung flexibel anzupassen
3 Jahre Garantie – BioLite bietet auf alle Range-Modelle eine dreijährige Garantie
Technik & Performance
Die Range-Serie repräsentiert die technologische Weiterentwicklung von BioLites Lichtlösungen. Kundenwünsche nach schneller Aufladung und längerer Laufzeit wurden im Design berücksichtigt.
Schnellladen & Effizienz
Dank USB-C-Power-Delivery-Technologie wird eine hohe Ladegeschwindigkeit erzielt. Bereits 8 Minuten Ladezeit ermöglichen eine Stunde aktive Nutzung. Dieses Merkmal spricht gerade bei Touren mit begrenztem Energieangebot besonders an.
Robustheit & Outdoor-Fähigkeit
Die Leuchten sind vollständig staubdicht und wasserfest (IP67), also bestens geeignet für Regen, Schweiß oder feuchte Umgebungen. Die Mechanik ist so ausgelegt, dass auch starkes Rütteln oder Stöße überlebt werden.
Bedienkomfort
Range 300: Ein einziger Knopf, dimmbares weißes Licht mit stufenloser Regelung
Range 400 / 500: Zwei Tasten, zusätzliche Modi (rotes Licht für Nachtsicht oder Signalisierung, Memory-Funktion merkt sich zuletzt verwendeten Modus
Laufzeiten & Reichweiten
Range 300: bis zu 100 Stunden im Niedrigmodus, 4 Stunden im Hochmodus, Reichweite ~75 Meter
Range 400: bis zu 200 Stunden im Niedrigmodus, 6 Stunden im Hochmodus, Reichweite ~90 Meter
Range 500: bis zu 200 Stunden im Niedrigmodus, 6 Stunden im Hochmodus, Reichweite ~100 Meter
Warum diese Serie? Vorteile für Nutzer
Wandel von AA-Batterien zu intelligenter Energie
Die Range-Serie eliminiert den Bedarf an Einwegbatterien. Stattdessen lädt man schnell nach, wann immer Strom zur Verfügung steht – sei es per Solarpanel, Powerbank oder Steckdose.
Flexibilität & Vielseitigkeit
Ob beim Trailrunning, bei Campingtouren, Notfallausrüstung oder innerstädtischem Einsatz – die Range Headlamps passen sich jeder Anwendung an.
Zuverlässigkeit, wenn es darauf ankommt
Reserve-Modus, Robuste Bauweise und intelligentes Batteriemanagement sorgen dafür, dass man nicht plötzlich im Dunkeln steht.
Nachhaltigkeit & soziale Wirkung
Jedes verkaufte BioLite-Produkt unterstützt das „Give Energy“-Programm, das Menschen in Regionen ohne zuverlässige Strominfrastruktur mit Licht und Ladung versorgt.
Jonathan Cedar, CEO von BioLite:
_“Wir wussten, dass Outdoor-Nutzer leistungsstarke, kompakte Stirnlampen wollen “ aber oft mit dem Problem konfrontiert sind, dass ihre Lichtquellen zu langsam laden oder zu schwer sind. Die Range-Serie schließt diese Lücke: leistungsstark, schnell ladbar und zuverlässig, ganz ohne Einwegbatterien.“_
Ausblick & Bedeutung der Reihe
Mit der Range Headlamp Serie setzt BioLite ein starkes Statement: Beleuchtung soll mehr sein als nur Leuchten – sie soll intelligent, schnell ladbar und robust sein. Die drei Modelle decken vom Einstieg bis zur Profi-Anwendung ein breites Spektrum ab und sollen sowohl Enthusiasten als auch Gelegenheitsnutzer überzeugen.
In Kombination mit Solarpanels, Powerstations oder BioLite’s anderen Produkten ergibt sich ein komplettes Ökosystem für mobiles Energie- und Lichtmanagement – ideal für Outdoor-Enthusiasten, Vanlife, Expeditionsreisen oder Notfallausrüstung.
Die neue Serie verdeutlicht, wie auch bei Outdoor-Technologie Innovation und Alltagsnutzen ineinanderfließen können.
Vertrieb und Preis
Die BioLite Range Serie ist in Deutschland & Österreich ab sofort exklusiv bei https://my-brand.shop sowie ab November im ausgewählten Sport- und Outdoor-Fachhandel erhältlich.
_Unverbindliche Preisempfehlung (inkl. MwSt.):_
_Range 300: 49,95 EUR_
_Range 400: 59,95 EUR_
_Range 500: 69,95 EUR_
Pressematerialien und Bilder
Für weitere Informationen und Pressebilder wenden Sie sich an: marketing@my-brand.shop
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
bizness enabler GmbH
Herr Oliver Candiani
Oberanger 6
80331 München
Deutschland
fon ..: 089-25545700
web ..: https://my-brand.shop
email : marketing@my-brand.shop
Über BioLite
BioLite ist ein soziales Unternehmen, das fortschrittliche Energieprodukte für netzunabhängige Gemeinden weltweit entwickelt, herstellt und vertreibt. Das unabhängige Energieunternehmen hat bereits über 15 Millionen Nutzer mit innovativen Strom-, Beleuchtungs- und Kochlösungen in ländlichen Gemeinden ohne Zugang zu moderner Energie aus dem Netz versorgt. Das Unternehmen hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter das „Best of What’s New“ von „Popular Science“, die „Innovation by Design Awards“ von „Fast Company“, das „Most Promising Social Enterprise“ von „BusinessWeek“, und eine Nominierung für die „Outdoor Retailer’s Inspiration Awards“. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Brooklyn, N.Y., wurde 2009 von Jonathan Cedar und Alec Drummond gegründet. Erfahren Sie mehr über BioLite unter BioLiteEnergy.com.
Über my-brand.shop
Die bizness enabler GmbH ist ein unabhängiges Distributions- und Vertriebsunternehmen für Premium- und Lifestylemarken und betreibt den Markenshop my-brand.shop. Mit jahrelanger Erfahrung als Importeur von Design- und Premiummarken, hat sich bizness enabler GmbH zu einem führenden Anbieter im Premiumsegment für Lifestyle- und Outdoor-Zubehör entwickelt. Als premiumfokussierter Anbieter bietet die bizness enabler GmbH über den Endkunden Markenshop https://my-brand.shop/ eine selektive Auswahl an bekannten und sehr hochwertigen Marken für Verbraucher an. Besonderes Augenmerk wird dabei auf die optimale Verbindung von Design, Qualität und Technik gelegt.
