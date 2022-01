Für den langlebigen Einsatz: die neuen Premium-Europaletten SF800PREM

Dank der neuen Premium-Europalette SF800PREM lassen sich Waren noch stabiler und sicherer transportieren.

Die neuen Premium-Europaletten von Smart-Flow lassen sich durch ihre verstärkte Bauweise noch nachhaltiger und flexibler entlang der Supply Chain einsetzen.

Um die Ware auf den Ladungsträgern noch stabiler und sicherer zu transportieren ist die Premium-Palette mit einem 7 mm hohen Rand verfügbar.

So lassen sich falt- und nestbare Behälter sehr stabil und einfach stapeln, ohne die Ware zu beschädigen. Durch die zusätzliche Anbringung von vier Laufrollen an der Unterseite und einem Führungsstab an der Rückseite der Palette, lässt sich diese besonders einfach bewegen.

Außerdem dient sie als stabiler Boden für die Smart Sleeve Packs, die faltbaren Großladungsträger von Smart-Flow, die sowohl in der Produktion als auch bei dem Transport von losen und besonders sensiblen Gütern als flexibler Großladungsträger eingesetzt werden.

Die Premium-Europalette ist entsprechend dem gängigen Euronorm System in den Maßen 1200 x 800 und mit einem Gewicht von 11,6 kg erhältlich. Die Premium-Europalette mit drei Kufen eignet sich für mittelschwere Lasten bis zu 600 kg. Für schwerere Lasten bis 1.000 kg Traglast kann sie mit drei zusätzlichen Metallstäben verstärkt werden.

Integrierbare RFID-Chips oder leicht anzubringende QR-Codes sorgen für die wichtige Nachverfolgbarkeit.

Produziert wird die Premium-Palette aus hochwertigem HDPE-Kunststoff, wahlweise als Reinwarenprodukt oder aus recyceltem Kunststoff. Diese besondere Qualität und

Robustheit garantiert einen dauerhaften, nachhaltigen Einsatz und am Ende der Nutzungsdauer kann sie zu 100 Prozent recycelt werden und als Rezyklat für neue Paletten genutzt werden.

„Die Automatisierung der Supply Chain nimmt auch pandemiebedingt stark an Fahrt auf und hat Einfluss auf die Beschaffenheit und Anforderungen der verwendeten Ladungsträger. Unsere neue, robuste Premium-Europalette SF800PREM eignet sich als flexibel einsetzbarer Basisladungsträger z.B. auch gut für den immer stärker nachgefragten Einsatz in Förderanlagen, da sie langlebig, leicht zu reinigen und angenehm im Handling ist.“, so Grégory Vandewiele, Plant Manager Smart-Flow.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Smart-Flow Europe SA

Herr Grégory Vandewiele

Rue Du Plavitout 133

Mouscron Mouscron

Belgien

fon ..: +32 56 28 26 90

web ..: https://www.gw-sf.com

email : info@smart-flow.com

Über Gamma-Wopla SA und Smart-Flow Europe SA

Gamma-Wopla SA gehört gemeinsam mit Smart-Flow Europe SA zu den Top-Herstellern von wiederverwendbaren Behältern und Paletten aus Kunststoff. Die Schwesterunternehmen sind seit 29 Jahren familiengeführt, innovativ und stark kundenorientiert. Die Behälter und Paletten gibt es in nest-, stapel- und faltbaren Ausführungen und sie lassen sich mit kompatibler Zusatzausstattung zu effizienten Verpackungslösungen kombinieren. Alle Produkte von Gamma-Wopla und Smart-Flow unterstützen die Nachhaltigkeit indem sie intelligent die Ressourcen schonen. Denn neben der Patz-, Gewichts- und Transportkostenersparnis sind sie dauerhaft wiederverwendbar und zu 100 Prozent recycelbar.

Pressekontakt:

brandworkers GmbH

Frau Beate Jahoda

Schmale Seite 14

69198 Schriesheim

fon ..: 06203937536

email : info@brandworkers.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Kanada-Special: Online-Infotage zum Auslandsjahr 2022/23 mit 13 kanadischen Schulbezirken