Mehrwegbehälter und -Paletten aus recycletem Kunststoff

Smart-Flow Europe SA und Gamma-Wopla SA stellen ihr großes Sortiment nachhaltiger Ladungsträger auf der LogiMAT 2022 in Halle 6, Stand B20 vor.

Das Thema Nachhaltigkeit spielt bei den Behälter- und Palettenherstellern Gamma-Wopla und Smart-Flow eine wichtige Rolle und ist schon seit Jahren Teil der Unternehmens-DNA. Deshalb haben es sich die Kunststoffexperten in diesem Jahr zum Ziel gesetzt überall da, wo Behälter und Paletten nicht unmittelbar für die Lagerung und den Transport von Lebensmitteln genutzt werden, immer eine Alternative aus recyceltem Kunststoff anzubieten.

Zum Beispiel ist die komplette Gamma-Wopla Sichtlagerbehälterrange, bestehend aus sieben verschieden Behältern, jetzt auch aus recyceltem Polypropylen erhältlich. Diese vielseitig einsetzbaren Sichtlagerbehälter eignen sich besonders für die Aufbewahrung von Kleinteilen und Artikelgebinden. Dank der schrägen Öffnung an der Frontseite kommen sie häufig als Picking-Behälter in der Kommissionierung zum Einsatz. Sie steigern die Effizienz im Lager, da sie ein Hineinschauen und einen einfachen und schnellen Zugriff auf Materialien ermöglichen. Außerdem lassen sich die formstabilen Behälter platzsparend in Regalen übereinander stapeln. Die Sichtlagerbehälter von Gamma-Wopla sind in verschiedenen Abmessungen mit den Grundmaßen 400 x 300 und 600 x 400 und mit geschlossenen oder perforierten Wänden erhältlich.

Neu im Sortiment von Smart-Flow sind die Kunststoffpaletten der Serie SF1000H. Diese nestbaren Paletten mit den Maßen 1200 x 1000 eignen sich besonders für die Kommissionierung, die Lieferung an den Einzelhandel und das Paletten Pooling. Sie sind äußerst ökonomisch, da sie deutlich mehr Umdrehungen garantieren als andere Standardpaletten auf dem Markt. Dank ihrer 9 verstärkten und abgerundeten Füße bietet die Palette SF1000H eine höhere Widerstandsfähigkeit und verringert das Risiko durch Beschädigungen durch Gabelstapler. Durch ihre stabile Konstruktion und ihre große Robustheit hat die SF1000H Palette eine statische Traglast von bis zu 3.000 kg.

Als weiteres Highlight auf der LogiMAT 2022 präsentieren Gamma-Wopla und Smart-Flow die Premium-Europaletten SF800PREM. Die Paletten sind entsprechend dem gängigen Euronorm System in den Maßen 1200 x 800 und mit einem Gewicht von 11,6 kg erhältlich. Die Premium-Europalette mit drei Kufen eignet sich für mittelschwere Lasten bis zu 600 kg. Für schwerere Lasten bis 1.000 kg Traglast kann sie mit drei zusätzlichen Metallstäben verstärkt werden. Integrierbare RFID-Chips oder leicht anzubringende QR-Codes sorgen für die wichtige Nachverfolgbarkeit. Produziert wird die Premium-Palette aus hochwertigem HDPE-Kunststoff.

Alle Produkte von Gamma-Wopla und Smart-Flow unterstützen die Nachhaltigkeit indem sie intelligent Ressourcen schonen. Denn neben der Platz- und Transportkostenersparnis sind sie dauerhaft wiederverwendbar und lassen sich vollständig recyceln.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Gamma-Wopla S.A.

Herr Michael Cibois

Rue de la Royenne 78

7700 Mouscrom

Belgien

fon ..: +32 56852085

web ..: https://www.gamma-wopla.com

email : info@gamma-wopla.com

Gamma-Wopla SA gehört gemeinsam mit Smart-Flow SA zu den Top-Herstellern von wiederverwendbaren Behältern und Paletten aus Kunststoff. Die Schwesterunternehmen sind seit 29 Jahren familiengefuhrt, innovativ und stark kundenorientiert. Die Behälter und Paletten gibt es in nest-, stapel- und faltbaren Ausführungen und sie lassen sich mit kompatibler Zusatzausstattung zu effizienten Verpackungslösungen kombinieren. Alle Produkte von Gamma-Wopla und Smart-Flow unterstützen die Nachhaltigkeit indem sie intelligent die Ressourcen schonen. Denn neben der Patz-, Gewichts- und Transportkostenersparnis sind sie dauerhaft wiederverwendbar und zu 100 Prozent recycelbar.



Pressekontakt:

brandworkers GmbH

Frau Beate Jahoda

Schmale Seite 14

69198 Schriesheim

fon ..: 06203 937536

email : info@brandworkers.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

European Women in VC: Erste Studie über Geschlechtervielfalt in der europäischen Venture Capital-Szene Bird startet „9 für 90“-Angebot im Rahmen der deutschlandweiten ÖPNV-Kampagne