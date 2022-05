Bird startet „9 für 90“-Angebot im Rahmen der deutschlandweiten ÖPNV-Kampagne

Bird E-Scooter als praktische und kostengünstige Ergänzung im Bereich umweltfreundlicher Mikromobilität und ideale Lösung für die letzte Meile.

Berlin, 30. Mai 2022: Bird (www.bird.co), ein führendes Unternehmen im Bereich umweltfreundlicher Mikromobilität, hat ein spezielles Angebot gelauncht, das mit der nationalen Kampagne „9 für 90“ für den öffentlichen Nahverkehr zusammenfällt, um eine erschwingliche und praktische Lösung für die letzte Meile zu bieten.

Bird bietet in ganz Deutschland einen kostengünstigen „9 für 90“ Ride Pass an. Für nur 9 Euro erhalten Fahrer 90 E-Scooter-Freischaltungen innerhalb von 90 Tagen ab dem Zeitpunkt der Buchung. Die Aktion läuft parallel zur „9 für 90“-Aktion der Bundesregierung, bei der Fahrgäste in den nächsten 90 Tagen ab Juni für 9 Euro pro Monat mit regionalen öffentlichen Verkehrsmitteln fahren können.

Normalerweise kostet jede Freischaltung einen Euro pro Fahrt. Bei 90 Fahrten sparen Fahrer also bis zu 81 Euro. Zusätzlich fällt nur die Zeitgebühr von derzeit 0,19 Euro pro angefangener Minute an. Das Angebot „9 für 90“ ist in der Kombination hochattraktiv und eine ideale Gelegenheit, alternative und praktische Formen umweltfreundlicher Mobilität zu erproben.

„Wir begrüßen und unterstützen die wegweisende Initiative der Bundesregierung. Auch Bird ist bestrebt, Menschen dabei zu helfen, auf umweltfreundliche und erschwingliche Alternativen im autozentrierten Deutschland umzusteigen“, sagt Mark Alexander Friedrich, Government Partnership Manager DACH bei Bird. „Beispiele aus vielen Städten in Deutschland und Europa zeigen, dass die Attraktivität des öffentlichen Verkehrs deutlich steigt, wenn zusätzlich bezahlbare Mikromobilität als Lösung für die letzte Meile zur Verfügung steht.“

Wie das „9 für 90“-Angebot funktioniert? Potenzielle Nutzer können den „9 für 90“ Ride Pass ganz einfach direkt über die Bird-App buchen, so wie bei einem vergünstigten Tagespass oder anderen vergünstigten Angeboten.

Über Bird

Bird ist ein Unternehmen für Elektrofahrzeuge, das erschwingliche, umweltfreundliche Mobilitätslösungen wie E-Scooter und E-Bikes in Städten und Gemeinden auf der ganzen Welt anbietet. Bird wurde 2017 vom Verkehrspionier Travis VanderZanden gegründet und ist rasant expandiert. Heute stellt Bird seine Flotten von gemeinsam genutzten Mikro-Elektrofahrzeugen für Fahrer in mehr als 400 Städten weltweit zur Verfügung und bietet seine Produkte unter www.bird.co und über führende Einzelhändler und Vertriebspartner zum Kauf an. Bird arbeitet eng mit den Städten und Kommunen zusammen, in denen das Unternehmen tätig ist, um den Menschen, die dort leben und arbeiten, eine zuverlässige und erschwingliche Mobilität zu bieten.

Bird Rides Germany GmbH | Goerzallee 309, 14167 Berlin

Registergericht: Amtsgericht Charlottenburg, HRB 198600 B | Geschäftsführung: Renaud Fages

