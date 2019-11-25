Bioresonanz nach Paul Schmidt für Tiere und Ernährungsberatung für Hunde bei „Hundum gesund“ in Stuttgart

Bettina Feigenspan von der Gesundheitspraxis für Tiere „Hundum gesund“ bietet in Stuttgart und bundesweit Bioresonanz für Tiere nach Paul Schmidt und Ernährungsberatung für Hunde an.

Bettina Feigenspan von „Hundum gesund“ ist sowohl zertifizierte Bioresonanztherapeutin für Tiere nach Paul Schmidt (Paul Schmidt Akademie) als auch zertifizierte Ernährungsberaterin für Hunde (Swanie Simon). Die Bioresonanztherapie nach Paul Schmidt ist ein alternativmedizinisches Diagnose- und Therapieverfahren. Sie arbeitet ursachenorientiert und ist ein schmerz- und nebenwirkungsfreies Analyse- und Harmonisierungssystem.

Durch klar definierte Frequenzspektren werden körpereigene Regulationsmechanismen aktiviert, um das Immunsystem, den Zellstoffwechsel und die Wundheilung optimal zu unterstützen. Die Bioresonanz kann bei verschiedenen akuten und chronischen Erkrankungen zum Einsatz kommen.

Über Elektroden werden die disharmonischen Schwingungen des Körpers in das Bioresonanzgerät geleitet. Dort werden diese Schwingungen positiv verändert. Die so veränderten Schwingungen werden zurück in den Körper geleitet, um diesen zu harmonisieren und die energetische Balance wieder herzustellen. Ziel ist es, die Selbstheilungskräfte des Körpers zu aktivieren.

Ob als alleinige Behandlung oder begleitend zu konventionellen Therapien, zeigt die Bioresonanz nach Paul Schmidt beeindruckende Ergebnisse bei allen Erkrankungen.

Die Kombination von Bioresonanz nach Paul Schmidt und Ernährungsberatung hat sich bei Futterunverträglichkeiten von Hunden als erfolgreich erwiesen.

In der Praxis „Hundum gesund“ werden mit der Bioresonanz nach Paul Schmidt unter anderem Futtermittelunverträglichkeiten analysiert. Körperliche Erkrankungen oder Störungen wie z.B. Nebenwirkungen von Impfungen, Umweltallergien und Allergien werden behandelt.

Viele Hunde leiden mittlerweile an einer Futtermittelunverträglichkeit. Anzeichen hierfür können u.a. häufige Durchfälle, Sodbrennen, Hautjucken und Ohrenentzündungen sein. Nicht selten hängen solche Unverträglichkeiten auch mit der Fütterung zusammen. Viele Futtermittel enthalten einen hohen Anteil an Getreide. Diese Getreide lastige Ernährung kann langfristig gesehen, nicht selten zu Krankheiten wie Krebs, Allergien, Pankreatitis, Pankreas-Insuffizienz, Hautprobleme, Nieren- und Lebererkrankungen u.a. führen.

In der Ernährungsberatung von Bettina Feigenspan wird ein artgerechtes und bedarfsdeckendes Futter für den Hund zusammengestellt, welches er verträgt und gerne frisst.

Die Bioresonanz nach Paul Schmidt ist wissenschaftlich noch nicht anerkannt. Es gibt jedoch einige Studien zur Wirksamkeit der Bioresonanz nach Paul Schmidt, wie https://www.rayonex.de/userdata/files/downloads/DE_Wirksamkeitsstudie_Fraunhofer-Institut_low.pdf

Die Studie der erfolgreiche Behandlung chronischer Schmerzen wurde im deutschen Register für klinische Studien (www.drks.de, Suchbegriff: Rayocomp), in Auszügen veröffentlicht.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Hundum gesund

Frau Bettina Feigenspan

Schmollerstraße 152a

70378 Stuttgart

Deutschland

fon ..: 0176 45836019

web ..: http://www.hundumgesund.net

email : info@hundumgesund.net

In der Gesundheitspraxis für Tiere „Hundum gesund“ bietet Bettina Feigenspan sowohl Bioresonanz nach Paul Schmidt für Tiere als auch Ernährungsberatung für Hunde an. Mittlerweile leiden viele Hunde unter Zivilisationskrankheiten. Häufig ist die Ursache in einer nicht artgerechten Ernährung zu finden. Sowohl die Bioresonanz nach Paul Schmidt als auch eine Ernährungsberatung zur art- und bedarfsgerechten Ernährung kann Hunden ein gesünderes und aktiveres Leben ermögllichen.

