  • Bioxyne bringt in Australien hergestellte GMP-MDMA-Kapseln für die Lieferung an klinische Studien in Victoria und an autorisierte verschreibende Ärzte in Queensland auf den Markt

    Bioxyne Limited (ASX: BXN) (Bioxyne oder das Unternehmen) gibt über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Breathe Life Sciences (BLS) die Erfüllung von zwei bestehenden Kaufaufträgen über die Lieferung von GMP-konform hergestellten MDMA-Kapseln (BLSMD40) zur Behandlung von posttraumatischen Belastungsstörungen (PTBS) in Australien bekannt.

    Wesentliche Eckpunkte:

    – Breathe Life Sciences (BLS) ist Australiens erster von der TGA nach GMP lizenzierter pharmazeutischer Hersteller von psychedelischen und psychoaktiven Arzneimitteln.
    – BLS hat BLSMD40-Kapseln hergestellt und für die Belieferung freigegeben, die den australischen und internationalen pharmazeutischen Standards entsprechen.
    – BLSMD40-Kapseln werden für klinische Studien in Victoria und an zugelassene verschreibende Ärzte (Psychiater) geliefert, die psychedelische Therapie-unterstützte Dienste in Queensland.
    – BLSMD40 ist ein Prüfpräparat, das für die Behandlung therapieresistenter Posttraumatischer Belastungsstörung (PTSD) entwickelt wurde und über Australiens Authorised Prescriber pathway für MDMA-unterstützte Therapie bereitgestellt wird.
    – Die anfänglichen Liefermengen aus den Bestellungen werden 400 Patientendosen übersteigen.

    Markteinblicke:

    PTSD-Prävalenz in Australien: Rund 12 % der Australier erleben im Laufe ihres Lebens PTSD, was den erheblichen Bedarf an wirksamen Behandlungen unterstreicht (1).

    Globaler Markt für psychedelische Arzneimittel: Der globale Markt für psychedelische Arzneimittel wird voraussichtlich bis 2032 auf 14 Milliarden AUD anwachsen, was die zunehmende Akzeptanz und Nachfrage nach psychedelisch unterstützten Therapien widerspiegelt (2).

    Strategische Bedeutung:

    Die Erfüllung dieser Aufträge positioniert Bioxyne an der Spitze innovativer Behandlungen im Bereich der psychischen Gesundheit in Australien. Durch die Nutzung der Produktionskapazitäten von Bioxyne kann der australische Gesundheitssektor nun hochwertige, in Australien hergestellte und GMP-konforme Medikamente für Patienten mit PTBS beziehen.

    Über Bioxyne Limited:

    Bioxyne Limited ist ein australisches Pharmaunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Kommerzialisierung innovativer Arzneimittel und pharmazeutischer Wirkstoffe konzentriert. Über seine Tochtergesellschaft Breathe Life Sciences baut Bioxyne seine Aktivitäten auf die Herstellung psychedelischer Verbindungen für die therapeutische Nutzung aus. Vom Vorstand zur Veröffentlichung an die ASX genehmigt.

